В акватории Белого моря прошли испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" во время выполнения стрельбы гиперзвуковой ракетой "Циркон" по наземной цели. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Экипаж фрегата Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил в акватории Белого моря очередную стрельбу ракетой "Циркон". Гиперзвуковое оружие поразила все мишени на полигоне Чижа в Архангельской области.

- Стрельба с борта фрегата признана успешной, цель поражена. К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота, - сообщили в Минобороны России.

Напомним, в прошлый четверг на брифинге перед военными атташе иностранных государств, начальник Генштаба России Валерий Герасимов заявил об успешном завершении испытаний корабельного ракетного комплекса "Циркон".

- Подтверждена возможность стрельбы гиперзвуковой ракетой, как с надводного корабля, так и с атомной подводной лодки из подводного положения, - заявил им Герасимов.

Он также сообщил, что "возможности ВМФ России в ближней и дальней морских зонах наращивались за счет поставок современных подводных лодок и надводных кораблей". Очевидно тех самых, что имеют возможность размещать новейшие корабельные ракетные комплексы.

В октябре гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" удачно поразила все цели после старта с атомной подводной лодки проекта 885/885М, а именно – с подводной лодки "Северодвинск". При этом стрельбы выполнялись из подводного положения.

Тогда в военном ведомстве отметили, что "все системы - комплекс систем управления ракетным оружием подводной лодки и сама ракета отработали в штатном режиме без замечаний".

Министр обороны назвал пуски "успешными", поздравил всех, кто был задействован в этих испытаниях и заявил, что "в ближайшее время ракета будет поставлена на вооружение".

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