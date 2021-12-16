«Мир без слёз» — для всей России

Герои Спокойной ночи, малыши провели новогоднее онлайн-представление для пациентов больниц. Фото: пресс-служба банка ВТБ

15 декабря пациенты Детской больницы святого Владимира в Москве стали участниками новогодней акции благотворительной программы «Мир без слёз»

В рамках акции ВТБ передал реабилитационному отделению Детской городской клинической больницы святого Владимира оборудование для проведения восстановительных процедур после травматологических и ортопедических операций.

Еще одна обязательная часть проекта «Мир без слёз» — детские праздники для пациентов больниц с участием героев программы «Спокойной ночи, малыши!». Из-за пандемии весь год они проходили в онлайн-формате. В прямом эфире инстаграма @mirbezslez встретиться с Филей и Степашкой могли не только дети, которые в это время находятся в больнице, но и абсолютно все пользователи соцсети.

«Одно из приоритетных направлений в социальной деятельности банка ВТБ — развитие детского здравоохранения в России. Мы создали благотворительную программу “Мир без слёз” в 2003 году, и все эти годы ведем системную работу по поддержке государственных медицинских учреждений. За 18 лет мы побывали в 77 субъектах РФ, а помощь получили более 180 медучреждений. Мы бы хотели, чтобы у каждого ребенка в стране была возможность получить квалифицированную медицинскую помощь по месту жительства. В 2022 году мы намерены продолжать проведение акций», — рассказал Александр Ерофеев, вице-президент банка ВТБ.