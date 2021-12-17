Постковидный синдром: как правильно оценить состояние сердца и сосудов после COVID-19

Фото: Shutterstock

Индекс атерогенности

За этим словосочетанием прячется соотношение фракций всем знакомого холестерина. Вопреки стереотипам, вреден не весь холестерин. На самом деле, это жироподобное вещество настолько необходимо нашему организму, что он может вырабатывать его в печени. Его основная функция – «строительная»: холестерин входит в состав клеточных мембран и обеспечивает их устойчивость.

Холестерин не растворяется в воде, поэтому не может сам по себе циркулировать в крови. На помощь ему приходит «служба доставки» в виде липопротеинов, которые образовывают с ним соединения трех видов: липопротеины низкой плотности (ЛПНП), очень низкой плотности (ЛПОНП) и высокой плотности (ЛПВП).

«Полезным» холестерином называют ЛПВП – эти соединения могут переносить излишки холестерина из клеток в печень, где они превращаются в желчные кислоты и выводятся из организма.

В свою очередь, ЛПНП и ЛПОНП переносят холестерин из печени к периферическим тканям и органам. Если холестерина в них уже достаточно, ЛПНП деваться некуда – они задерживаются в кровотоке, проникают в стенки сосудов и остаются там, образовывая бляшки. Кровоток ухудшается, а вместе с ним и обеспечение тканей и органов кислородом. Вероятные последствия – инфаркт, инсульт, кардиосклероз и стенокардия.

Индекс атерогенности рассчитывается по формуле (холестерин общий – ЛПВП) / ЛПВП. Значение не должно превышать 3,5. Индекс атерогенности свыше 4 указывает на высокий риск развития атеросклероза и ишемической болезни сердца.

Гомоцистеин

Это вещество – промежуточный продукт обмена аминокислоты метионина. В норме витамины группы В удерживают концентрацию гомоцистеина в крови на очень низком уровне, преобразовывая его обратно в метионин.

Накапливаясь в организме, гомоцистеин может вызывать нарушения в работе органов и систем. Одно из самых опасных его свойств – разрыхление стенок сосудов. Это способствует формированию холестериновых бляшек.

Высокий уровень гомоцистеина связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По данным ВОЗ, увеличение на 5 мкмоль/л повышает риск атеросклероза на 80% у женщин и на 60% у мужчин. Также это может усугублять одно из наиболее опасных последствий COVID-19 – эндотелиит, или воспаление оболочки кровеносных сосудов. При нем нарушается механизм регуляции просвета сосудов, снижается способность клеток эндотелия регулировать тромбообразование и значительно повышается проницаемость сосудов.

Врачи предполагают, что повышенный уровень гомоцистеина часто наблюдается при длительном течении COVID-19 и постковидном синдроме.

Тропонин I

Этот белок входит в состав сократительного аппарата клеток сердечной мышцы – кардиомиоцитов. В норме тропонин I может присутствовать в крови, но в очень незначительном количестве. Концентрация повышается, если сердечная мышца повреждается. Речь идет не только про инфаркт – тропонин I может выделяться в кровь из-за воспалительных процессов, апоптоза, запрограммированной гибели клеток и других причин, ведущих к повреждению миокарда.

По данным ВОЗ, приблизительно у 36% пациентов с COVID-19 наблюдается повышенный уровень сердечного тропонина, а во время острой фазы инфекции COVID-19 пациенты могут испытывать симптомы одышки, боли в груди и сердцебиения. Эти же симптомы могут сохраняться долгое время после выздоровления.

Глюкоза (фторид)

Глюкоза – один из базовых биохимических показателей, уровень которого необходимо проверять при подозрении на нарушение углеводного обмена в организме.

Повышенный уровень глюкозы и инсулинорезистентность можно обнаружить в течение как минимум 2 месяцев после выздоровления от COVID-19, причем даже если ранее нарушений углеводного обмена не наблюдалось.

По некоторым данным, SARS-CoV-2 инфицирует клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин, и даже может разрушать их, вызывая, таким образом, сахарный диабет.

Гликированный гемоглобин

Гемоглобин – белок, который переносит кислород из крови в ткани. Гликированным он становится, если с ним соединится глюкоза – такое происходит, когда ее в крови становится слишком много.

Гликированный гемоглобин есть в крови здорового человека, но в очень небольшом количестве – при сахарном диабете его уровень увеличивается. Этот показатель может сообщить о том, как часто уровень глюкозы в крови значительно превышал нормальные значения на протяжении трех месяцев до анализа.

Исследование на гликированный гемоглобин может быть использовано для подтверждения диагноза ранее нераспознанного сахарного диабета. Также стоит учитывать, что у перенесших COVID-19 этот показатель зачастую повышен.

Как выгодно проверить сердечно-сосудистую систему

Комплексное исследование «Сердце, сосуды и углеводный обмен после COVID-19» можно пройти в Лаборатории «Гемотест» за половину стоимости. С 15 декабря 2021 года по 31 января 2022 года в рамках новогодней акции компания снизила цену десяти комплексов исследований на 50%.

Уточнить стоимость исследований в своем городе, правила подготовки и срок выполнения, а также ознакомиться с другими предложениями компании можно на странице новогодней акции на официальном сайте Лаборатории «Гемотест».