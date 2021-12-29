Аналитики назвали точное время, когда 31 декабря и 1 января дешевле всего вызывать такси

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В последнюю декаду декабря спрос на такси во всех городах России запредельный. Спешим переделать оставшиеся дела, закупить подарки, навестить близких. Пик заказов приходится на 31 декабря. В эту дату услугами такси пользуются круглосуточно. Иной раз даже по высокой цене уехать не получается — водители загружены и не успевают принимать новые заказы.

Аналитики сервиса Яндекс Go проанализировали статистику прошлых лет. Изучали, в какие временные интервалы такси больше всего востребовано у пассажиров в предновогодний вечер, ночь и утро 1 января. На основе статистики составили рекомендации, в какое время спрос снижается, а значит водители приезжают быстрее, поездка обходится дешевле для пассажира.

Как известно, в агрегаторах тарифы устанавливает компьютерный алгоритм. Балансирует между спросом и предложением, чтобы назначить справедливую цену. Вот какие факторы влияют на стоимость:

• количество свободных машин в районе, где находится пользователь;

• число желающих заказать такси;

• ситуация на дорогах (пробки);

• базовый тариф для города;

• расстояние и длительность поездки.

Чем больше водителей готовы принять заказ, тем ниже стоимость. И наоборот – чем меньше свободных таксистов на линии, тем дороже может выйти поездка.

Вот в какие временные интервалы с 31 декабря на 1 января выгоднее всего заказать такси.

31 декабря до 20:00 или после 22:00. Вечером большинство горожан уже закончили свои поездки, посетили магазины и добрались в гости. Свободных машин больше, такси приедет быстрее, стоимость поездки будет ниже. Ближе к полуночи водители начинают завершать смены, чтобы успеть к семьям за новогодний стол.

1 января с 0:00 до 2:00 — самый высокий спрос. Водителей на линии мало, а люди хотят активно передвигаться: поехать на следующую вечеринку и посетить общегородские гуляния.

С 2:00 до 4:00 — наиболее удачное время для того, чтобы поехать в гости, погулять по городу или, наоборот, вернуться домой на такси. Спрос и цена поездок снижается.

Следующий удачный интервал с 8:00 до 10:00. Как и в обычный будний день, на смену выходят водители. Гулявшие всю ночь пассажиры, как правило, уже спят, с гостей все разъехались.

В обед с 13:00 до 15:00 люди просыпаются и садятся за первоянварский завтрак. Это еще один удачный момент, чтобы оперативно вызвать такси, добраться домой или в гости по наиболее выгодной стоимости.