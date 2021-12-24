Тюменская область наращивает объемы несырьевого неэнергетического экспорта

Александр Моор, губернатор Тюменской области. Фотографии предоставлены Информационным центром правительства Тюменской области.

- Жизнь многогранна и 2021 год был наполнен событиями как со знаком плюс, так и со знаком минус. В этом году наш регион столкнулся и с небывалой жарой, засухой, лесными пожарами, птичьим гриппом. При этом, мы все видим, что новая коронавирусная инфекция не сдаёт свои позиции и не отступает. Пандемия также стала вызовом для экономики и большинства ее отраслей. В этих условиях необходимо было мобилизовать ресурсы, найти оптимальный баланс, чтобы не разрушить бизнес и не откатиться назад в экономике. Каждая кризисная ситуация требовала быстрой реакции и принятия эффективных мер. Но все-таки позитивных, знаковых и перспективных моментов в этом году было больше. Мы принимали решения, следуя принципу – развиваться, двигаться вперед, сохраняя стабильность.

Для меня, как руководителя региона, сохранение устойчивой экономики - один из главных приоритетов. За этим стоит и занятость людей, и пополнение бюджета, от возможностей которого зависит и решение социальных вопросов. Один из основных показателей экономического развития территории - индекс промышленного производства. В Тюменской области он растет ежегодно. За десять месяцев 2021 года увеличился на 7,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а в обрабатывающих отраслях составил 114,5%. Заметнее всего выросло производство химических веществ и химических продуктов (+137,4%), лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (+177,0). И это закономерно. В первом случае локомотивом выступает нефтехимический комплекс компании Сибур, в частности «ЗапСибНефтехим». Он играет важную роль в развитии несырьевого экспорта и замещении импорта полимеров.

Новое производство компании «Фармасинтез-Тюмень» позволит закрыть порядка 20% потребностей России в лекарствах для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Фотографии предоставлены Информационным центром правительства Тюменской области.

По второму показателю большой вклад вносит компания «Фармасинтез-Тюмень», которая приступает к реализации уже третьего важного не только для региона, но и всей страны инвестпроекта. Новое производство позволит закрыть порядка 20% потребностей России в лекарствах для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

По статистике видно, что в текущем году есть положительная динамика по восстановлению экспорта, который по объективным причинам снижался в 2020 году. По данным за 10 месяцев тюменский экспорт превысил миллиард долларов и составил 1167,2 млн долларов США, что в 2,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (418,5 млн долларов), выросло и число экспортеров со 186 до 224, в том числе малых и средних предприятий — со 132 до 178. Важно, что 92% от общего объема регионального экспорта приходится на несырьевые неэнергетические товары. Этот показатель увеличился в 3,5 раза и составил 1074 млн долларов.

Убежден, поступательное развитие экономики невозможно без поддержки предпринимательской и инвестиционной инициативы. Оказавшись в условиях необходимости введения различного рода ограничений для предотвращения распространения инфекции, сразу же начали предпринимать меры для смягчения удара по экономике региона. Оперативно пробовали новые формы и инструменты взаимодействия с бизнесом. Быстрые, конструктивные коммуникации с предпринимательским сообществом позволили параллельно к федеральному пакету мер принять региональный.

Улучшение делового климата для управленческой команды Тюменской области было и остается ключевым направлением работы. И здесь, несмотря на все обстоятельства, связанные с пандемией, нам удается выполнять поставленные задачи. В частности, считаю одним из важных достижений региона в уходящем 2021 году - третье место в Национальном рейтинге инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив, за год область поднялась сразу на девять позиций.

Стабильно работающая экономика позволяет нам развивать образование, здравоохранение, культуру и спорт, сохранять меры социальной поддержки, заниматься развитием дорожной сети.

С 2019 года в регионе реализуется масштабная программа по строительству новых школ и детских садов. На этот год было запланировано строительство восьми школ. Пять уже работают, остальные на подходе. Помимо школ-новостроек, уже ввели в строй восемь новых детских садов, все они расположены в областной столице, где запрос на них наиболее актуален.

Тюмень сохраняет лидерские позиции в рейтинге лучших дорог России и в 2021 году. Фотографии предоставлены Информационным центром правительства Тюменской области.

Регион продолжает держать высокую планку по качеству дорожного строительства. Тюмень сохраняет лидерские позиции в списке лучших дорог России и в 2021 году. Приятно, что это отмечают и наши земляки, и гости Тюменской области, которых с каждым годом все больше. Да, сейчас и межрегиональная, и особенно международная мобильность затруднена. Но в 2021 году наша духовная столица –Тобольск, стала еще ближе для потенциальных туристов, открылся аэропорт им. Семена Ремезова. Еще до этого, в 2020-ом, турпоток в Тюменскую область превысил 2 миллиона человек. В первом полугодии этого года в регион приехало почти 2 миллиона туристов, а к концу года ожидаем более 3 миллионов гостей.

Впереди новогодние каникулы приглашаю всех любителей путешествовать в Тюменскую область и нашу столицу термальных вод России – Тюмень. Добро пожаловать!

Поздравляю всех читателей «Комсомольской правды» с наступающим Новым годом! Желаю крепкого сибирского здоровья, гармонии во всех сферах вашей жизни, больше приятных и счастливых событий.

Термальные источники Тюмень. Фотографии предоставлены Информационным центром правительства Тюменской области.

Топ знаковых событий Тюменской области в 2021 году:

1. Тюменская область в числе лидеров рейтинга качества жизни в регионах России, который составлялся впервые Агентством стратегических инициатив. Регион занял почетное 2-е место.

2. В Тюменской области на первом крупном пиролизном производстве в России «ЗапСибНефтехиме» (компания СИБУР) освоен выпуск 56 марок полимеров. Это 24 марки полиэтилена и 32 марки полипропилена. Продукция завода позволяет стране практически полностью отказаться от импорта популярных полимеров. Под потребности рынка в пандемию коронавируса увеличено производство марок полимеров, необходимых для медицинской отрасли, упаковочных решений. Из тобольского полиэтилена, помимо труб для ЖКХ и других продуктов, производят плёнку и упаковочную тару, из полипропилена — защитные медицинские маски, эпидкостюмы, шприцы.

В Тюменской области на первом крупном пиролизном производстве в России «ЗапСибНефтехиме» (компания СИБУР) освоен выпуск 56 марок полимеров. Фотографии предоставлены Информационным центром правительства Тюменской области.

3. В Тюменской области открыли первый карбоновый полигон из семи, которые будут созданы в России по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ. Он создан на базе биостанции Тюменского госуниверситета. Его площадь - 2,32 га, а оборудование позволяет проводить мониторинг выброса парниковых газов на территории более 10,6 тыс. га. Полигон станет площадкой для проведения исследований сотрудниками Западно-Сибирского научно-образовательного центра (НОЦ), который уже объединил 40 участников. Среди них 15 научных и 11 образовательных организаций, в числе которых крупные российские вузы. Кроме того, центр сотрудничает с представителями реального сектора экономики, в том числе с ведущими российскими компаниями.

В Тюменской области открыли первый карбоновый полигон из семи, которые будут созданы в России по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ. Фотографии предоставлены Информационным центром правительства Тюменской области.

4. Впервые в истории современной России в Тобольске с нуля построен в рекордно короткие сроки (2 года) абсолютно новый аэропорт. Взлетно-посадочная полоса длиной 2,4 тысячи метров позволяет принимать среднемагистральные самолеты типа Boeing 737-800, Ту-204/214 и Airbus A 321, Sukhoi Superjet 100. Первые рейсы связали Тобольск с Санкт-Петербургом, Москвой, Екатеринбургом и Новосибирском. Пропускная способность - до 380 человек в час. В 2022 году число направлений полетов из Тобольска будет увеличено вдвое, а количество рейсов вырастет до 26 в неделю.

5. Открыт комплекс полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров, мощностью 40 тыс. тонн в год в Голышмановском городском округе Тюменской области. Проект реализует ООО «РУСКОМ». С начала строительства комплекса создано 1141 рабочее место.

На открытии комплекса по выращиванию и переработке бройлеров. Фотографии предоставлены Информационным центром правительства Тюменской области.

6. Тюменская область заняла 3 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в 2021 году. (2020 год - 12 место). Регион сохраняет благоприятный деловой климат и остается одной из наиболее привлекательных для бизнеса российских территорий.

Тюменская область заняла 3 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в 2021 году. Фотографии предоставлены Информационным центром правительства Тюменской области.

7. Тюменская область вошла в топ-10 популярных направлений программы туристического кешбэка. Термальные источники - одно из самых востребованных предложений столицы термальных вод России.

Аэропорт в Тобольске. Фотографии предоставлены Информационным центром правительства Тюменской области.

8. Тюмени присвоено звание «Город трудовой доблести». Это почетное звание присваивается городам России, жители которых внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне.