Госдума приравняла водительские права к паспорту: Что это меняет

Госдума России по настоянию бизнес сообщества фактически приравняла водительские права к гражданскому паспорту. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госдума России по настоянию бизнес-сообщества фактически приравняла водительские права к гражданскому паспорту.

Теперь, чтобы застраховать имущество, получить страховую премию до 40 тысяч рублей, взять микрокредит, начать оформлять фирму, приобрести новый телефонный номер или акции, отправить корреспонденцию по почте или сдать золото в ломбард достаточно будет иметь с собой водительские права.

По мнению законодателей современные права на машину включают все необходимые данные для идентификации личности: фотографию, дату и место рождения. Бизнес сообщество убедило правительство, что этих данных сегодня вполне достаточно, чтобы установить личность клиента.

Согласно новым поправкам, организации, которым клиенты будут предъявлять свои водительские права будет вправе проверять, подтверждать достоверность сведений, полученных в ходе их идентификации, а также "обновлять информацию о них с использованием единой системы идентификации и аутентификации".

Этой системе уже сегодня для вашей идентификации достаточно одной вашей фотографии. Ну, ведь многие уже при входе в метро предъявляют только свое лицо.

В силу изменения вступят полностью через 180 дней. Но уже сегодня стоить изменить свое отношение к водительским правам: никому их не доверять, а при утере незамедлительно сообщать в полицию. Проще их аннулировать, чем потом что-то доказывать.