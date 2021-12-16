Пустые палаты: На родине штамма омикрон в ЮАР не заметили новой заразы

Пока эксперты расходятся во мнениях, насколько опасен новый штамм, родина которого - ЮАР. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Паника из-за появления нового штамма коронавируса под названием «омикрон» распространилась по миру едва ли не быстрее, чем сам мутировавший вариант ковида. По общепринятой версии, зародился он в Южно-Африканской Республике, где бедные окраины мегаполисов живут в антисанитарных условиях, а уровень вакцинации — лишь 30% (для сравнения, в России — порядка 50%).

Эксперты расходятся во мнениях, насколько опасен новый штамм. Одни говорят, что перенести его легче печально известной дельты, другие указывают на быстрое распространение новой заразы и ее способность пробивать иммунитет: заражение этим «южноафриканцем» отмечено даже у полностью вакцинированных людей уже более чем в 70 странах.

Но как переживают новую мутацию коронавируса сами обитатели ЮАР? Об этом kp.ru рассказал местный общественный деятель, представитель общины белых фермеров — Саймон Рош.

— Я сам болел штаммом «дельта» в тяжелой форме и не мог встать с постели 32 дня, поэтому признаю: COVID-19 может быть опасен, — начал собеседник «Комсомолки».

Однако, по словам Роша, из того, что он знает, «страшная угроза» вокруг «омикрона» может быть преувеличена.

— Моя подруга работает в больнице провинции Гаутенг [крупнейшая по населению столичная область — ред.], и она рассказала, что у них было только четыре пациента с новым штаммом, кислородные маски им не требовались, и болели они в легкой форме. Далее, жена одного из моих коллег работает врачом в главной больнице города Кимберли [«алмазная столица» страны, центр крупнейшей по территории Северо-Капской провинции]. Она тоже говорила, что пациентов мало, а палаты в больнице пустые. На мой взгляд, вокруг «омикрона» много шумихи — но пока и только, — полагает Саймон Рош.

По его словам, куда более страшная угроза — крах экономических цепочек и растущие цены на продовольствие.

— ЮАР всегда славилась сельским хозяйством, но даже у нас наблюдается скачок цен на агропродукты. Например, розничная цена подсолнечного масла в магазинах за почти два года пандемии возросла с 20 рэндов до 40 рэндов [по нынешнему курсу — примерно 182 рубля] за литр. А стоимость технической воды для орошения полей увеличилась вдвое. Мне кажется, происходящее в мире сегодня — это история не столько про «дельту» или «омикрон», сколько о преднамеренном разрушении глобальной экономики, и из-за этого мы все страдаем, — подводит итог собеседник kp.ru.

В то же время более авторитетные источники пишут об «омикроне» тревожно, хотя и с долей оптимизма.

Так, первоначально особенности «южноафриканской» мутации были известны лишь по отрывочным полевым исследованиям местных докторов. Теперь же, как установили ученые Гонконгского университета после работы с патогенными образцами, новый штамм может распространяться в 70 раз быстрее «дельты» и её предшественников. Но в то же время болезнь проходит куда менее тяжело, а значит, этот «новичок» может быть не столь летален, сообщает Bloomberg.

Наконец, сам президент США Джо Байден заявил: «Омикрон», конечно, повод для беспокойства — но не для паники.

Однако повышенная контагиозность (заразность) нового штамма — сама по себе угроза. По официальным данным, в ЮАР за последнее время количество больных ковидом — в первую очередь, «омикроном» — увеличилось в 50-100 раз. Если в начале ноября среднесуточный прирост составлял 300 человек, то сейчас, месяц спустя, — почти 20 тысяч! И, учитывая, что график заболеваемости в ЮАР опять стал почти вертикальным — это явно не предел.

То есть, вероятно, Южная Африка стала первой страной, столкнувшейся с четвертой волной коронавируса — и показатели суточного прироста здесь уже побили предыдущие пики. Президент Сирил Рамафоса готовится к экстраординарным мерам:

— Мы достаточно знаем о новом варианте ковида, чтобы понять, какие предпринимать меры для уменьшения заразности, — заявил Рамафоса. — Первый и самый мощный инструмент, который у нас есть, — это вакцина.

На этом фоне правительство страны рассматривает возможность обязательной вакцинации для людей определенных профессий, а также жителей наиболее «заразных» территорий.

Также в ЮАР по-прежнему применяются традиционные меры сдерживания: комендантский час с полуночи до 4 утрах и обязательное ношение масок в общественных местах.