«У меня есть уникальный шанс - что-то изменить в родном регионе»: губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел «прямую линию»

Завершилась четвертая «прямая линия» губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, которая продолжалась ровно два часа. За это время глава региона ответил на 43 вопроса ямальцев (это рекорд за все 4 эфира). Всего в адрес губернатора до «прямой линии» и во время трансляции поступило 1707 вопросов. На все будут даны ответы. Жителей региона интересовали вопросы социального обслуживания, ЖКХ, образования, медицины и борьба с коронавирусом.

Губернатор озвучил ряд нововведений, значимых для жителей округа.

НОЧНОЙ ЭЭГ МОНИТОРИНГ

В 2022 году для Салехардской окружной больницы и в отделение патологии речи Ноябрьского психоневрологического диспансера закупят оборудование для проведения ночного ЭЭГ-мониторинга детям. Запись ночного ЭЭГ-мониторинга – золотой стандарт ранней диагностики для детей с подозрением на эпилепсию и подтвержденным диагнозом. Таких на Ямале более 600.

Сейчас в медучреждениях региона проводится только дневной мониторинг судорожной активности головного мозга. На круглосуточное исследование маленькие пациенты направляются за пределы региона. С просьбой организовать возможность диагностики на Ямале к губернатору в прямом эфире обратилась жительница Нового Уренгоя Александра Акимова.

«Не в первый раз слышу запрос именно на ночной ЭЭГ-мониторинг для детей с эпилепсией. Договорились о том, что со следующего года в ключевых городах региона – это Салехард, Новый Уренгой и Ноябрьск – организуем такую возможность. Диагностика будет проводиться бесплатно», – сказал губернатор.

Результаты исследований с помощью телемедицины будут оперативно направляться в федеральные медцентры для расшифровки опытными специалистами.

Обратим внимание, что в настоящее время ямальские врачи повышают квалификацию в лучших медицинских центрах страны.

ПЕРВАЯ БИЛИНГВАЛЬНАЯ ШКОЛА

Наступающий год на Ямале объявлен Годом экологии. Запланирована масса мероприятий в сферах науки, экологических уборок от накопленного ущерба и очистки береговых линий, восстановления популяции рыбы, образования, переработке мусора и тд.;

Планируется создать на Ямале первую билингвическую школу, в которой будут учить на русском и английском языках. Губернатор уточнил, что для создания таких учебных заведений нужно найти учителей, которые будут преподавать разные дисциплины на иностранном языке. Сначала запустят билингвальные классы для детей, склонных к изучению иностранных языков, затем — целые школы.

СЛАДКИЕ ПОДАРКИ ЮНЫМ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ

На новогодних рейсах АК «Ямал» маленьким ямальцам выдадут сладкие подарки. Акция распространяется на все рейсы, которые вылетают из региона, и продлится до 9 января. Новогодний подарок, который состоит из детских сладостей, открытки и удобного подарочного мешочка, получит каждый маленький пассажир до 12 лет.

На новогодние путешествия приобретено 4 000 наборов. Дарить подарки детям становится доброй традицией авиакомпании “Ямал”. Летом все дети, которые летели на юг прямыми рейсами, получали игровой набор. За период с 12 июля по 30 сентября было выполнено 402 рейса в южные города в обоих направлениях. Юные путешественники получили почти 10 000 наборов. Губернатор округа подчеркнул, что эта мера поддержки сохранится и в следующем году.

В ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ ПРЯМЫМ РЕЙСОМ

В 2022 году стартует проект «ЯНАОлимп» для школьников. Дополнительную поддержку получат победители и призеры всероссийских олимпиад. Деньги можно потратить на обучение и трансфер к месту учебы. В феврале планируется запустить проект по поддержке творческой молодежи и их преподавателей.

Школьники Ямала будут летать в летние лагеря Краснодара и Крыма прямыми авиарейсами без пересадок. Графики прямых перелётов в Крым и Краснодарский край на летний период 2022 года уже составлены. В Крыму находятся одни из самых востребованных баз “Smart Camp” и “Мандарин”. В Краснодарском крае – Всероссийский детский центр “Орлёнок”, куда ямальские дети также ездят за счёт окружного бюджета. Всего в следующем году отдохнуть в этих лагерях смогут 5 142 ребёнка – это 90% детей, отправившихся на море по окружным путёвкам.

Прорабатывается вопрос о трансфере детей прямыми рейсами в Международный детский центр “Артек”, в который путёвки предоставляются за счёт средств федерального бюджета, и в лагерь “Эллада”, где отдыхают дети Пуровского района.

РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

У участников жилищной программы для молодых семей, если они проживают в аварийном жилье, появится возможность получать социальные выплаты во внеочередном порядке.

«По нашим жилпрограммам –«Молодая семья», «Сотрудничество» – будем выделять проживающих в аварийном жилье в отдельную категорию, которая без очереди, сразу, получит помощь. Добавив выплату по программе к выкупной стоимости, будет чуть легче», – сказал губернатор.

Новая мера дополняет уже существующую региональную программу для молодых семей. Она действует на Ямале с 2005 года. Показатели обеспеченности жильем молодых семей в округе за последние годы значительно выросли. Если в 2018 году улучшить жилищные условия смогло 336 семей, то в текущем году их количество составит около 700.

Благодаря решению губернатора Дмитрия Артюхова уже более двух лет действует новая мера поддержки для семей, исключенных из очереди по достижению предельного возраста (категория 36+). Изменения в региональной программе также позволят ускорить решение задачи по расселению 1 миллиона квадратных метров аварийного жилья к 2025 году.

«НИКУДА НЕ СОБИРАЮСЬ»

Губернатор опроверг слухи о его уходе: ««Не надо, пожалуйста, меня никуда провожать. Ямал - мой любимый дом. У меня есть уникальный шанс - что-то изменить в родном регионе. Никуда не собираюсь, в страшном сне такого представить не могу».

МНЕНИЕ

«В текущем году глава государства рекомендовал губернаторам проводить прямые линии ежегодно. На Ямале этой практике уже несколько лет, и общения с населением у губернатора намного больше, чем раз в год. Такие прямые коммуникации с населением очень полезны, они говорят об открытости Артюхова, готовности слышать людей и их острые вопросы. Не зря глава региона занимает лидирующие позиции в рейтинге доверия населения. Это важный показатель работы губернатора. Примечательно, что вопросов поступает меньше – это означает, что многие проблемы уже решены. Значит, анализ поступающих обращений приносит свои плоды. Глава региона знает, где «болит», и направляет туда усилия своей команды», - Павел Данилин, политолог