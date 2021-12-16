За двух пьющих одного непьющего дают: Больше 30% россиян оказались трезвенниками

ВЦИОМ сообщил, что более трети россиян отказались от алкоголя Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Услышать положительный ответ на извечный вопрос «Третьим будешь?» становится все сложнее. Потому что на двух пьющих россиян по статистике - один трезвенник. Это выяснил ВЦИОМ, опросив 1600 взрослых жителей страны. Причем дамы, как оказалось, в вопросах алкоголя не сильно отстают от кавалеров: если время от времени употребляет 72% мужчин, то среди дам пьют 67% (хотя бы изредка).

«Самый пьяный» возраст - от 35 до 44 лет, в эти годы ровно три четверти россиян периодически прикладываются к стакану. А чем старше мы становимся, тем больше теряем интерес к горячительным напиткам: лишь 65% россиян старше 60 лет употребляют спиртное. Спишем это на тягу к здоровому образу жизни, а не на маленькие пенсии.

Заодно социологи узнали, какие напитки у нашего брата в почете. Сенсации не случилось: заморским ромам да вискарям среднестатистический россиянин предпочитает водку. Что неудивительно: она не только привычнее, но и стоит в пять дешевле. На втором месте по популярности - пиво (подробнее см. «Только цифры»).

При этом каждый пятый россиянин за последние три года лично сталкивался с паленой водкой. Среди представителей сильного пола таких вообще 28%. Так что извините, мужики, третьим я все-таки не буду. Как-то боязно.

...А вот если пива, то не откажусь! Как показал опрос, с нелегальным пенным сталкивались всего 6% россиян. Подделывают его реже по банальной причине: технология производства сложнее, это вам не спирт с водой разводить.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Отношение россиян к алкоголю

Употребляют хотя бы иногда — 69%

Не пьют вообще — 31%

Самые популярные спиртные напитки

Водка — 59%

Пиво — 48%

Вино, шампанское — 21%

Самогон — 19%

Коньяк — 15%

Суррогаты алкоголя — 9%

Виски — 6%

Другие напитки — 2%

По данным ВЦИОМ. Опрошено 1600 россиян старше 18 лет.

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