Московских школьников отправят на новогодние каникулы на пять дней раньше

Коронавирусные ограничения школьников пока напрямую не касаются — разве что на новогодние спектакли и представления могут не попасть дети, чьи родители до сих пор не вакцинировались и не получили QR- коды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Столичный департамент образования и науки разослал директорам письмо, где рекомендовал отправить детвору на новогодние каникулы уже с понедельника 27 декабря, а уроки возобновить ровно через две недели – 10 января.

Окончательное решение, как известно, школы принимают самостоятельно, после обсуждения с управляющими советами. Но обычно все следуют рекомендациям департамента. Сейчас же дело не только в празднике. Каникулы нужны еще и как профилактическая мера – чтобы закрепить тенденцию к снижению заболеваемости, чтобы обойтись без локдаунов и прочих жестких мер.

Коронавирусные ограничения школьников пока напрямую не касаются — разве что на новогодние спектакли и представления могут не попасть дети, чьи родители до сих пор не вакцинировались и не получили QR- коды.

«Для учащихся начальных классов c 27 по 30 декабря будут предусмотрены дежурные группы, если у родителей возникнет в них необходимость. Данная рекомендация распространяется только на школы, а детские сады и колледжи будут работать в штатном режиме", - добавили в пресс-службе.

В прошлом году, напомним, зимние каникулы в Москве объявили с 31 декабря по 10 января, а потом продлили еще на неделю из-за коронавируса. За парты школьники попали только 17 января.