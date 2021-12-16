Сколько звезды зарабатывают на съемках новогодних огоньков

Леонид Агутин 31 декабря поет в «Голубом огоньке». Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Через две недели у диванных и сетевых критиков появится новая тема для словесных баталий. Обсуждение «новогодних огоньков» стало традицией в праздничные выходные. Некоторые звезды уже начали дискуссию на эту тему с поклонниками и товарищами.

На днях Леонид Агутин сообщил о съемках в новогодних концертах, которые покажут 31 декабря и 1 января. В комментариях к данной публикации в социальной сети Facebook разгорелась дискуссия. Большинство сетевых критиков традиционно проклинали «огоньки». Но нашлись телезрители, которым есть с чем сравнивать. К примеру, Эля Полякова сообщила, что в Америке «скучнейшее новогоднее ТВ»: «С тех пор, как живу в другой стране, поняла, что российское новогоднее телевидение лучшее».

Агутина друзья и подписчики спровоцировали на откровения. В ответ на сообщения типа: «Ну не люблю я «Песню года!» Леонид Агутин не выдержал и объяснился: «Я тоже. И «огоньки» не смотрю. Я вообще не смотрю телевизор. У меня его даже нет. Не хотите смотреть «огоньки», не смотрите. В интернете есть все, что хотите. Я не смотрю, но участвую. Потому что их смотрят миллионы! Потому что тысячи артистов мечтают туда попасть. Потому что я призван на эту службу, которая ни денег, ни, уже давно, славы никаких не приносит, только отбирает время. Но я по-прежнему здесь, дабы Бога не гневить. Повезло - терпи, как говорится…»

Многие удивились признанию Агутина о том, что за съемки в «огоньках» не платят. Некоторые даже не поверили. Подтверждаем – на ТВ артистам за съемки в «новогодних огоньках» не платят. Почему? Это самые рейтинговые концертные эфиры года, в которые отбирают «лучших из лучших». Оказаться в новогоднем эфире для артиста престижно и важно для поддержания своей накопленной популярности у взрослой аудитории. Поэтому Агутин лукавит на счет того, что эти концерты «славы не приносят». Нет в нашем шоу-бизнесе артиста, который бы отказался от съемок в этих шоу.

Лариса Гузеева поделилась свежим кадром с Дмитрием Нагиевым со съемок новогоднего ТВ на Первом. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Голубой огонек на Шаболовке» для канала «Россия» уже отсняли. Ведущие - Николай Басков, Андрей Малахов, Мария Ситтель, Наталия Медведева. В обновленных декорациях споют все главные звезды: Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Валерия, Леонид Агутин, Игорь Николаев, Сергей Лазарев, Дмитрий Билан, Zivert, Клава Кока, София Ротару и еще два десятка звезд первой величины.

Клава Кока разбавит компанию старожил шоу-бизнеса в «огоньке» на «России». Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На Первом канале съемки со звездами на этой неделе в разгаре. На НТВ тоже все отснято – покажут новогодний костюмированный мюзикл с Киркоровым, Лепсом, Реввой и другими музыкантами. А также новогоднюю «Маску» с членами жюри шоу и Ольгой Бузовой, Анатолием Цоем, Ларисой Долиной, Юсифом Эйвазовым и другими звездами проекта. На СТС в новогоднюю ночь будут праздничные «Уральские пельмени», на ТНТ – «Comedy Club».

Регина Тодоренко и Александр Ревва 31 декабря в «Маске». Фото: НТВ

Обсуждать итоги новогоднего ТВ будем 1 января. А пока стих на заданную тему от Леонида Агутина.

Все, пришла пора, настало время!

Яркой чепухой исподтишка,

Захватило всех, кто снова в теме

Съемок Голубого Огонька.

Не судите строго, дорогие,

С высоты пытливого ума.

Мы на самом деле не такие,

Это все проказница зима.

И потом, ведь кто-то да обязан,

Несмотря на логику и стыд,

Быть по-настоящему повязан

Тайною блестящих пирамид.

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