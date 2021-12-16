"Ничейных" дорог и зданий скоро не будет. Как и "ненашей компетенции"

После принятия, местные и региональные чиновники более не смогут "посылать" граждан на другие уровни власти, оправдываясь тем, что вопрос в компетенции не их, а другой инстанции. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Каждый раз, когда наступает настоящая зима, с морозами, снегом и сугробами, я выхожу из чата деревни, в которой у меня есть скромный домик. Как минимум, на несколько недель. Сезонные изменения становятся причиной безудержных споров, обвинений, проклятий, по причине того, что там-то "не так почистили снег", а здесь "не чистили вообще", а "эта дорога у нас на балансе не стоит, это неизвестно, чья дорога", "мы за это не отвечаем", "обращайтесь к районной администрации" и так далее. И в итоге все заканчивается недюжинными проклятиями и восклицаниями в духе, "когда же все это кончится, весь этот беспредел". Из года в год одно и то же.

Но наконец-то и тут забрезжил свет в конце снежного тоннеля. В Госдуму внесен законопроект о муниципальном самоуправлении (МСУ). С одной стороны, в рамках реализации предложения президента Владимира Путина о создании системы единой публичной власти, с другой – для приведения законодательства в этой области в соответствие с поправками в Конституцию.

Впрочем, все эти формулировки – это для выступлений политиков, экспертов и так далее. Для населения же важно во внесенном законопроекте, что после его принятия и вступления в силу уже в качестве полноценного закона, местные и региональные чиновники более не смогут "посылать" граждан на другие уровни власти, оправдываясь тем, что вопрос в компетенции не их, а другой инстанции. Что сейчас происходит на примере расчистки от сугробов моей же деревни, когда жители наседают на старосту, та переадресует недовольных в муниципальное образование, а в последнем любезно советуют районную администрацию. А по итогу тем, кто не может выгнать машину со двора, приходится либо ждать весны, либо оплачивать тракториста из собственного кармана. Особенно, если в процессе очистки дороги от снега выезди из их ворот заваливают двухметровыми сугробами. Законопроект вводит два вида муниципалитета: городской округ и муниципальный округ и отвечает за всю территорию округа или района единая администрация муниципалитета. В результате исчезает дублирование функций, лишаются почвы споры о принадлежности дорог или территорий внутри муниципалитета. Люди теперь будут чётко знать, с кого спрашивать – с администрации городского округа или муниципального района.

Но и эта ликвидация возможности "переадресовать жалобщика куда подальше" – всего лишь один из аспектов внесенного законопроекта. Главное для граждан Росси в нем заключается в повышении ответственности местной и региональной власти. И не только перед населением. Уже принятый закон об общих принципах публичной власти в субъектах России устанавливает, что высшее должностное лицо одновременно замещает государственную должность Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. Аналогично и глава муниципального образования, возглавляющий местную администрацию, будет одновременно замещать государственную должность субъекта Российской Федерации и муниципальную должность.

С одной стороны, это повышает статус муниципального главы, а с другой поднимает уровень его ответственности перед вышестоящими руководителями. Для главы муниципалитета за некачественную реализацию переданных ему государственных полномочий предусмотрена "дисциплинарная" ответственность (предупреждение, выговор), а если в течение месяца ситуация не будет исправлена, то и отставка. Но даже после недоверия глав регионов последнее слово остается за представительными органами МСУ.

Вряд ли кто из столкнувшихся с тем, что местные власти увиливают от решения проблем и даже от ответов на вопросы (а таковых у нас среди населения очень и очень много), будет против такого закона, по которому они смогут спросить с чиновников, а те смогут и будут вынуждены не заниматься отписками, а работать для решения проблем населения и выполнения задач, поставленных государством.