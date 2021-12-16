Газ проведут быстрее и дешевле

Кабинет министров обсудил вопросы подключения «голубого топлива» и административного давления на бизнес. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В России за последнее время серьезно облегчили процедуру подачи заявок на проведение газа. Как напомнил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства 16 декабря, теперь это можно сделать по интернету - через портал госуслуг, МФЦ, а также сайты компаний, которые занимаются газификацией. Сократились и предельные сроки подключения - как для обычных россиян, так и для малого бизнеса.

- Уже к середине декабря было подано около полумиллиона заявок. Это в два раза больше, чем за прошлый год. Рассчитываем, что в итоге будут существенно улучшены условия почти в 3 млн частных домов, - озвучил цифры Михаил Мишустин. - Крайне важно продолжать снижение издержек при проектировании и строительстве газопроводов, а также упрощение процедур их размещения, ввода в эксплуатацию и регистрации, чтобы люди и бизнес смогли быстрее получить доступ к такому источнику тепла и энергии. Это имеет большое значение для обеспечения комфорта жизни граждан и бесперебойной работы предприятий.

Кабмин обсудил и еще один важнейший вопрос – административное давление на малый и средний бизнес. Зачастую в этих сферах работают не самые опытные предприниматели. Потому и совершают ошибки – не по злому умыслу, а по незнанию могут нарушить требования трудового законодательства или охраны труда. А им за это – сразу штраф.

- Чтобы смягчить такие меры для малого и среднего бизнеса, внесем изменения в Кодекс об административных правонарушениях, - сообщил премьер. - Единственно возможным наказанием за первое нарушение станет предупреждение. Разумеется, если речь не идет о причинении вреда здоровью людей, ущерба имуществу либо других подобных действиях.

В общем, за первое небольшое нарушение малым предприятиям дадут «желтую карточку», и только за повторный проступок их ждет реальное наказание. Как отметил Мишустин, это поможет небольшим предприятиям быстрее встать на ноги, набраться опыта и в будущем совершать меньше таких ошибок.