Разъединенные Штаты Америки: США готовы разделиться на страну республиканцев и государство демократов

По поводу возможного распада страны появились не только статьи, но и пухлые книги, написанные как правыми, так и левыми авторами Фото: REUTERS

РАЗРУХА В ГОЛОВАХ АМЕРИКАНЦЕВ

Двухпартийная система, похоже, сыграла с Соединенными Штатами злую шутку: последние президентские выборы показали, что страна расколота на «красных» (коммунисты не при делах, это традиционные цвета Республиканской партии) и «синих» (это демократы). Больше того, разговоры о том, чтобы не мучиться друг с другом, а разделиться на две разные страны, уже не выглядят как несбыточными теоретическими выкладками.

По поводу возможного распада страны появились не только статьи, но и пухлые книги, написанные как правыми, так и левыми авторами. А сама идея «развода» федеративного государства по партийной принадлежности, без преувеличения, уже овладевает американскими массами.

Это подтвердил проведенный центром политических исследований Университета Вирджинии недавний опрос. Ключевой вопрос в нем: «Ситуация в Америке такова, что я бы предпочел, чтобы штаты (синие/красные) вышли из союза и создали свое собственное отдельное государство». Среди сторонников Байдена положительно ответили на него 41 процент, среди поклонников Трампа таких оказалось 52 процента. Единственное, что может утешать сторонников единства страны - эти немалые проценты отражают мнение тех, кто «в той или иной степени» допускает такую возможность. Твердых «сепаратистов» в стане демократов оказалось 18 процентов, а среди республиканцев — 25.

Тем более каждый штат довольно независим: они могут вводить свои налоги, решать, кому продавать алкоголь и оружие, кому регистрировать брак и многое другое. Так может ли из одного большого «кубика Рубика» получится два поменьше? Вопрос это сложный и далеко не исчерпывается дележкой федеральной собственности армии, у которой 1,3 миллиона военных «под ружьем» и 3800 ядерных боеголовок.

ПЕРВЫЙ НА ВЫХОД

Одним из проявлений начавшейся смуты в головах американцев стали разговоры о возможности Texit - выходе из состава страны одного из крупнейших штатов - Техаса. Именно этот там после оглашения итогов прошлогоднего голосования подали иск в Верховный суд США о признании незаконными выборов президента в нескольких штатах страны, поддержанный потом еще 17-ю «красными» штатами. Верховный суд иск отклонил. После этого и пошли разговоры о «разводе». Одним из первых их завел лидер республиканцев Техаса Аллен Уэст, ныне - кандидат в губернаторы. Так что речь вовсе не о городских сумасшедших.

Противники таких радикальных мер уверены, уход Техаса станет трагедией. Причем не только для Соединенных Штатов, но и для всего мира.

- Новое государство с 29 миллионами человек населения и с девятой экономикой мира станет настоящим монстром, который быстро подорвет жизнь того, что останется от США, - рассуждает редактор авторитетного журнала Politico Рич Лоури. - На Техас приходится примерно 40% добычи американской нефти, 25% - природного газа. 10% всего национального производства дает именно этот штат и 20% нынешнего национального экспорта. Плюс фантастическая транспортная сеть и крупнейшие в мире глубоководные порты пойдут в минус Соединенным Штатам. Какая страна без возражений позволит лишить себя такой экономической «жемчужины»?

КРАСНО-СИНЯЯ СТРАНА

Кроме республиканских и демократических штатов есть и третья большая группа — колеблющиеся. Голосуют то за тех, то за других. Им надо будет выбрать сторону раз и навсегда? Или объединиться в амриканскую Швейцарию — нейтральное государство?

- Главное в том, что в экономически мощных «синих» штатах значительная часть населения все же голосует за республиканцев. И наоборот, - объясняет Ирина Балакина, эксперт по истории и политике Америки одного из крупнейших американских издательств. - Техас - далеко не такой «красный» штат, как может показаться, особенно из-за рубежа. Там все больше переселенцев из других штатов и все больше анклавов демократической партии.

Правда, неправильно было бы думать, что только одни штаты косо поглядывают на соседей не тех политических убеждений. Социологи давно фиксируют раскол по линии деревня-город. Например, в традиционных вотчинах демократов, Калифорнии и Нью-Йорке (это штат, в котором расположен одноименный мегаполис), городские жители голосуют за «ослов» (еще одно прозвище демократов), а вот в пригородах и сельской местности лучше отзываются лозунги «слонов», то есть республиканцев. А чисто «красные» и чисто «синие» штаты - самые маленькие по населению и самые экономически слабые.

- Да, многие американцы, так устали от льющихся с трибун и экранов потоков взаимной ненависти и вранья, что «в той или иной степени» согласились бы разделить страну по политическому признаку, - признает Балакина. - Но практических путей осуществления этой мечты не наблюдается. Население слишком перемешано - и политически, и экономически, и этнически.

Представить возможный распад США еще труднее, если подумать о международных последствиях этого.

- Среди катастроф, которые вы желаете противнику, сепаратистские движения, потенциально ведущие к гражданскому конфликту, на первом месте, - справедливо замечает Рич Лоури. И добавляет, что Россия и Китай были бы в восторге.

Вот тут можно и посомневаться. Только допустим тот глобальный хаос и неконтролируемые риски, которые могли бы захлестнуть весь мир, если США вдруг решат «разбежаться»... Смущение и растерянность евробандеровской Украины здесь детским насморком покажутся.

СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ

Ну, а если все же решит самый «сепаратистский» штат Техас отделиться? Сможет он это сделать чисто гипотетически?

- Успокою: нет, не сможет, уже проходили, и не раз, - разъясняет для kp.ru Грэг Тёмкин, американский литератор и журналист. - Был в конце XIX века судебный процесс «Техас против Уайта», где штат попытался выйти из Союза из-за разногласий по итогам гражданской войны. Вопрос разбирался в Верховном суде, и в итоге суд раз и навсегда постановил, что США – «нерушимый Союз, состоящий из нерушимых Штатов».

Что-то знакомое, правда?

- Вопрос поднимался и позже, например, в 2006 году, - продолжает Грэг Тёмкин. И опять Верховный судья Антонин Скалия подтвердил: «Если и был какой-либо конституционный вопрос, который разрешила Гражданская война, то это отсутствие права на выход [из состава США]».

В январе этого года конгрессмен-республиканец внес в конгресс Техаса законопроект №1359, в котором предлагается провести референдум среди жителей штата о выходе из Соединенных Штатов Америки и образовании отдельной республики. По мнению специалистов, шансов на то, что билль о референдуме пройдет, крайне невелик. Но даже если референдум утвердят и проведут, и большинство техасцев все-таки изъявят желание отделиться, то все равно уйти в свободное плавание Техасу не позволят: Конституция США не предусмотрела процедуры выхода.

- Поэтому даже слово «разлом», несмотря на свою эффектность, вряд ли подходит для описания сегодняшней ситуации в Америке – скорее, вся страна покрыта паутиной трещинок и трещин, одни глубокие, другие малозаметные, но чаша сия не развалится на кусочки еще долго. Мое мнение, - заключает Тёмкин, - распада не будет, будет медленный и печальный, как в известном анекдоте, полураспад.

P.S.

Но история, как можно все-таки предположить по событиям последних десятилетий, штука иррациональная, и все когда-нибудь бывает в первый раз. Неизменность границ в мире, если честно, давно стала химерой. Живой организм развивается, растет, а значит меняет размеры. Хельсинки-75 зафиксировали «нерушимость» послевоенных рубежей между странами в Европе. Но теперь закономерно спросить, а какие войны сейчас надо иметь в виду? В Югославии, на Ближнем Востоке? Да и без войн в Европе границы двигались: про развал СССР - это банально, но даже «бархатный» развод Чехии со Словакией состоялся.

Черчилль, как сейчас хорошо всем известно, уже в 1945-м замышлял операцию «Немыслимое» - напасть на СССР при помощи гитлеровских плененных войск. Не случилось, но ведь могло быть, не сомневайтесь. На нашей памяти уже произошло столько «немыслимого», что исключать ничего не надо. Маргарет Тэтчер 20 лет назад писала: «В обозримом будущем Китай не сможет противостоять Америке как глобальная сверхдержава». Не смогла предвидеть очевидную сегодня реальность икона капитализма - «железная леди». Хотя 20 лет - мгновение по историческим меркам.

Правда, есть еще одно пророчество, доверия к которому гораздо больше: «Царство, разделившееся в себе, не устоит…» Библию, при желании, можно просто «отменить», но спорить с ее истинами - занятие рискованное.