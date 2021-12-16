В Госдуме предлагают выплачивать 13-ю пенсию: При каких условиях это возможно

Перед самым новым годом депутаты предложили осчастливить 42 миллиона российских пенсионеров — начать выплачивать абсолютно каждому 13-ю пенсию. Фото: Shutterstock

Перед самым новым годом депутаты предложили осчастливить 42 миллиона российских пенсионеров — начать выплачивать абсолютно каждому 13-ю пенсию. Такой законопроект подготовили в ЛДПР и уже направили на заключение в правительство, выяснили в «Известиях». Предновогодние выплаты на 2022 год оценили в 786 миллиардов рублей. Авторы идеи считают, что таким образом можно компенсировать реальное снижение пенсий из-за высокой инфляции и поддержать социально уязвимую категорию граждан.

- Законопроектом предлагается предоставлять предновогоднюю пенсионную выплату всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и «военных» пенсий, не ставя одних пенсионеров в более преимущественное положение по сравнению с другими. При этом предновогоднюю пенсионную выплату предлагается установить в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты, — сказано в документе.

Экономист Денис Ракша считает, что чисто экономически это сделать можно, однако для этого потребуется особое решение.

- В Пенсионном фонде денег на выплаты пенсий не хватает. Ежегодно туда перебрасывается примерно два триллиона рублей из федерального бюджета. Именно поэтому в истории индексации пенсий работающим пенсионерам, которую уже много раз пытались сдвинуть с места, насмерть стоит Минфин. Значит, и деньги на 13-ю пенсию придется брать из общего бюджета и тогда они не будут потрачены на что-то другое (образование, здравоохранение, оборону, экономику), - объясняет Ракша. - Но Минфину даже не придется открывать рот, потому что прерогатива раздачи денег населению в нашей стране - это удел президента. Только президент по негласной традиции имеет право, как он сделал это в сентябре перед выборами, взять и раздать населению денег: пенсионерам, семьям с детьми, военным. В этом смысле Владимир Жириновский, опытный аппаратный волк, сделал большую глупость, он посягнул на прерогативу президента, поэтому разрешать это никто не станет.

По словам экономиста, главная причина того, почему этих денег нет в ПФР - проблемы демографии. Наша солидарная пенсионная система предполагает, что, грубо говоря, двое работающих кормят одного пенсионера, их отчисления формируют его пенсию. Работающих становятся меньше, пенсионеров больше, соответственно, уже не двое содержат одного пенсионера, а полтора.

- И чем дальше, тем хуже. А демографическая яма будет повторяться в каждом следующем поколении, - продолжает наш собеседник. - Чтобы пенсии в принципе выросли, либо нужно забирать у работающих больше денег в Пенсионный фонд, либо же бороться с серым сектором экономики. У нас огромное количество людей работают в тени и не платит ни налоги, ни отчисления в ПФР, но при этом пенсию, хоть маленькую, но получать будут, пользоваться бесплатной медициной тоже. Государство ничего с этим не делает, просто отказывается этим заниматься. Количество этих людей — от 17 до 30 миллионов человек. Если их всех заставить заплатит налоги, то, во-первых, бюджет у нас будет совершенно другой, да и пенсию можно будет поднять за 25-40 тысяч рублей.