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Здоровье16 декабря 2021 12:59

Срок действия ковидных сертификатов могут продлить, а ревакцинации - сократить

В Госдуме обсуждали нашумевший законопроект по борьбе с коронавирусом
Владимир Борисов
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
В четверг в Госдуме обсуждали новые меры по борьбе с COVID-19.

В четверг в Госдуме обсуждали новые меры по борьбе с COVID-19.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В четверг в Госдуме обсуждали новые меры по борьбе с COVID-19. Их представляла вице-премьер Татьяна Голикова.

- Законопроект, который я сейчас представляю, не вводит никаких QR-кодов и тем более он точно не про QR-коды, - пояснила Татьяна Голикова. - Речь идет совершенно о другом! Мы говорим о едином документе - электронном или бумажном сертификате, применяемом на всей территории Российской Федерации. Этот документ содержит данные о вакцинации, перенесенном заболевании и медицинском отводе от вакцинации. А штриховой код внутри него — это технологическое решение, которое позволяет подтвердить действительность и сроки действия этого документа. Электронную и бумажную форму этого документа можно получить соответственно на Госуслугах и в МФЦ. И этим правом в нашей стране уже воспользовались 58,3 миллиона человек через Госуслуги и 1,7 миллиона человек через МФЦ.

По словам вице-премьера, к этому шагу вынуждают прибегнуть весьма серьезные угрозы. Среднесуточный показатель прироста заболеваемости по-прежнему остается очень высоким и колеблется около 30 тысяч заболевших в день. В России под наблюдением в связи с COVID-19 сейчас находятся 745 тысяч человек, из них 79% лечатся дома, остальные госпитализированы. Каждые сутки от ковида погибает свыше тысячи жителей страны.

Кроме того, к нам уже попал штамм омикрон, который быстро распространяется по планете. Этот штамм завезли в Россию нашитуристы, вернувшиеся с территории ЮАР и других африканских государств. Омикрон уже сейчас выявлен в общей сложности у 25 человек. Это жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Между тем, в ЮАР омикрон уже вытеснил Дельту и стал преобладающим вариантом коронавируса. В Лондоне больше 50 процентов новых случаев уже тоже приходится на омикрон. И средняя суточная заболеваемость там резко возросла.

Понятно, что никакие административные ограничения не смогут предотвратить распространение вируса - мутанта и у нас в стране. А ведь впереди новогодние праздники.

- Эпидемическая ситуация нестабильная и это заставляет нас держать большое количество ковидных коек, - сказала Татьяна Голикова. - На сегодняшний день это 200 тысяч коек. Хотя это на 105 тысяч меньше, чем было в пике – тем не менее под коронавирус мы держим 19% всего коечного фонда РФ.

Нельзя забывать, что COVID-19 относится ко второй группе патогенности, куда входят холера, сибирская язва и клещевой энцефалит. А уровень коллективного иммунитета в России от опаснейшего возбудителя составляет всего 57,7 процента.

- Я считаю, что в условиях продолжающейся два года пандемии государство обязано принимать экстренные меры, которые не подлежат применению в обычных условиях чтобы защитить жизни граждан, - обратилась Татьяна Голикова в депутатам Госдумы. - Этот законопроект, во-первых, не содержит каких либо норм, ограничивающих права граждан, а устанавливает порядок оказания услуг в случае угрозы распространения к COVID-19. Во-вторых, Закон носит временный характер и предполагает срок действия до 1 июня 2022 года.

Учитывая экстренный характер ситуации Татьяна Голикова просила парламентариев поддержать законопроект в первом чтении. На момент подписания номера голосование еще не завершилось.

О чем еще сказала вице-премьер:

- срок действия ковид-сертификатов могут продлить, если это будет необходимо.

- за прошлый год ни один человек в России не умер от антиковидной прививки, итоги 2021-го еще просто не подводились.

- сроки ревакцинации могут измениться при распространении штамма «Омикрон»: по крайней мере, в европейских странах, где новый вариант «коронавируса» уже вовсю хозяйничают, призывают вводить бустерную дозу вакцины не дожидаясь полугода. Если эта тактика окажется действенной, нам имеет смысл взять ее на вооружение.

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