Монголия предложила Путину альтернативу Транссиба

Хурэлсухом заявил, что рад свой первый иностранный визит в качестве президента Монголии совершить в Россию Фото: REUTERS

Владимир Путин лично принял в Кремле президента Монголии Ухнагийна Хурэлсухома. Начали с воспоминаний о совместной истории, а закончили обсуждением нового транзитного коридора из Европы в Китай.

- Наши отношения развиваются, несмотря на пандемию, практически по всем направлениям: это и экономика, это и политические связи, сотрудничество в военной области, на международной арене, - начал Путин, добавив, что к концу года товарооборот может превысить допандемийный уровень.

Хурэлсухом в ответ заявил, что рад свой первый иностранный визит в качестве президента Монголии совершить в Россию.

- Мы сотрудничали с советским народом в освоении целины, строительстве предприятий, даже вместе полетели в космос, - вспомнил монгольский лидер.

К главному политик перешел в конце. Он напомнил, что кратчайший путь из Европы в Китай идет через Монголию. Хурэлсухом рассказал о национальном транзитном проекте – страна тоже хочет перевозить грузы из Азии и готова построить для этого сквозную железную дорогу. Фактически речь идет о конкуренте нашего БАМ. Но без содействия России этот проект, судя по всему, не выстрелит.

- У нас есть вопрос о модернизации центрального железнодорожного коридора, который проходит через Иркутск, - заметил Хурэлсухом.

Через Монголию можно сократить путь, но до Европы товары везти все равно по нашей территории.

- Важна координация большого евразийского партнерства, - монгольский лидер напомнил о приоритетном проекте Евразийского экономического союза.

Сделано это явно не случайно – Путин давно поддерживает экономическую интеграцию с азиатскими странами. В Монголии, вполне вероятно, считают, что это поможет их транзитному проекту.