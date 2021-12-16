Рисунок, купленный за 30 долларов, оказался шедевром Дюрера стоимостью в 50 миллионов

Работы Дюрера редко когда попадают на торги. Фото: ТАСС

Если бы американец Клиффорд Шорер однажды не опоздал на праздник, устроенный по случаю выхода на пенсию его приятельницы, то никогда бы не стал владельцем графического рисунка, чья астрономическая стоимость поражает количеством нулей. Теперь «Мадонна с младенцем и цветком на травяной скамье» может превратить обычного предпринимателя из Бостона в миллионера.

Секрет находки в том, что автором гравюры является немецкий художник, один из мастеров Ренессанса Альбрехт Дюрер. Возраст рисунка более 500 лет.

- Его стоимость может стать рекордной. Предполагаю, что он обойдется покупателю не менее чем в 50 млн долларов, - говорит Клиффорд Шорер.

А ведь сам он отдал за него всего 30 долларов.

Эта история началась в 2019 году, когда Шорер ехал в Нью-Хавен на вечеринку, которую устраивала его знакомая, директор Йельского центра британского искусства.

- Я забыл прихватить подарок. Было уже пять часов вечера, и я не был уверен, что найду по пути открытый магазин, - признается предприниматель.

В поисковике он наткнулся на торговца раритетом Брейнерда Филлипсона, который продавал старинные книги прямо у себя дома. Шорер заехал к нему и выбрал для знакомой сборник стихов английского поэта Уильяма Блейка. И в тот момент, когда он собирался уже уходить, Филлипсон неожиданно спросил, а не разбирается ли Шорер в искусстве.

- Это находка всей моей жизни, - признается Клиффорд Шорер, отвечая на вопрос, собирается ли он продать Мадонну с младенцем и цветком. Фото: ТАСС

- Брейнерд сказал, что у его друга есть рисунок Дюрера, на что я парировал, что такого быть не может, поскольку не существует ни одной картины Дюрера, которая была бы неизвестна и находилась в частной коллекции. Я предположил, что речь, скорее всего, идет о гравюре, - пояснил Шорер.

Работы Дюрера редко когда попадают на торги. Начиная с 1978 года, лишь несколько рисунков художника выставлялись на аукционах. Тогда его акварельная работа ушла с молотка на аукционе Сотбис за 1,3 млн долларов.

Через 11 дней после знакомства с книготорговцем Шорер получил на телефон сообщение с фотографией Мадонны. Но качество снимка было настолько плохим, что мужчина решил, что это обычный принт.

- Но когда я получил фотографию с высоким разрешением, я был ошеломлен, - признается предприниматель, который уже много лет занимается коллекционированием предметов искусства.

Друг Филлипсона жил в скромном домишке. Он показал гравюру приехавшему к нему Шореру и тот обомлел. «Это либо шедевр, либо величайшая подделка в мире!», - вынес он приговор.

Владелец работы Дюрера приобрел ее за 30 долларов на распродаже домашнего имущества умершего архитектора Жана-Поля Карлихана в штате Массачусетс в 2016 году. Предполагается, что архитектор унаследовал это произведение от своего деда, который в свою очередь купил его в Париже в 1919 году. Но в семье к этой работе не относились всерьез и даже никогда не вывешивали.

- Я сразу предложил за гравюру 100 тысяч долларов, - рассказывает Шорер.

Но слепая уверенность американца в том, что он стал обладателем работы Дюрера, его подвела. Специально для экспертной оценки он отправился в Лондон, где спустя три недели его ждали плохие новости. Реставратор Джейн МакОсленд заявила, что работа искусственно состарена. По всей видимости, кто-то специально добавил ей пару сотен лет еще в XIX веке. Плюс реставратора смутило наличие следов современного клея на обратной стороне.

Но Клиффорд Шорер не сдался и указал на наличие водяного знака, который характерен для всех работ Альбрехта Дюрера, - трезубец и кольцо. После того как был счищен клей, эксперты признали: гравюра действительно была выполнена в XVI веке. Вероятность, что это настоящий Дюрер высока. Подтвердил подлинность рисунка и ведущий эксперт по Дюреру, главный хранитель музея Альбертина в Вене Кристоф Мецгер.

Специалисты полагают, что работа могла быть создана в 1503 году. Возможно, это набросок к акварели художника «Богородица с Иисусом среди животных».

За последние два года работа Дюрера выставлялась во многих музеях мира. Сейчас она экспонируется в галерее Agnews в Лондоне, в январе она прибудет в Нью-Йорк.

- Это находка всей моей жизни, - признается Клиффорд Шорер, отвечая на вопрос, собирается ли он продать Мадонну с младенцем и цветком.