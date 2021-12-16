Врач-пульмонолог объяснил, что происходит с задыхающейся в эфире Ларисой Гузеевой: "Бомба замедленного действия"

В соцсетях Гузеева жалуется, что проклятый ковид аукнулся осложнениями Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Лариса Гузеева выписалась из Коммунарки полтора месяца назад после того, как на себе испытала всю тяжесть и непредсказуемость коронавируса. 62-летняя актриса признавалась, что пережила страшное - "не дай бог никому", полностью поменяла свое отношение к жизни и пересмотрела ценности. Однако, спустя всего пару недель телеведущая вновь появилась в студии: новые выпуски шоу "Давай поженимся" сами себя не запишут...

Между тем, звезда до сих пор не оправилась от последствий болезни. В соцсетях Гузеева жалуется, что проклятый ковид аукнулся осложнениями: "После коронавируса то одно, то другое. Не знаю, что с горлом - болит оно". Да и на экране главная сваха страны демонстрирует далеко не самую лучшую форму. Лариса Андреевна не только отекла от гормональной терапии, но и потеряла голос.

В одном из последних выпусков программы, где ведущие подбирали невесту бывшему мужу Ксении Бородиной Курбану Омарову, Гузеева говорила с заметной хрипотцой и осиплостью, делала паузы, словно задыхаясь на ровном месте. Телезрители, на глазах которых в шоу "Голос" совсем недавно сгорел Александр Градский, пришли в ужас. "Разве можно так себя загонять? Всех денег не заработаешь, а здоровье не купишь! Гузеева задыхается, просто сидя в кресле, - неужели никто не видит?", - негодуют поклонники в соцсетях.

Видеозапись эфира сайт kp.ru попросил оценить врача-пульмонолога Сергея Пурясева. В случае с Градским он даже через экран заметил, что артист уже слишком плох, и трагедии не избежать. К счастью, у Ларисы Гузеевой все далеко не так критично.

- У меня как раз был включен телевизор, когда по Первому каналу шла передача "Давай поженимся". Я, не глядя на экран, еще подумал: "Это что за мужик у них там появился?". Оказалось, так звучит голос Ларисы Гузеевой, - рассказал пульмонолог. - Что тут можно сказать? Типичный ларингит - воспаление голосовых связок и гортани. А вот симптомов дыхательной недостаточности я не увидел, темп речи и одышка в пределах нормы.

Однако, по словам доктора, даже банальный ларингит после перенесенного ковида может быть крайне опасен.

- Коронавирус дает осложнение на все органы, возникает полиорганная недостаточность. По сути, это бомба замедленного действия, и где-когда она рванет, никто не знает, - продолжает Сергей Михайлович. - Например, ларингит может перейти в бронхит и опуститься ниже, а там сосуды затромбованы - вот это уже страшно. Конечно, Гузеева не Градский, у того бросались в глаза признаки инвалидности. Но я бы рекомендовал ей непременно делать ингаляции, проводить физиотерапию, полоскать горло и побольше пить теплой воды. Все-таки работа не телевидении непростая: снимают сутками, нервы, большое количество контактов. Все это сейчас противопоказано ослабленному организму телеведущей. После коронавируса в ее возрасте надо восстанавливаться около года: отдыхать, правильно питаться, минимизировать нагрузку и бывать на санаторно-курортном лечении.