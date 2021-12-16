Состояние отекшей от гормональной терапии Ларисы Гузеевой ухудшилось

Гузеева жаловалась на быструю утомляемость и проблемы с памятью Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Лариса Гузеева призналась, что снова больна. Ее здоровье посыпалось после перенесенного коронавируса. Однако телеведущая вынуждена работать, несмотря на плохое самочувствие.

Лариса Гузеева всерьез напугала поклонников. Дело в том, что в одном из выпусков шоу "Давай поженимся!" артистка буквально хрипела. Лариса Андреевна призналась, что лечится самостоятельно и госпитализация ей не нужна. Однако она призналась, что непрекращающиеся проблемы со здоровьем ее сводят с ума.

"Представляете, после ковида вот такая ерунда - то одно, то другое. Не знаю, что с горлом. Болит оно", - сообщила знаменитость.

К слову, ранее Гузеева жаловалась на быструю утомляемость и проблемы с памятью. Кроме того, из-за гормональной терапии она набрала лишние килограммы, звезду буквально раздуло. "Я сейчас страшная невозможно... Это такой кошмар, когда ты раздутая как шар… Ковидно-гормональные килограммы уходят со скрипом. Жизнь - борьба", - рассказывала она.

Ранее актриса сообщала, что ее жизнь сильно изменилась. "Ты один на один со своими проблемами, должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым, отвечать за себя. Простые истины, верно? Я не была готова. Пересмотрела все, что было «до». Буду учиться всему заново, ведь вирус жестокий", - делилась Лариса Андреевна.

Но больше всего ее огорчают сплетни. "Столько злобы и ненависти к переболевшим и выжившим от ковида я не встречала. Нормальный человек это понять не может. Особая ненависть и злоба к людям публичным... Людоеды, остановитесь, мы не делаем за счет государства пластические операции, притворяясь больными, мы не получаем денег за то, что лежим в больнице... Людоеды", - не сдержалась ранее артистка.

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