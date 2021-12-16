Макияж на Новый год 2022: три праздничных образа от Елены Крыгиной и Mondoro

Елена Крыгина и её компания Krygina Cosmetics к этому Новому году дают всем возможность сиять так, как никогда раньше, и представляют уникальную капсулу наборов косметики, созданную в партнерстве с Mondoro, благодаря которой ваше сияние будет неповторимым!

В коллекции вошли 3 набора для новогоднего макияжа. Все они состоят из универсальных продуктов: двух кремовых пигментов Concrete, блесток Sparkles и кисти.

В капсулу вошли хиты:

Для тех любительниц поярче (Sparkles Emerald Green, Concrete Hot Red и Concrete Black)

Этот сет идеален для любительниц ярких вечеринок на грани с роскошью. Продукты в наборе отлично сослужат для самых разных целей: с помощью Concrete Black можно как рисовать стрелки, так и делать эффектную растушёвку в макияже глаз. Яркий красный Concrete Hot Red создаст вам идеальный цвет губ и поможет добиться самого естественного румянца. Изумрудно зелеными Sparkles Emerald Green же можно украсить любую часть лица или тела.

Для семейного вечера (Concrete Chocolate, Concrete Dusty Rose и Sparkles Lilac)

В этом наборе собраны продукты нежно розовых тонов. Именно они будут идеальными для создания макияжа перед праздником с самыми родными людьми. Пыльно-розовый Concrete Dusty Rose поможет в создании базы для вашего макияжа, шоколадный Concrete Chocolate украсит ваши глаза и губы, а Sparkles Lilac станут довершением вашего образа, добавив нужные акценты.

Для романтической ночи (Concrete Ruby, Concrete Chestnut, Sparkles Sand)

Это лучший выбор для романтиков, для тех, кто желает встретить Новый год рядом с любимым. Красный Concrete Ruby безупречно смотрится на губах и также может легко растушевываться в нежно-розовый румянец на щеках. Concrete Chestnut подчеркнет ваш цвет глаз, а насыщенно-золотые Sparkles будут создавать сияние, передавая ощущение праздника.

Оформить заказ можно уже сейчас на сайте Krygina Cosmetics.