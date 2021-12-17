Их лица хороши без ретуши

Константин Бабкин, президент Ассоциации «Росспецмаш», лидер «Партии Дела», председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фотовыставка стала итогом одноименного Всероссийского фотоконкурса «Лица труда», в четвертый раз организованного «Партией Дела» и «Комсомольской правдой». Посетители увидят пятьдесят лучших работ

Что и говорить, церемония удалась.

Чудесный зимний вечер. Самая центральная улица Москвы –Тверская, уже принаряженная по-новогоднему.

Великолепные залы бывшего Английского клуба с лепниной, колоннами, хрустальными люстрами. Все это тоже уже по-праздничному убрано. Уважаемые гости.

И среди всего этого великолепия – на почетном месте прекрасные фотоработы участников полюбившегося всем конкурса для профессионалов и любителей, объектом внимания которых стали Люди Труда. Им давно пора воздать должное за их нелегкую, но такой важную миссию – созидать материальные ценности, без чего не может существовать и процветать ни одна страна.

За четыре года, в течение которых существует эта инициатива «Партии Дела», сформировался пул постоянных участников конкурса. И это здорово. Желание фотомастеров прославить труд других мастеров своего региона мы высоко ценим и поддерживаем.

Константин Бабкин, президент Ассоциации «Росспецмаш», лидер «Партии Дела», председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России, о значении конкурса: «Мы завершаем в этом году очередной сезон большого многосерийного проекта, который имеет как художественно-эстетическую значимость, так и социальную. За каждым портретом рабочего человека чувствуется глубина, история, правда жизни, созидательный потенциал. Это настоящие герои нашего времени. И хотелось бы, чтобы молодежь приняла это, как свое, вернулась на производство и не жалела бы об этом. В то же время эта выставка - наша дань лучшим традициям советской фотожурналистики. Спасибо всем, кто участвовал в проекте и кто пришел на открытие выставки.»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Герои нашего времени – бойцы невидимого фронта

В этом году на конкурс было прислано около 2000 работ. Адреса их авторов разбросаны по всей стране - от Приморья до Калининграда. Мы получили фотопортреты механиков автосервиса, горновых горячих цехов, сталеваров, прокатчиков, скотоводов, косарей, технологов по воспроизводству стада, литейщиков, горноспасателей, спасателей-водолазов, шахтеров, пчеловодов, подрядчиков по обслуживанию инженерных сетей многоквартирынх домов, стеклодувов, машинистов паровозов, матросов при выборке тралов, рабочих цеха сборки дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика, пожарных, виноделов, дорожников и т.д.. Мы специально дали такой длинный перечень профессий – чтобы показать, как много людей столь различных специальностей ежедневно обеспечивают нам сытость, комфорт и благополучие, оставаясь фактически невидимыми.

Но объявленный несколько месяцев назад фотоконкурс в очередной раз выводит их из тени. И мы счастливы, что делаем это.

Итак, в течение двух месяцев на сайт kp.ru желающие продемонстрировать свое фотоискусство отправляли свои снимки, на которых запечатлены люди рабочих специальностей во время смены, или, наоборот, отдыха, а жюри выбирало лучших. В составе жюри – лидеры «Партии Дела» и руководство медиагруппы «Комсомольская правда».

В открытии фотовыставки приняли участие лидеры «Партии Дела» и руководство медиагруппы «Комсомольская правда» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фотопортреты оценивались по следующим критериям:

• отражение темы конкурса – портрет человека труда;

• Художественная ценность снимка;

• Интересный и оригинальный ракурс.

В этом году конкурсанты соревновались в пяти номинациях:

• «Лучший портрет Человека труда»;

• «Любимая работа»;

• «Лучший молодой специалист»;

• «Лучший портрет наставника»;

• «Космический труд» - номинация введена в честь 60-летия Первого полета человека в космос, который весь мир отмечал в 2021-м году.

В итоге на выставке представлено 50 лучших фотографий. Все они объединены общей целью: вернуть в общество уважение к тем, кто ежедневно тяжко трудится в цехах и в полях, в любую погоду, в любое время суток. Организаторам конкурса хочется снова поднять престиж рабочих, аграрных, инженерных специальностей. А еще бы этим честным труженикам зарплаты подняли! Было бы большой радостью, если бы наши пожелания сбылись.

Как сказал один из финалистов Дмитрий Страхов, лица этих людей живее лиц многих медийных персон и блогеров и хороши без ретуши.

Владимир Сунгоркин, главный редактор, генеральный директор Медиагруппы «Комсомольская правда», открывая выставку и награждая победителей, вспомнил, как журналистскую деятельность начинал корреспондентом именно рабочего отдела и писал о героях БАМа, прославленных производственниках. Владимир Сунгоркин подчеркнул ценность фотоконкурса для аудитории «Комсомолки»:

«Конкурс «Лица труда» тепло приняли наши читатели. Это для нас значимый проект еще и потому, что люди дела, труженики самых разных профессий — это и есть наш народ, наша «комсомольская» многомиллионная аудитория. И труд этот почетный. С радостью замахнемся и на юбилейный конкурс. А пока всех приглашаем — смотрите лучшие работы на сайте и приходите на выставку.»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Итак, называем, наконец, пятерку «чемпионов». Победителями фотоконкурса «Лица труда» 2021 года стали:

Александр Барденцев, Эдуард Смородинов, Дмитрий Страхов, Дмитрий Сигида, Алексей Насыров.

Кстати, Александр Барденцев, победитель в номинации «Лучший портрет Человека труда», представивший портрет горнового, присутствовал в зале и лично получил свою награду.

Александр Барденцев из Магнитогорска, профессиональный фотограф, работает на Магнитогорском металлургическом комбинате уже много лет и видит, насколько в буквальном смысле жарко приходится горновым. Металл плавится при температуре +1200 градусов. В нашем конкурсе Александр участвовал впервые и сразу победил! Поздравляем!

В номинации «Лучший наставник» победителем стал Эдуард Смородинов, член Союза фотохудожников из Чувашской Республики за портрет ветерана сельскохозяйственного труда, человека на, котором держится весь колхоз «Свобода», тоже собственноручно получивший свои призы.

Номинацию «Любимая работа» выиграл Дмитрий Страхов из Москвы за фотографию пчеловода из Республики Ингушетия. Мы с удовольствием пожали ему руку.

В номинации «Лучший молодой специалист» победил Дмитрий Сигида из Уссурийска за портрет молодого стажера на предприятии. В Приморском крае неделей раньше открылась фотовыставка «Лица труда», и наши коллеги торжественно вручили Дмитрию диплом победителя и все подарки.

В последней номинации «Космический труд» лучшим стал Алексей Насыров из Казани. К сожалению, Алексей не смог прилететь в Москву, так как находится в экспедиции в другом городе. Но его приз, диплом и подарок будет передан в редакции «Комсомольской правды» в Казани, когда Алексей вернется.

Что ж, похоже, год завершается вполне успешно. Будем ждать юбилейного конкурса! До новых творческих высот!