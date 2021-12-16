Казахстан торжественно отмечает 30-летие своей Независимости

Фото: akorda.kz/ru

Казахстан празднует 30-летие государственного суверенитета. Посвященные юбилею праздничные мероприятия стартовали еще весной, однако начиная с октября они проводятся практически ежедневно. По всей 19-миллионной республике звучат поздравительные речи и тосты, проходят музыкальные вечера, шоу, спектакли, конкурсы, спортивные состязания, тематические уроки в школах (разумеется, с соблюдением всех обязательных санитарных норм). В вечернем небе над городами и весями Республики Казахстан сияет праздничный салют.

«День Независимости – это великий праздник, который является венцом нашей многовековой борьбы за собственную государственность, олицетворением стойкости народа, ярким воплощением его светлых устремлений в будущее, – сказал президент страны Касым-Жомарт Токаев, поздравляя сограждан. – Ценности Независимости красной нитью проходят через многие столетия национальной истории. Наш народ всегда бережно относился к идее государственности, потому что только нация, имеющая независимое государство, в историческом плане считается успешной, поскольку сохраняет за собой выбор пути развития».

«Наша цель - эффективное государство и справедливое общество»

Закон «О независимости и суверенитете государства» был принят в Казахстане 16 декабря 1991 года. За две с небольшим недели до этого, 1 декабря 1991 года, состоялись первые выборы президента республики, по результатам которых кандидатуру Нурсултана Назарбаева поддержало более 98% избирателей, т. е. почти все. Закон о независимости был подписан в день вступления Назарбаева в должность 16 декабря.

За три десятилетия с этого исторического момента Казахстан состоялся как самостоятельное демократическое государство с самой развитой в Центральной Азии экономикой, устойчивыми государственными институтами, в стране царит межнациональная и межконфессиональная гармония, Казахстан глубоко интегрирован в мировую торгово-экономическую систему.

Фото: akorda.kz/ru

Одна из первых государственных инициатив Нурсултана Назарбаева состояла в полном отказе от расположенных на территории страны ядерных запасов, четвертых в мире по мощи, благодаря этому беспрецедентному шагу Казахстан завоевал глобальное признание. Сегодня эта страна последовательно проводит многовекторную международную политику, у нее нет врагов, а мирные инициативы Казахстана, такие, как, например, участие в урегулировании сирийского кризиса, укрепили в глазах мирового сообщества образ страны-миротворца.

В минувшем году, когда планету поразила пандемия коронавируса, Казахстан одним из первых на постсоветском пространстве ввел жесткие ограничительные меры. Благодаря взвешенной политике государственного протекционизма республике удалось избежать экономических и социальных катаклизмов. Неизбежные пандемические ограничения не привели к экономической изоляции Казахстана. В течение всего карантинного и посткарантинного периода рос, например, товарообмен республики с Россией, по прогнозам высшего руководства двух стран, к концу года он превысит рекордные 20 млрд долларов.

В канун Дня Независимости в столичном театре оперы и балета состоялось торжество, на котором выступили первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Касым-Жомарт Токаев.

Токаев заявил: «Наша цель - эффективное государство и справедливое общество. Этот стратегический вектор остается неизменным. Перед нами стоят масштабные задачи по дальнейшему повышению благосостояния народа, укреплению нашей священной независимости. Тридцать лет Независимости – это целая эпоха. Это эпоха упорного преодоления тяжелейших трудностей и испытаний, эпоха, сравнимая с протяженной тернистой дорогой в неизведанное. Это эпоха созидания, по своим достижениям и значению ставшая поворотной в истории нашего народа».

Президент Казахстана назвал День Независимости великим праздником, ставшим венцом многовековой борьбы народа за собственную государственность, олицетворением его стойкости, ярким воплощением устремлений в будущее. «Независимость не досталась нам в подарок или по воле случая», - подчеркнул глава государства.

Токаев убежден, что 30 лет назад народ Казахстана в полной мере воспользовался историческим шансом, успешно построив суверенное государство. Президент напомнил, что три десятилетия назад экономика страны находилась в глубочайшем кризисе, социальная сфера «лежала на боку, геополитическое положение и изолированность от мировых рынков также не добавляли оптимизма». Оставались неурегулированными вопросы о государственной границе. Сегодня можно с уверенностью заявлять, что стратегические идеи лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева позволили преодолеть эти неблагоприятные факторы и обеспечить устойчивое развитие республики. «С обретением Независимости наша страна твердо встала на рельсы прогресса практически во всех сферах, будь то экономика, культура или общественно-политическая жизнь», - уверен Касым-Жомарт Токаев.

В пользу его слов свидетельствует, в частности, то, что за период Независимости объем экономики Казахстана в реальном выражении увеличился в 2,5 раза, ВВП на душу населения возрос более чем в 13 раз, Казахстан привлек более 370 млрд долларов иностранных инвестиций, международные резервы страны превысили 90 млрд долларов. «Кроме того, серьезных успехов наша страна достигла в развитии регионов, транспортной инфраструктуры, социальной сферы. Построено и реконструировано 13 тыс. километров автодорог и 2500 км железнодорожных путей», - отметил президент.

Закон как основа гармонии и порядка

Фундаментальные основы международной политики Казахстана, по словам президента, остаются неизменными, «они опираются на такие незыблемые приоритеты, как защита суверенитета и территориальной целостности государства, продвижение национальных интересов на мировой арене».

Говоря о будущем страны, Касым-Жомарт Токаев призвал сограждан «не почивать на лаврах» и обозначил приоритетные направления дальнейшего развития. Главной целью остается практическая польза от экономических реформ, «потому что для людей важны реальные блага».

Фото: akorda.kz/ru

«Перед нами стоит задача оперативного строительства экономики будущего. Ее основой станут новые технологии, искусственный интеллект, высокая производительность труда, творческая инициатива. И в этой работе решающее слово именно за молодежью. Государство в своих действиях всегда будет опираться на ответственных граждан, целенаправленно развивая конструктивный диалог и сотрудничество внутри общества. Мы продолжим последовательную политическую модернизацию, но не допустим социального антагонизма, скатывания в популизм, дестабилизации внутренней ситуации. В стране должен царить закон как твердая основа гармонии и порядка. В предстоящем десятилетии ключевым приоритетом государственной политики будет улучшение экологии. Казахстан усилит всестороннее внедрение цифровых технологий. Нам нужно и дальше укреплять в обществе дух и практику предпринимательства, не словами, но делами подтверждать реноме нации созидателей, - заявил президент Казахстана. - Только вместе мы сможем построить эффективное государство и справедливое общество. Только вместе мы обеспечим последовательный рост благосостояния всех граждан. Только вместе мы возвысим здание нашей священной Независимости, укрепим суверенитет и влияние нашей страны в стремительно меняющемся мире».

«Пусть XXI столетие станет золотым веком Казахстана»

В преддверии Дня Независимости с эмоциональной речью к казахстанцам обратился также первый президент страны Нурсултан Назарбаев. «За три десятилетия наша страна проделала грандиозный путь, равный целому веку развития. Успехи, достигнутые нами, стали великими вехами эпохи Независимости. Главное, мы сформировали Казахстан как признанное и уважаемое в мире государство и превратили его в сильную и процветающую страну. Сегодня в глазах мировой общественности Казахстан – это территория мира, а наша страна – пользующееся доверием государство и надежный партнер. Заслужить такой авторитет способен лишь крепкий духом, сплоченный народ», - уверен лидер центральноазиатского государства, считающий нынешний период его развития «вступлением в период зрелости».

«По величине территории наша страна занимает 9-е место в мире. А я мечтаю о том, чтобы и по всем другим параметрам она в будущем вошла в число первых 10 высокоразвитых государств», - сказал первый президент, отметив, что если провозглашение Независимости было священным долгом политиков его поколения, то защита и приумножение богатства возлагается на плечи молодежи и будущих поколений.

«Сегодня новая генерация молодых казахстанцев, впитавшая в себя современные знания, пишет новую летопись Независимости. В эпоху бурных перемен целостное осмысление и освоение действительности возможно только благодаря образованию и науке, большой целеустремленности и неустанному поиску. В этой связи я возлагаю на вас – поколение Независимости – большие надежды и даю вам свое благословление», – заявил Нурсултан Назарбаев.

«Если мы, как и прежде, объединимся, будем вместе, все победим. Вы же знаете из истории, что, когда казахи объединяются, нет врага, которого нельзя победить. Если мы будем поддерживать нашего президента, работать над его инициативами, объединимся, в будущем нас ждет успех, – сказал основатель государства. – Устремленное в вечность, пусть же будет успешным это далекое путешествие. Позвавшие нас за высокой мечтой пусть всех нас поддерживают духи предков, сопутствует нам благополучие. Пусть XXI столетие станет золотым веком Казахстана. Наше единство, наша толерантность, наше взаимное уважение всех народов Казахстана и любовь друг к другу – самая главная, великая сила».

В День Независимости Казахстана с приветственной телеграммой к президенту Казахстана обратился Владимир Путин, давший высокую оценку успехам страны в экономической, социальной, научно-технической и других сферах, а также отметивший высокий авторитет Казахстана на мировой арене. «Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Хорошую отдачу дает двустороннее сотрудничество на различных направлениях, а также взаимодействие в рамках таких структур, как ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС, ООН», – подчеркнул президент России.

Путин выразил уверенность в дальнейшем последовательном укреплении конструктивных российско-казахстанских связей на благо дружественных народов двух стран и в интересах обеспечения стабильности и безопасности на евразийском континенте.