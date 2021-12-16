Ночь превращений: пусть майонез обернется йогуртом!

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1. НЕ ГОЛОДАТЬ ДО

Даже если вы ограничивали себя в еде за месяц до новогоднего пиршества, чтобы влезть в вечернее платье, 31 декабря не садитесь за праздничный стол голодным. Это верный способ переесть - организм точно «отомстит» за длительную голодовку. Так что 31 декабря обязательно умеренно завтракайте и обедайте.

2. МНОГО, НО МЕЛКИЕ

Пусть угощения будут разнообразными, но выставляйте их на стол маленьким объемами, остальное держите в холодильнике не заправленным соусами. Овощи и фрукты можно красиво порезать, салаты - в небольших салатниках, не «тазиками», закуски-нарезки в виде маленьких канапе. Во-первых, не будет соблазна доесть все, что на столе, во-вторых, не прокиснет до утра, если останется, в-третьих, все попробуете, но не переедите.

3. СТАРОЕ ПО-НОВОМУ

Салаты и даже оливье попробуйте приготовить с легкой заправкой — с любым растительным маслом, нежирной сметаной или йогуртом. По вкусу не слишком разнится, зато калорийность традиционного майонеза – около 600 ккал на 100 граммов, а у сметаны средней жирности – 200 ккал, а в йогурте - 100 ккал.

4. ПОЛЕГЧЕ - ПОЛЕЗНЕЙ

Времена продуктового дефицита, к счастью, позади - не стоит наедаться на год вперед. Сейчас многие отказываются от горячего в новогоднюю ночь, но если вы традиционным образом отмечаете этот праздник, то пусть горячее будет из нежирного мяса, птицы, еще лучше – рыбы. Все это желательно не жарить, а запекать или готовить на гриле. Запеченные продукты не перегружают желудок и печень, привлекательны на вид, вкусны, сытны и безопасны для здоровья.

5. НЕ ТЕРЯЙТЕ КОНТРОЛЬ

Сразу положите на тарелку все, что собираетесь съесть в новогоднюю ночь, чтобы видеть объем. Это поможет не переедать. Кстати, идеальный объем еды на один раз, - это то, что помещается в ладони, если сложить руки лодочкой, то есть 200-300 граммов пищи.

6. АЛКОГОЛЬ — ЖИДКИЕ КАЛОРИИ

Безопасных для здоровья доз спиртного не существует. С алкоголем во всех смыслах нужно быть поосторожнее – в том числе и потому что он очень калориен. По калорийности литр водки примерно равен калорийности среднего суточного (!) рациона – более 2300 ккал. Словом – чем меньше алкоголя, тем лучше для здоровья и фигуры.

7. ПИТЬ – НЕ ВЫПИВАТЬ

Не забудьте приготовить и обычное питье – желательно несладкое. Оптимальное решение – вода. Но можно разлить в красивые кувшины морс или компот.

8. ДВИГАЙТЕ ТЕЛОМ

Мы собираемся за новогодним столом не только, чтобы хорошо перекусить, но в первую очередь – пообщаться и повеселиться. Придумайте заранее программу вечера, чтобы не сидеть за столом всю ночь. Подойдет все, что угодно: конкурсы, караоке, игры, танцы, прогулка с катанием на санках. И между «подходами» к столу соблюдайте временную дистанцию не менее 40 минут.

Советы врача-диетолога, научного сотрудника ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» к.м.н. Натальи Николаевны Денисовой записала Марина АНИКЕЕВА.