В Яндекс.Доставке теперь можно отправлять digital-открытки

Яндекс.Доставка ввела виртуальные открытки — картинки или фотографии. Их можно добавить к любому отправлению. Получатель посылки увидит digital-послание, в котором адресант может указать дополнительную информацию, разместить снимок товара, благодарность за покупку или пожелание.

Новый инструмент будет интересен в первую очередь предпринимателям. Малый бизнес часто использует курьеров Яндекс Go, чтобы доставлять свои товары покупателям. Один из ведущих трендов в бизнесе на 2022 год — персонификация. С развитием онлайн-торговли, покупатель все реже очно общается с продавцами и лишается возможности личного общения. Открытка способна нивелировать недостатки удаленных продаж и повысить лояльность потребителей к магазину.

— По нашему мнению, открытка должна дать возможность больше общаться со своими клиентами тем бизнесам, которые не строят большие порталы, CRM-системы и не имеют огромного отдела маркетинга. Им нужны недорогие и очень простые инструменты, чтобы увеличивать продажи. Именно для предпринимателей мы создаем новые функции, которыми легко пользоваться уже сейчас, — сообщил директор по продукту Яндекс.Доставки Антон Уваров.

Обычные пользователи, которые используют доставку, могут снабдить отправление теплым пожеланием, эмоцией или посланием. Виртуальная открытка — бесплатная услуга для клиентов по всей России.

Добавить открытку можно при заказе доставки в приложении Яндекс Go. Для этого нужно выбрать тариф «Экспресс» или «Курьер», указать телефон получателя и кликнуть опцию «Открытка». После этого появится возможность прикрепить фотографию или картинку из галереи смартфона. Получатель увидит открытку сразу после начала доставки — прямо в приложении.