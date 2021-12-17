Единый. Личный. Цифровой

Теплоэнергетика - сложная отрасль Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На недавно прошедшем в рамках Недели российского бизнеса форуме «умных» городов эксперты активно обсуждали будущее цифровизации ЖКХ, проблемы окупаемости таких решений и привлечения инвестиций, идею создания единой экосистемы с цифровым ассистентом.

В рамках этого тренда «МОЭК» (единая теплоснабжающая организация Москвы) представляет в электронном виде уже 28 видов услуг сразу по нескольким направлениям деятельности: от заявок на технологическое присоединение и заключения договора теплоснабжения до технического надзора и коммерческого учета.

Как ни странно, катализатором развития электронных сервисов стала пандемия коронавируса (пожалуй, это единственное позитивное следствие эпидемии). Введенные ограничения на общение в очном формате буквально заставили представителей бизнеса массово переходить на электронный документооборот и активно использовать онлайн-сервисы. Как говорят в «МОЭК», за последние два года Единый личный кабинет потребителя (ЕЛК) начал активно использоваться потребителями.

Так, компания в 2020 году упростила процедуру регистрации в ЕЛК, а также предоставила потребителю возможность выбора: подтверждение данных при использовании личного кабинета осуществляется квалифицированной электронной подписи или с использованием более простой опции - код из смс. В результате прирост активных пользователей в Едином личном кабинете по итогам прошлого года составил более 60%, а три четверти потребителей-юрлиц в той или иной степени уже использовали цифровые сервисы «МОЭК».

В настоящее время, помимо передачи показаний приборов учета в электронном виде, потребитель может отслеживать в ЕЛК «МОЭК» финансовую историю, формировать заявки на отключение и включение отопления и горячего водоснабжения, делегировать полномочия и контролировать работу подрядных организаций. В разработке - опция по напоминанию контрагенту об окончании сроков поверки общедомовых приборов учета.

«Теплоэнергетика - сложная отрасль. У нас есть и законодательные ограничения, и обязательные требования по защите персональных данных, и необходимость подтверждения передачи показаний приборов учета для корректных начислений. Это же миллионные счета, если предприятие крупное. Конечно, все это отражается на интерфейсе ЕЛК потребителя. Мы прилагаем большие усилия, чтобы он был прост и интуитивно понятен», - говорит начальник управления контроля качества и развития клиентских сервисов ПАО «МОЭК» Майя Чумаченко.

Онлайн-платформа «МОЭК» за последние два года претерпела существенные изменения: значительно расширился функционал В2В-сервиса на основании регулярного анализа обратной связи от пользователей – в первую очередь, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

«МОЭК» также разрабатывает собственный софт для съема показаний теплосчётчиков. IT-специалисты компании обошли все подводные камни заводского ПО, предоставив пользователям ЕЛК удобный инструмент формирования ведомостей теплопотребления. Это программное обеспечение абсолютно бесплатно, без ограничений по периоду использования и количеству подключаемых приборов учета и потому пользуется популярностью – с сентября 2021 гг. драйверы теплосчетчиков, разработанные «МОЭК», были скачаны 1378 раз, что почти в 6 раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Одним из итогов предпринятых усилий стало то, что на старте этого отопительного сезона потребители тепловой энергии более чем на 20% увеличили количество ведомостей с показаниями теплосчетчиков, передаваемых в адрес «МОЭК» в электронном виде. Если в октябре 2020 года в дистанционном формате было принято порядка 48 тысяч отчетных документов, то в сентябре 2021 – уже более 59 тысяч.

В «МОЭК» внимательно следят за трендами, которые повышают удобство взаимодействия компании и потребителей и разрабатывают сервисы под конкретные задачи, которые стоят перед клиентами каждый месяц.