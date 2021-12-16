Выход скандального фильма-исповеди Пригожина «16-й» отметили бурной вечеринкой

Заказчиком этой картины оказался не кто иной, как известный бизнесмен Евгений Пригожин Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Помните, сколько было разговоров о русское вмешательство в американские выборы 2016-го года? Да, да, когда Трамп стал президентом. Мол, это все русские устроили. Спустя пять лет после тех событий и прямо накануне новых президентских выборов вдруг вышел фильм-комедия. Называется «16-ый», и заказчиком этой картины оказался не кто иной, как известный бизнесмен Евгений Пригожин.

Сюжет картины следующий: 16 хакеров, офис у которых в заброшенном детсаду под Питером, организовали «Агентство-интернет-исследований». В своих экспериментах по управлению общественным мнением заокеанских пользователей соцсетей они заходят так далеко, что привлекают внимание ФБР. Настолько, что американское правительство объявляет охоту на «русских троллей». И хотя изначально у «Агентства» не было никаких политических притязаний, исключительно для того, чтобы избежать расправы, ребятам пришлось сменить правительство США.

Вот такой двузначный сюжет. Который основан, можно сказать, на реальных событиях. Напомню, что американские спецслужбы на самом деле выдвигали серьезные обвинения против русского бизнесмена Евгения Пригожина и сотрудников некоторых из его компаний. Якобы, их руками Трамп стал президентом. Но сейчас, после того, как на посту президента Трампа сменил Байден, все обвинения сняты за недоказанностью.

- Прекрасным теплым вечером мы были у нашего дорого заказчика в гостях. Речь зашла про новые выборы в США, которые были назначены на осень. Вспомнилась история 2016-го. И так за 15 минут родилась идея написать сценарий и снять кино. Так и вышло, - рассказывал со сцены продюсер картины Сергей Щеглов.

- Их тысячи, а нас 16. Они сделали то, что не удалось тысячам. И в фильме, и на самом деле, - наводит тень на плетень продюсер.

Так распорядилась судьба, что за столиком на этой презентации я сидела с девушкой одного из актеров Аленой.

- Да, так быстро все отсняли, - рассказывает мне она, попивая шампанское. - Прямо раз, раз, и готово. Мы даже опомниться не успели.

Выход скандального фильма-исповеди Пригожина «16-й» отметили вечеринкой Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Видимо, торопились к 3-му ноября. Дню выборов в США. Шутка. Между прочим, несмотря на контекст, премьера картины «16-ый» была запланирована не где-нибудь, а именно в США. Но так и не состоялась.

- Мы подали заявку в американскую прокатную компанию, - рассказал «КП» продюсер картины Сергей Щеглов. - Отдали трейлер на просмотр. Уже была назначена дата премьеры, билеты люди покупали. Но потом резко : «Запретить к показу». И все.

- На что вы, собственно, рассчитывали?

- На авантюризм. Наш и американский. Вот наш взгляд, смотрите. Мы же смотрим ваши фильмы. У нас 90% проката - американское кино. Я, честно говоря, не ожидал, что нашу картину запретят. Вот тебе и американская демократия. Да у нас свобод, получается, больше.

- Бюджет фильма какой, если не секрет?

- Очень скромный, около 2 миллионов долларов. Сэкономить удалось благодаря тому, что у нас очень сработанная уже команда.

- Скажите, а вы привлекали для работы над фильмом реальных «интернет-троллей»? - задаю сакраментальный вопрос я.

- Конечно! - не моргнув глазом, отвечает продюсер. - Хотите познакомлю?

- Конечно! - округлив глаза, отвечаю я.

Через 3 минуты Щеглов выныривает из зала с молодым человеком.

Знакомьтесь, это прообраз главного героя фильма - Мити.

«Митя» оказался коренным петербуржцем, окончившим в свое время политех. После работал в IT-сфере. И вот с 2018 по декабрь 2021 значился в розыске Интерпола по делу о вмешательстве в американские выборы.

9 декабря добрый Интерпол все же признал, что обвинения против меня носят политический характер. И из розыска меня убрал. Мне на почту даже бумажка официальная пришла об этом. Но у ФБР я до сих пор в розыске. За мой адрес обещана награда в $75 000.

И что, ты прячешься?

Нет! Я даже номер телефона не менял много лет, не то что адрес. И мне ни разу никто не позвонил, видимо даже само ФБР не очень заинтересовано... Стыдно даже как-то за действия американцев. Если нет цели, никто ничего не делает. Видимо, публикация награды за меня, аналогично как в фильмах-вестернах на столбах вешали, не более чем политическая игра.

А в чем конкретно тебя обвиняют?

В антиамериканской деятельности, как я понял. Но сути обвинения я не видел. У них в США так все устроено, что для ознакомления с деталями обвинения надо лично явиться. Но я же не идиот, лететь в США, где тут же буду арестован. А я не понимаю, как может простой IT- предприниматель, живущий в России, вмешаться в выборы США? Да я в Америке даже ни разу не был!

Ты создателей фильма консультировал?

Да, общался с ними.

И как получилось в кино в итоге? Похоже на правду?

Мне некорректно отвечать на этот вопрос, спросите лучше у ФБР, которое обвинило нескольких россиян в том, что они выбрали Трампа в 2016 году

Я все ждала и ждала, когда же начнётся кино. На часах уже было за 22:00, в зале гремела весёлая вечеринка. Подружка актера, с которой мы пили шампанское в самом начале вечера, уже плясала на сцене. Гости (половина из которых - актеры и их консультанты, как я поняла) по домам расходиться не собирались. А я пошла в гостиницу. Нашла в интернете фильм «16-ый» и посмотрела его от начала до самого конца, включая титры.