Анекдоты от Никулина

Жена:

- Нужно наконец уволить нашего шофера. Сегодня он третий раз чуть не убил меня.

Муж:

- Он отличный парень. Давай дадим ему еще один шанс

* * *

В Одессе:

- Изя! Ты слышал, что Левина жена родила уже четверых детей и всех назвала Мойшами.

- А как же она их различает?

- По отчеству.

* * *

На подоконник открытого окна кабинета Брежнева опустился Карлсон.

- Ты кто такой? - спросил Леонид Ильич.

- Ты что, не узнал меня? Я - Карлсон.

- Откуда Карлсон? Какой такой Карлсон?

- Ну как же? Я - Карлсон, который живет на крыше. Вы что, про меня не читали?

Брежнев задумался:

- Постой, постой… Карлсон. Ах, Карлсон! Как это я сразу не узнал? Кстати, а где твой друг Энгельсон?

* * *

Владелец собаки - ветеринару:

- Мой пес повадился бегать за машинами-малолитражками и лает как сумасшедший. Вы можете вылечить его?

- От чего? Все псы бегают за автомашинами.

- Да. Но мой хватает их и закапывает в огороде.

* * *

Маленький червячок, плача, спрашивает мать:

- Мама, мама, а где наш папа?

- Замолчи. Папа ушел с мужиками на рыбалку.

* * *

По реке плывет лодка. На корме сидит чукча и курит трубку. Его жена сидит на веслах и гребет против течения.

- Хорошо тебе, - говорит чукча. - Греби себе и греби, а мне думать надо, как дальше жить.

* * *

- Боюсь, доктор, что у моего мужа серьезное психическое заболевание. Иногда я часами рассказываю ему что-нибудь, а затем обнаруживаю, что он не слышал ни слова.

- Это не заболевание, мадам, - успокоил женщину доктор, - это дар Божий.