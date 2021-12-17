Анекдоты от Никулина

Жена:
- Нужно наконец уволить нашего шофера. Сегодня он третий раз чуть не убил меня.
Муж:
- Он отличный парень. Давай дадим ему еще один шанс
* * *
В Одессе:
- Изя! Ты слышал, что Левина жена родила уже четверых детей и всех назвала Мойшами.
- А как же она их различает?
- По отчеству.
* * *
На подоконник открытого окна кабинета Брежнева опустился Карлсон.
- Ты кто такой? - спросил Леонид Ильич.
- Ты что, не узнал меня? Я - Карлсон.
- Откуда Карлсон? Какой такой Карлсон?
- Ну как же? Я - Карлсон, который живет на крыше. Вы что, про меня не читали?
Брежнев задумался:
- Постой, постой… Карлсон. Ах, Карлсон! Как это я сразу не узнал? Кстати, а где твой друг Энгельсон?
* * *
Владелец собаки - ветеринару:
- Мой пес повадился бегать за машинами-малолитражками и лает как сумасшедший. Вы можете вылечить его?
- От чего? Все псы бегают за автомашинами.
- Да. Но мой хватает их и закапывает в огороде.
* * *
Маленький червячок, плача, спрашивает мать:
- Мама, мама, а где наш папа?
- Замолчи. Папа ушел с мужиками на рыбалку.
* * *
По реке плывет лодка. На корме сидит чукча и курит трубку. Его жена сидит на веслах и гребет против течения.
- Хорошо тебе, - говорит чукча. - Греби себе и греби, а мне думать надо, как дальше жить.
* * *
- Боюсь, доктор, что у моего мужа серьезное психическое заболевание. Иногда я часами рассказываю ему что-нибудь, а затем обнаруживаю, что он не слышал ни слова.
- Это не заболевание, мадам, - успокоил женщину доктор, - это дар Божий.