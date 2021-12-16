Что-то вроде аккумуляторов — но для целого региона. В Центральных областях России и Приволжье внедрена система накопления электроэнергии

Кадры с торжественного ввода в эксплуатацию 31 СНЭ в ЦФО и ПФО

В российской энергетике произошло важнейшее событие — введены в строй системы накопления электроэнергии. Пока они будет действовать только в Центральном регионе и в Приволжье. А впоследствии технологическую новинку внедрят и в других регионах страны.

Пуск происходил дистанционно — прямо из главного аналитического центра ПАО «Россети Центр» в Москве. На огромной электронной карте во всю стену подсвечивались регионы, где предстоял запуск. Белгородская область Ивановская, Курская, республики Марий Эл, Удмуртия — всего 31 объект в 19 регионах. Руководители территориальных энергетических компаний, задействованных в проекте, доложили о готовности, назвали основные объекты, которые в первую очередь будут подключены к системе бесперебойной подачи электроэнергии: это котельные (это и понятно: настоящие морозы еще только предстоят), детские сады, фельдшерско-акушерские пункты и другие медучреждения. Для последних бесперебойное электроснабжение особо важно: во многих из них производится вакцинация, а вакцина должна храниться в специальных холодильниках при строго определенных температурах: нарушил режим — погубил вакцину, лишил людей возможности противостоять опасному вирусу...

- Разрешите осуществить запуск? - разносится по залу усиленный динамиками голос заместителя гендиректора по цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» Виталия Акуличева.

- Начинайте, - кивает гендиректор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский.

Электронная карта засветилась, на регионах, включенных в систему, появились изображения вертикальных цилиндров, заполняющихся пульсирующим зеленым светом — наподобие заряжающихся батареек в мобильных телефонах.

Несколько секунд — и пульсация завершилась. Это значит, что система заработала.

То, что произошло, можно без преувеличения назвать крупным технологическим прорывом международного масштаба, считают специалисты.

По залу прокатился радостный гул, сотрудники с чувством стали поздравлять друг друга. На лицах — улыбки, крепкие рукопожатия, дружеские объятия и похлопывания по плечу. Атмосфера — что-то близкое к тому, как показывают в фильмах про успешные запуски королевских ракет.

- Основной задачей внедрения систем накопления энергии является повышение надежности и качества энергоснабжения, - отметил гендиректор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский. - Эта технология доказала свою эффективность при опытно-промышленной эксплуатации, и мы планируем расширять области ее применения в электросетевом комплексе. Для этого будут продолжены совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с производителями данных систем для полностью автономного энергоснабжения удаленных потребителей на отдельных участках. Это фантастическая история — децентрализованное энергоснабжение. Но тем не менее вместе с партнерами мы этим занимаемся и уверен, что и здесь добьемся результатов, на которые рассчитываем.

Ввод в эксплуатацию 31 СНЭ в ЦФО и ПФО Фото: Иван МАКЕЕВ

О том, как непросто давалось решение задачи, какой труд за этим стоит, говорит фраза еще одного участника проекта.

- Россети являются для нас партнером, готовым вместе с нами и рисковать, и побеждать — за это мы признательны всей команде, - сказал председатель правления ООО УК «РОСНАНО» и Фонда инфраструктурных и образовательных программ Сергей Куликов. - Реализованные портфельными компаниями Группы «РОСНАНО» проекты повысят эффективность работы сетевого комплекса. Партнерство позволило нам сформировать фундамент, необходимый для дальнейшего развития технологии. Уже сейчас мы можем говорить о расширении списка «пилотов» в других регионах. У нас большие планы на 2022 год.

Общая емкость 15 введенных в эксплуатацию накопителей, разработанных «РОСНАНО», составляет более 1 МВт-ч. Инновационные объекты госкорпорации запущены в Белгородской, Владимирской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Кировской, Нижегородской областях, а также Республике Удмуртия. Перспективная энергетика – одно из приоритетных направлений работы группы «РОСНАНО». Аккумуляторные системы накопления энергии электроэнергии – продукт, активно внедряемый на сетях по всему миру.

Число территорий, охватываемых системами накопления электроэнергии, значительно возрастет.

Суть нововведения, казалось бы, проста. В систему энергоснабжения встраивается дополнительный блок — по сути аккумулятор. Станция работает, снабжая потребителей электроэнергией, а заодно и подзаряжает «аккумулятор». Возникают пиковые нагрузки, с которыми станция не может справиться или еще какие-то причины, которые грозят отключением объектов — на помощь приходит система накопления: отдает свой запас энергии. Все, ситуаций, когда «внезапно пропало электричество», благодаря такой разработке не будет.

Но при кажущейся простоте идеи ее практическое внедрение оказалось делом далеко не простым. Считалось, что нет инженерных решений, которые позволили бы интегрировать систему накопления в действующие электросети. А у российских ученых и инженеров — получилось. По словам Маковского, еще в 2019 г. в качестве эксперимента системы накопления были интегрированы в электросеть в Белгороде и Владимире. Эксперимент удался и теперь его расширили.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Инновационная система накопления электроэнергии реализована на базе современной литий-ионной аккумуляторной батареи емкостью от 40 до 82 кВт-ч. Она оснащена полупроводниковым преобразователем мощностью от 10 до 60 кВт.

Современное оборудование телемеханики и связи обеспечивает передачу в Центр управления сетями данных о наличии или отсутствии напряжения в сети, уровне заряженности батареи и других рабочих параметрах. Для оперативного управления реализовано дистанционное управление включением и отключением устройства.

Одна из модификаций системы предназначена для обеспечения надежности электроснабжения. В случае отключения основной сети накопитель включается и подает электроэнергию на такие ответственные объекты, как медицинские учреждения, детские сады и котельные, а при восстановлении нормальной схемы производится зарядка батареи.

Другая модификация включается в сеть с целью поддержания качества электроэнергии. Рабочий цикл накопителя разработан и запрограммирован на основании суточных графиков потребления электроэнергии. В ночные часы, когда люди отдыхают, устройство накапливает энергию, а затем в вечернее время пиковых нагрузок отдает ее в сеть. Таким образом, система ликвидирует тот дефицит мощности, при котором радикальные решения по реконструкции и разукрупнению сети в принципе не целесообразны.

Всего на территории присутствия Общества «Россети» работает 35 таких высокотехнологичных устройств общей мощностью 1,29 МВт и емкостью 1 732 кВт-ч.