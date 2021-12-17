Три возраста любви романтика Чурилова

Пришло время обратить внимание на молодежь. И тут началось самое интересное. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

На душе у Антона Чурилова кошки скребли. Ближе к середине декабря все друзья по обыкновению начинали подводить итоги года в фотографиях: автопортреты на фоне лесов, полей и рек (в последние два года - отечественных), с напитками в руках и непременно в обнимку с кем-нибудь. Особенно Чурилова раздражали посты с заголовками типа «Девять лет вместе, полет нормальный». Это про семейную жизнь. «Кто вообще в декабре женится?» - думал он. Но почему-то именно в этом декабре такие сообщения как назло попадались ему особенно часто. Как назло - потому что от Чурилова неделю назад ушла женщина.

- Да нет, ты нормальный, - сказала она на прощание. - Но с ним мне как-то спокойнее. Он мне понятнее и меня лучше понимает. Просто это мой человек.

Вот так сказала и ушла. Женщина была на 16 лет моложе Чурилова (ему было 52) и ушла к своему ровеснику. Чурилов этого решительно не понимал. Это противоречило его теории счастья.

КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ

Старшеклассник Антоша Чурилов выглядел старше своих лет. Наверное, потому, что уже в восьмом классе у него появились усики, которые довольно быстро стали вполне себе усами. Плюс высокий рост, уверенные манеры, взрослый голос. Антон ко всему прочему был мальчиком эрудированным, читал стихи, играл на гитаре, словом, с ним было интересно. В девятом классе у него был довольно бурный роман со студенткой консерватории по классу виолончели. Она знала, что Антон младше, но ее это не смущало. Но однажды она сказала: «Мы неплохо повеселились, но пора бы мне уже и замуж». И вышла замуж за хорошего мужчину чуть старше ее.

Что интересно, следующая девушка Антона (дело было уже в десятом классе) тоже была старше. Узнав об этом, папа спросил: «А девушки твоих лет тебя вообще не интересуют? Ну кто-нибудь из одноклассниц, например? У вас там есть довольно миленькие, я видел». Мама тоже решила принять участие в разговоре. «А я думаю, это нормально, - сказала она. - Просто нашему сыну интересны женщины, которые опытнее его. А женщин в возрасте, как известно, всегда тянет на более молодых мальчиков». При этих словах папа внимательно посмотрел на маму (они были ровесниками), но ничего не сказал. Мама сама попыталась исправить ситуацию: «Ну по крайней мере есть такая теория».

УЧЕНЫЕ ДОКАЗАЛИ...

Несколько лет спустя Антон нашел вполне научное обоснование этой теории. Речь в статье шла о том, что мужчины достигают пика половой активности рано, а потом она идет на спад. Женщины же, наоборот, долго, лет до сорока с лишним, раскачиваются, но зато уж потом... Там даже была диаграмма: на горизонтальной оси возраст, на вертикальной - та самая половая активность. Вот мужская кривая: годам к 16 резкий взлет, потом помаленьку вниз. Вот женская: медленный подъем и где-то годам к 44 пик. Вывод: идеальным физическим партнером 44-летней женщины должен быть совсем молоденький мальчик. Но авторы исследования уточняли: это чисто теоретические выкладки, надо делать поправку на множество нюансов. Например, законодательство.

И вот еще что: в одной точке мужская и женская кривые все же пересекались. Это означало, что когда и мужчине, и женщине по 28 лет, они находятся на приблизительно одинаковом уровне полового развития и им должно быть неплохо вместе.

«Надо ловить момент», - подумал Чурилов, которому как раз исполнилось 28 лет.

МОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Романы со сверстницами (не такие уж многочисленные, кстати) доставляли Чурилову одни только радости. Это были женщины в основном его круга, более-менее разделявшие его взгляды на жизнь. На одной из них он даже женился. Шесть лет они прожили вполне весело, потом так же весело расстались без особых претензий друг к другу. «Вот что значит полное взаимопонимание, - думал тогда Чурилов. - Наверное, это очень важно, что мы люди одного поколения, с похожими взглядами на семейную жизнь». Правда, он тут же подумал: «А какого хрена тогда разводимся?», но было уже поздно.

После развода он встречался с женщинами примерно своих лет (это предполагало общность взглядов по многим вопросам). Но годам к 45 что-то в этих женщинах стало его настораживать. По части общности взглядов все обстояло нормально, но была ведь еще и внешняя сторона дела. Чурилов, конечно, поддакивал, когда в компании кто-то говорил, что красота в женщине - это еще не все, что настоящий мужчина сумеет увидеть за внешностью личность, но хотелось все-таки и красоты. А с этим были проблемы.

На пару лет любимым развлечением Чурилова стала рубрика «Ягодная поляна» в газете «Комсомольская правда». Женщины присылали свои фото в молодости и в зрелом возрасте, и все как на подбор годам к 40 - 45 становились заметно интереснее, прямо как в поговорке «45 - баба ягодка опять» (отсюда и «Ягодная поляна»). «Эх, попадись мне хоть одна такая», - вздыхал Чурилов. Но нет, не попадались.

Пришло время обратить внимание на молодежь. И тут началось самое интересное.

Продолжение следует.

Скоро вы узнаете, как складывались отношения Антона Чурилова с молодежью и к каким выводам он пришел.