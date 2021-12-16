Защитит ли нас от коронавируса сертификат о прививке

Законопроектом предусмотрена возможность получения сертификата на основе наличия антител к коронавирусу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 16 декабря, Государственная Дума РФ приняла в первом чтении поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», согласно которым совершеннолетние россияне смогут посещать общественные места при предъявлении сертификатов о прививке от коронавируса, о том, что человек переболел им или документа о медотводе от вакцинации.

Поправки в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» призваны упорядочить международный и региональный опыт, сформулировать общенациональные стандарты ограничений, связанных с пандемией. После принятия поправок на всей территории страны будет действовать единый документ с информацией о вакцинации, перенесенном заболевании и медицинском отводе. Штриховой код в нем – это лишь одно из технологических решений, позволяющих удостоверить подлинность этого документа.

Примечательно, что законодатели намерены пойти дальше мировой практики. В частности, законопроектом предусмотрена возможность получения сертификата на основе наличия антител к коронавирусу. Это одна из самых прогрессивных новелл, она делает единый документ настоящим свидетельством об иммунной безопасности.

В тот же день данный законопроект обсудили эксперты на круглом столе в Международном мультимедийном пресс-центре Россия-Сегодня, организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

Так сможет ли обновленный закон защитить нас от коронавируса? Каков опыт использования сертификатов о вакцинации и зеленых паспортов в мире? Какие новеллы уже содержатся в законопроекте, а что необходимо дополнительно учесть при его дальнейшей проработке? На эти и другие вопросы в ходе дискуссии за круглым столом отвечали: заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев, руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян, директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов и руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

Модератором круглого стола стала руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

- Всем нам хочется, чтобы мир вернулся к прежнему, - сказала она, открывая мероприятие, – чтобы не было ковида, не было смертей. Но, наверное, то, что мы имеем пандемию ковида, это для нас теперь некая нормальность, которая требует государственного регулирования.

70 ПРОЦЕНТОВ ЗА ПРИВИВКУ

По словам Михаил Мамонова, данные ВЦИОМ свидетельствуют, что россияне в большинстве своем положительно относятся и к вакцинации, и к использованию сертификатов о прививке:

- Данные нашего последнего замера ковидной проблематики, который был сделан в начале этой недели, говорит о том, что уровень опасений относительно короновируса довольно стабилен в последнее время. 13 процентов в целом по стране боятся заболеть. Еще 48 в какой-то мере опасаются этого. То есть всего 61 процент населения в той или иной степени опасаются короновируса. В Москве и Санкт-Петербурге цифры выше – 67 и 68 процентов соответственно.

Когда мы говорим об отношении к вакцинации, то здесь тоже наблюдается стабильность. 54 процента опрошенных относятся к вакцинации положительно. Отрицательно - 30 процентов. В столицах положительная оценка выше – 64 в Москве и 66 в Санкт-Петербурге. И 25 процентов заявляет об отрицании прививки.

Опыт вакцинации, по данным опроса, имеют 42 процента респондентов. Это соответствует сведениям оперативного штаба, по которым прививку сделали 42,2 процента. Еще 27 процентов ответили, что собираются сделать прививку. Итого почти 70 процентов вакцинировались или готовятся к этому. В то же время 29 процентов не собираются прививаться. 17 процентов из них уверены, что переболели и имеют антитела, а 12 процентов считают, что не болели, но прививаться все равно не будут.

Как показывают исследования, более половины россиян (по стране 51 процент) уже имеют опыт получения и применения сертификатов о прививке. В Москве и Санкт-Петербурге здесь тоже цифры выше – 70 и 62 процента соответственно.

Мы поинтересовались, сталкивались ли люди со сложностями при получении QR-кодов. 46 процентов, заявили, что проблем не было. Только 5 процентам пришлось преодолевать небольшие трудности.

ГРАМОТНЫЙ МИКС

Дарья Кислицина привела примеры регионального опыта введения сертификатов о вакцинации и других ограничений. Именно сертификаты, по ее мнению, позволяют избежать драконовских ограничительных мер.

- Первым шагом стало появление в некоторых регионах ковид-фри зон, где услуги оказывались только тем, кто был вакцинирован или имел отрицательный результат ПЦР-теста. В июне такие меры ввели несколько регионов – Москва, Московская область, Орловская область, Саха-Якутия и ряд других регионов.

Следующая волна имела место в начале октября, она была вызвана ухудшением эпидемиологической обстановки в стране. Тогда же в большинстве регионов началось расширение использования ковид-сертификатов. Наибольшее распространение этот инструмент получил в сферах общепита, досуга, спорта и физкультуры, услуги красоты. Несколько реже – в сфере туризма и торговли.

В середине октября начались частичные локдауны – закрытие части общественных. Здесь важно отметить, что в ряде регионов главным инструментом ограничения распространения вируса оставались именно сертификаты о прививке. И сейчас, когда прошло два месяца, мы можем говорить об эффективности этой меры.

После режима нерабочих дней регионы, которые пользовались режимом сертификатов, сочли возможным снять некоторые ограничения. В ряде регионов была разрешена работа общепита в ночное время, было разрешено присутствие родителей на детских праздниках, возобновилась работа развлекательных заведений, музеев и выставок. Все это, разумеется, при условии применения документа о вакцинации.

Есть несколько региональных примеров одновременного функционирования сертификатов и грамотного микса ограничительных мер. Такой сплав дал наиболее положительные результаты - снижение заболеваний и, как следствие, нормальное функционирование различных сфер экономики.

К примеру, в Севастополе летом были введены QR-коды в туристической сфере, а в октябре эта система была распространена на посещение всех общественных мест. И вскоре Севастополь смог отказаться от запретительных мер, при использовании QR-кодов город смог перейти к более мягким вариантам или вообще к отмене запретов.

Похожая история была в Нижегородской области, а также в Татарстане. Кстати, пример Татарстана очень важен для закона, который сейчас обсуждается. Там была введена система ковид-сертификатов в транспорте, это привело к конфликтам. Именно этот пример позволил отказаться от рассмотрения QR-кодов на транспорте – корреляции между введением кодов на общественном транспорте и снижением заболеваемости в Татарстане не выявлено.

СЕРЬЕЗНЫЙ АРГУМЕНТ

Депутат Олег Матвейчев для участия в круглом столе ненадолго оставил зал заседаний Госдумы, где как раз обсуждался упомянутый законопроект. Он рассказал, как и в какой обстановке предложенные меры обсуждались во фракции «Единая Россия».

- Ситуация накалена. Она стала таковой с того самого момента, как законопроект был внесен в Думу. Наибольшую остроту вопрос приобрел после сообщений о том, что будут введены QR-коды на транспорте. Сайты многих депутатов были атакованы, на их электронную почту пришло десятки тысяч сообщений как от интернет-ботов, так и от живых людей. Большинство этих сообщений, как выяснилось, было инициировано из-за рубежа. На Украине, нам это точно известно, люди получили хорошие премии за организацию этих валов сообщений.

Тем не менее, все это привело к возникновению двух точек зрения. Часть фракции Единая Россия считала, что на эти сообщения не нужно обращать внимание. Я тоже считал, что не нужно поддаваться ни на какие манипуляции. Однако ряд политиков считали, что нужно обязательно смягчать закон. Они утверждали, что даже если противников введения QR-кодов на транспорте мало… но достаточно одного пассажира, пытающегося войти в автобус или самолет, чтобы парализовать движение транспорта.

Это очень серьезный аргумент. Ведь чтобы остановить МКАД не нужно, чтобы встала половина машин. Достаточно одной фуры, которая развернется поперек. И тогда вся фракция, вся партия начала консультации с избирателями в регионах, с местными парламентами и властями. Важно было получить обратную связь. И, что примечательно, люди выступили за жесткие меры. К примеру, большинство региональных парламентов высказались за то, чтобы вводить коды на транспорте. Но для нас даже тех парламентов, которые высказались расплывчато или отрицательно, было достаточно, чтобы пойти по пути смягчения закона.

Когда Татьяна Голикова выступала перед фракцией, ее прямо-таки пытали самыми жесткими вопросами в малом зале Госдума. Но тогда ситуация уже улучшилась, пандемия пошла на спад, количество лежачих больных упало в 10 раз, а тех, кто наблюдается амбулаторно, в 14 раз. Это показало, что можно обойтись менее драконовскими мерами. И именно тогда Единая Россия решила отказаться от QR-кодов на транспорте.

Единая Россия – это живой механизм, мы слушали в том числе и транспортников. Они говорили о том, какие сложности ждут отрасль в случае введения ковид-сертификатов. Риски было трудно просчитать. К тому же, нельзя не учитывать, что тема QR-кодов и вакцинации стала объектом игры геополитических сил. Чтобы понять реальность, нужно советоваться и с экспертами, и с парламентами, и с людьми. Сделать это была в состоянии только партия целиком. Только весь ее аппарат мог провести сверку позиций сверху до низу.

ЗАПРЕТ НА ПРОФЕССИЮ

По словам Екатерины Соколовой, в международной практике есть примеры гигантских штрафов за отказ от вакцинации.

– Суммы достигают 30 тысяч Евро и даже выше, - сказала она. – А в Сингапуре «отказников» в случае заболевания ковидом решили не лечить за счет налогоплательщиков. В таком случае, мне кажется, лучше все-таки ковид-сертификат.

С этими словами модератор круглого стола передала слово Петру Кирьяну, который рассказал о зарубежном опыте противоковидных ограничений.

- Если обобщить практику, то человеку, который отказывается от прививки существенно ограничивается ряд свобод, и прежде всего свобода передвижений. В ряде стран есть возможность получить QR-код в случае, если вы переболели. И в большинстве стран есть возможность передвигаться с результатами ПЦР-теста. Но передвигаться с ним можно только на работу или в медицинское учреждение, а не куда захотелось. К тому же, ПЦР-тест приходится каждый раз делать за свой счет, а это очень накладно – несколько десятков Евро за возможность проехаться на трамвае.

Кроме того, в разных странах есть целый набор косвенных ограничителей, которые стимулируют вакцинацию. Например, в Италии никого прививаться не заставляют. Но если вы пришли на работу невакцинированным и угрожаете заразить коллег, штраф будет очень большим. В Нидерландах и Бельгии ПЦР-тест нужно проходить каждую неделю. В США если вы сотрудник полиции, госслужащий, работаете в больнице и вообще контактируете с людьми, вы не можете работать без вакцинации. Это жесткая рекомендация, которая по сути представляет собой запрет на профессию для непривитых.

Что будет дальше? Я думаю, будет возрастать давление на людей пожилого возраста, им нужно будет как минимум дважды в год ревакцинироваться.. Как минимум два раза в год нужно будет ревакцинироваться. И, по всей видимости, в большинстве стран в каком-то виде будет введен режим вакцинации для детей.

ПОБЕДА ЗДРАВОГО СМЫСЛА

По мнению Глеба Кузнецова, альтернативы введению сертификатов о вакцинации нет.

- Сертификат – это подтверждение единого иммунного статуса общества через побуждение к вакцинации и ревакцинации. Эта система - наиболее эффективный способ подвигнуть людей сделать то, против чего они на самом деле не возражают – вакцинироваться. Из данных ВЦИОМ мы видим, что противников вакцинации, так называемых антиваксеров, не так много.

QR-коды в той или иной форме введены по всему миру. Где-то в более легкой и щадящей форме. Например, в странах Африки или в Индии они нужны только для путешествий и международных контактов. Например, в Италии. Или в Нью-Йорке, где QR-коды поделены на 3 уровня, каждый из которых дает свою степень свободы.

Вопрос сертификатов о вакцинации не стоит, их нужно вводить в любом случае, потому что это полностью соответствует мировым нормам. Вопрос в том, насколько это будет травматично для общества. И мы видим, что Правительство, Госдума и другие органы власти стремятся сделать так, чтобы это было наименее травматичным. Но в то же время, чтобы весь процесс был подчинен здравому смыслу и единой логике.

Во многих регионах ковид-сертификаты действуют, и в каждом регионе свои правила. Но страна у нас одна, правовое поле одно, и не плохо было бы, чтобы человек, переезжая через границу своей области, оказывался в той же правовой среде, что и дома. В этом смысле единый рамочный закон необходим.

Еще нужно сказать о том, что норма, по которой сертификат о прививке можно будет получить не только вакцинированным и переболевшим, но и по фактическому иммунитету, антителам, это очень либеральное положение. Нечто похожее есть в Швейцарии и Израиле. И будет у нас. Это огромная победа здравого смысла, победа людей, которые понимают не только важность копирования международных норм, но и создания норм нового качества. Я считаю, что Россия в очередной раз становится примером для всего цивилизованного человечества.