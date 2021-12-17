Жителям КНДР запретили смеяться, пить алкоголь и хоронить близких

В Пхеньяне по случаю годовщины смерти вождя открыли художественную выставку. Фото: REUTERS

В Северной Корее продолжается 11-дневный траур по случаю десятой годовщины смерти предыдущего лидера страны Ким Чен Ира. За соблюдением траура внимательно следят полицейские.

Согласно рассказам граждан КНДР, жителям страны запрещено смеяться, громко разговаривать, отмечать дни рождения, употреблять алкоголь и даже хоронить родственников – отдать последний долг умершим можно будет только после окончания официального траура.

– Даже если член вашей семьи умирает во время траура, вам не разрешается громко плакать, а тело необходимо вынести после того, как он закончится. Люди не могут даже отмечать собственные дни рождения, если они выпадают на траурные дни, – приводит RFA рассказ местного жителя.

По словам источника, правоохранителям дано указание выявлять граждан, которые выглядят «недостаточно скорбящими». Что будет с теми, кого задержат за подобное нарушение – никто не знает.

Например, в прошлом году во время траура полиция арестовывала на улицах людей, употребивших алкоголь, и увозила их в неизвестном направлении.

– Их рассматривали как идеологических преступников. Их увезли и больше никогда не видели, – рассказал изданию житель Северной Кореи.

Известно, что власти привлекают отставных военнослужащих к лекторской работе – во время траура пожилые люди выступают на предприятиях с лекциями о жизни и заслугах умершего лидера.

Сын Великого вождя Северной Кореи Ким Ир Сена и отец Высшего руководителя Ким Чен Ына, Ким Чен Ир, носивший звание Великого руководителя КНДР и Вечного генерального секретаря ЦК Трудовой партии Кореи, руководил страной с июля 1994 года до декабря 2011 года. Как и положено великому руководителю авторитарного государства, Ким Чен Ир скончался на боевом посту – в своем бронепоезде во время инспекционной поездки по Северной Корее.