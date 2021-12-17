Мы давно уже все в "электронном концлагере"

Кемерово. Сотрудник кинотеатра проверяет наличие QR-кодов у посетителя. Фото: Максим Киселев/ТАСС

Есть кое-что загадочное для меня в поведении народа.

Если вы современный человек и живете в России, в большом городе, в 2021 году, то у вас имеются как минимум:

ИНН, СНИЛС, паспорт, регистрация по месту жительства, сведения о вас на работе в отделе кадров (а также в университетах, школах, военкоматах etc.), билеты на самолеты, поезда и дальние автобусы только по паспорту, гостиницы и серьезные офисы по паспорту, заграничные визы со справками о доходах и справками о состоянии счета, собственно банковский счет с карточкой, а то и не один, а это значит - информация о ваших тратах и переводах, сведения о вас, данные при получении кредитов, сама кредитная история, кассовые аппараты везде, медицинские карты у врачей в их учреждениях, часто уже электронные, компьютер-ноутбук-планшет с интернетом (жужжит, загружает и отправляет какие-то данные неизвестно куда), смартфон (с возможностью отследить ваши перемещения и разговоры), аккаунты в социальных сетях (чаще всего - несколько одновременно, где есть ваша внешность, родственники, друзья и еще уйма всего), и очень часто - аккаунты на госуслугах с разными данными, и специальные базы по автомобилям, отслеживание ваших поисковых запросов, еще какие-то "кукисы" (это я уже плохо понимаю, но они тоже за вами следят), а еще примерно миллион видеокамер на каждом углу с возможностью опознания человека по лицу, миллион охранников на входе куда угодно, и это еще не все, но я устал продолжать.

И вы что, правда считаете, что после всего этого ковидный куар-код расскажет о вас что-то новое мировому правительству и рептилоидам? Вы правда думаете, что вы до этого были свободны как ветер, а тут вдруг вас отследят и повяжут по рукам и ногам?

Пусть наша жизнь - "электронный концлагерь", но даже если и так, странно бегать по нему и кричать: ааа, нас снова туда отправляют!

Ку-ку, мы уже давно там.

Но есть и хорошая новость, которую шизики не поймут. Хорошая, но и немного грустная.

В подавляющем большинстве случае - хоть с кодом, хоть без, - мы никому не нужны.