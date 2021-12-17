Американский дайвер нашел давно пропавших людей

Автомобиль вытащили из озера и отвезли на экспертизу, личности погибших идентифицировали.
Фото: YouTube
Американец Джереми Сайдс – заядлый ныряльщик и популярный блогер. Он ведет свой Youtube-канал, где рассказывает о погружениях под воду, местах и загадочных находках, которые обнаруживает на дне водоемов.
Страсть к поиску сокровищ привела его к обнаружению шокирующей находки.
Сайдс опубликовал видео, в котором рассказал, что случайно наткнулся на дне одного из озер штата Теннесси утонувший автомобиль. Подплыв к нему поближе, он оцепенел от ужаса – в салоне находились человеческие останки.
- Похоже, что произошла автомобильная авария, машина просто съехала в озеро, - рассказал он и, выбравшись на берег, немедленно позвонил в службу спасения.
Прибывшие полицейские пробили автомобиль по базе данных и выяснили, что он как уже 20 лет числится среди пропавших.
Следователи подняли дела и обнаружили, что в 2000 году в этом штате без вести пропали двое молодых людей – 18-летняя девушка по имени Эрин Фостер и несовершеннолетний 17-летний Джереми Бехтел. Их не могли найти долгие годы, дело так и осталось нераскрытым.
Автомобиль вытащили из озера и отвезли на экспертизу, личности погибших идентифицировали.
Пропавших молодых людей, оказавшихся в салоне авто, не могли найти долгие годы.
Фото: Youtube
Обо всех этапах расследования Джереми рассказывал в своем блоге. А самое первое видео из серии о страшной находке на дне озера уже посмотрели более 2 миллионов раз.
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