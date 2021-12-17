По карте «Тройка» можно прокатиться в наземном транспорте Новосибирска

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Московская карта «Тройка» теперь работает в наземном транспорте Новосибирска. Плата за проезд принимается по банковской или транспортной карте, а также по карте «Тройка». Для этого у водителя есть терминал. Как напомнили в Департаменте транспорта, столичный проездной «поехал» по России в 2020 году. Это совместный проект правительства Москвы и администраций заинтересованных регионов и городов. Например, сейчас по «Тройке» катаются в наземке жители Тульской области, Перми и Комсомольска-на-Амуре. Теперь к ним присоединились и в Сибири.

Столичный Дептранс уже передал региону 450 «Троек». Среди них как карты, так и брелоки, браслеты и жетоны. До Нового года у Новосибирска будет еще 3000 карт с уникальным дизайном.

«В октябре мы подписали соглашение с главой Новосибирской области о запуске единой билетной системы на базе карты «Тройка» в регионе, - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - Сейчас начинается тестирование системы на одном городском маршруте на 15 транспортных средствах. Жителям станет удобнее оплачивать проезд, а также появится возможность удалённо пополнять баланс карты «Тройка».

По его словам, Новосибирская область - яркий пример города-миллионника со всеми видами общественного транспорта.

«Мы благодарны региону за сотрудничество и по итогам тестирования примем совместное решение о масштабировании проекта на весь наземный транспорт, а также о запуске системы в метро и железнодорожном транспорте», - отметил заммэра.