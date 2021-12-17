Российские космонавты с МКС поздравили ракетчиков с профессиональным праздником

Экипаж международной космической станции в составе Антона Шкаплерова и Петра Дуброва – с орбиты поздравил стратегических ракетчиков с 62-й годовщиной со дня образования войск.

- Примите искренние поздравления с Днем Ракетных войск стратегического назначения, который в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается 17 декабря. РВСН всегда были и остаются надежным гарантом национальной безопасности и защиты интересов нашего Отечества, - прозвучало с борта Международной космической станции.

В Минобороны России отметили, что сегодня личный состав Ракетных войск успешно осваивает новое стратегическое оружие, в том числе гиперзвуковое, совершенствует свои навыки и умения, "добросовестно несет боевое дежурство и готов к немедленному выполнению поставленных задач".

По данным Минобороны России ежесуточно на боевых постах в составе дежурных сил Ракетных войск России находится около 6 тысяч человек.

На вооружении стратегических ракетчиков находится пять видов ракетных комплексов стационарного шахтного базирования: "Авангард", "Воевода", "Стилет", "Тополь-М" и "Ярс". В группировку мобильного базирования входят подвижные грунтовые ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс".

- За последние годы поставка пусковых установок ракетного комплекса "Ярс" с межконтинентальными баллистическими ракетами позволила обеспечить устойчивые темпы перевооружения группировки как шахтного, так и подвижного вариантов базирования. Выполнение запланированных на 2021 год мероприятий по перевооружению группировки РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения до 83% и увеличить возможности группировки по выполнению задач ядерного сдерживания, - отмечают в Минобороны России.

По данным военного ведомства в состав Ракетных войск стратегического назначения сегодня входят командование и штаб РВСН, три ракетных объединения, 12 ракетных соединений (от Тверской до Иркутской областей), арсеналы, 4-й Государственный центральный межвидовой полигон в Астраханской области и 10-й испытательный полигон Сары-Шаган в Республике Казахстан.