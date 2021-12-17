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Происшествия17 декабря 2021 9:00

Вербовщика террористов задержали в университете в Москве

Уроженец среднеазиатской республики вместо учебы занимался созданием бандитской ячейки
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
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Уроженец среднеазиатской республики вместо учебы занимался созданием бандитской ячейки

Уроженец среднеазиатской республики вместо учебы занимался созданием бандитской ячейки

В общежитии Российского Технологического университета (ФГБОУ ВО "РТУ-МИРЭА") сотрудники ФСБ России работали во взаимодействии с МВД России, и даже при силовой поддержке Росгвардии. Там, в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность сторонника запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (далее – МТО "ИГ").

Как стало известно "КП", вместо учебы уроженец одной из среднеазиатских республик предпринимал "неоднократные попытки по вовлечению студентов в религиозно-экстремистскую и террористическую деятельность". Своей активностью вербовщик сильно утомил, как студентов, так и преподавателей, которым они неоднократно жаловались на иностранца.

- Задержанный неоднократно оправдывал деятельность сторонников МТО и пропагандировал их идеологию в сети Интернет, распространял материалы, направленные на формирование негативного отношения к традиционным формам ислама, а также иным религиям, призывал к ведению вооруженной борьбы для установления халифата на территории Ирака и Сирийской Арабской Республики силами МТО "ИГ", - сообщили в ФСБ России.

После задержания вербовщика террористов отвезли в следственный отдел, где было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или оправдание терроризма".

Иностранному студенту грозит штраф в один миллион рублей, а также от 5 до 7 лет колонии строго режима.

Сейчас следователи изучают контакты задержанного на Ближнем Востоке. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

На днях во время заседания Национального антитеррористического заседания глава ФСБ России Александр Бортников обратил внимание участников заседания "на сохраняющиеся угрозы, связанные, в первую очередь, с деятельностью международных террористических организаций по распространению террористической пропаганды в сети "Интернет" с целью радикализации подростков и молодежи".

Он подчеркнул необходимость дополнительных мер, направленных на нейтрализацию террористических угроз, совершенствование антитеррористической защищенности социально значимых объектов, прежде всего относящихся к сфере образования.

Предупреждение не голословно: накануне в 37 регионах России сотрудниками ФСБ России были задержаны 106 российских подростков, которые оказались вовлечены в украинскую террористическую организацию М.К.У., которой под колпаком украинских спецслужб управляет из колонии неонацист Егор Краснов.

В России он разыскивается за организацию 11 убийств в московской и ленинградской областях и отбывает срок за хранение оружия на Украине.

ЧППроисшествия: ЧП