"Больше не хочу обжигаться": Близкий человек предал Филиппа Киркорова, завладев личными фото и перепиской

Филипп Киркоров с сыном Мартином. Фото: Иван МАКЕЕВ

Филипп Киркоров снова на больших экранах страны: 16 декабря в кинотеатрах стартовала восьмая часть главной новогодней комедии "Ёлки". Поп-король в этом фильме убил двух зайцев - и роль сыграл, и новую песню выпустил.

- Когда Тимур Бекмамбетов предложил мне роль, я сказал: "О! А у меня тут песня есть, по-моему, очень подходит под сценарий". Отправил ему запись, и буквально через минуту Тимур перезвонил: "Да, это то, что мы искали!". Так в "Елках-8" появилась песня "Раненый", - похвастался певец на светской премьере комедии.

Филипп, появившийся на ковровой дорожке с детьми, был на удивлении словоохотлив добродушен. Лишь однажды недовольный вопросом о Баскове артист матюкнулся на камеры, ничуть не смутившись наследников: "Какой о... умный вопрос!". В остальном же интервью Киркорова прошло без сучка без задоринки.

ОБ УСПЕХЕ "ЕЛОК"

- А в чем успех "Иронии судьбы, или с легким паром!"? Традиция. Она сложилась еще с 70-80-х годов: "Ирония судьбы", песня Аллы Пугачевой. А сегодня новое время диктует новые правила, на замену пришла новая любимая франшиза. Мы не можем представить Новый год без "Ёлок". Но "Елки" не заменили советскую классику. Зачем вообще что-то заменять? Например, может ли кто-то заменить Леонида Утесова? Или Валерия Леонтьева? Это неотъемлемая часть Советского Союза и России. Всем хватит места.

Тимур Бекмамбетов, Филипп Киркоров и Ольга Бузова на премьерном показе новых "Елок". Фото: Иван МАКЕЕВ

О СЪЕМКАХ В КИНО

- Через неделю у меня выходит новый фильм, так что встретимся с вами опять на "Последнем богатыре", где я сыграл Жар-птицу. Но на самом деле, моя главная роль была в фильме "Любовь в большом городе", спасибо Марюсу Вайсбергу, что позвал сыграть Святого Валентина. На самом деле, в плане кино и театральных ролей я бедствую. Я бы с удовольствием играл больше, есть пара мыслишек на этот счет, потому что сегодня эстрадный базар закрыт из-за коронавируса. Хочется интересных ролей, я готов бороться за них, буквально выгрызать.

Знаете, меня ведь не хотели брать на роль Святого Валентина, там уже был утвержден актер, не скажу, какой именно. Я пошел на крайние меры: прилетел в Нью-Йорк, пришел на съемочную площадку и заставил режиссера сделать пробы. И моя афера оказалась удачной: на следующий день я не полетел обратно в Москву, а остался на съемках "Любви в большом городе". По головам я могу пройтись ради достижения своих целей, главное, не по трупам.

О ВСТРЕЧЕ НОВОГО ГОДА

- Мы дома смотрим телевизор, играем в лото. По-разному, бывает и на желания. У нас есть традиция: каждый год наша крестная (бизнесвумен Наталья Ефремова, которую народная молва упорно записывает в родные матери Аллы-Виктории и Мартина. - Ред.) выбирает елку, а Алла-Виктория лично ее наряжает, вешая каждую игрушку. Новый год надо встречать весело - с друзьями и близкими, с Дедом Морозом. У нас роль Деда Мороза всегда играет дедушка Бедрос. Но все равно в 12 к нам приезжает кто-то еще: в прошлом году, например, была карета с санями и оленями.

Еще одна наша традиция - каждый год ездить в Майами, где у меня дом, и три дня проводить в местном Диснейленде. Останавливаемся в номере, где в свое время Майкл Джексон останавливался: из него открывается роскошный вид на дворец Спящей красавицы. А однажды мы поселились на вилле возле какого-то то ли озера, то ли болота, на которое выходили окна комнаты Аллы-Виктории. И вот там один крокодил укусил мальчика и утащил его в болото. Алла-Виктория все три ночи боялась и больше не хотела там останавливаться. А я, ну чего мне пугаться? Как может бояться крокодил крокодила?

О НОВОГОДНИХ ЧУДЕСАХ

- В прошлом году моя очень близкая подруга Оксана подарила мне икону и сказала - если рядом с ней что-то пожелать, то желание непременно сбудется. Я пожелал и... все сбылось через три дня! Хотя желание было абсолютно нереальное. Но это даже не секрет, это секретище. Так что я верю в чудеса, бумеранг добра и зла. Поэтому никогда никому не мщу.

О ДЕТЯХ

- Посмотрите, с какими лицами они стоят: они вообще не любят красные дорожки, терпят ради папы. Я даже не прошу их улыбаться, потому что они совсем не про шоу-бизнес: не умеют улыбаться на камеры. И слава Богу.

Певец с детьми на премьере фильма "Елки - 8". Фото: Иван МАКЕЕВ

Кумиры Аллы-Виктории - Даня Милохин, а после недавнего фильма еще и Круэлла. У Мартина - футболисты: Роналдо, Месси, Неймар, Георгий Джикия - друг нашей семьи.

О БОЛЕЗНИ ЛЕПСА НА ФОНЕ РАЗВОДА

- Давайте пожелаем Григорию Лепсу и Татьяне Тарасовой (тренер, судья проекта "Ледниковый период". - Ред.) скорейшего выздоровления. Они оба загремели в больницу по серьезному. Пусть поскорее поправляются - это лучшие из лучших в нашей стране.

О ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ БЛИЗКИХ

- Держите людей подальше от своего дома, своей семьи - ничем хорошим это не заканчивается. Не хочу вдаваться в подробности, но есть определенные рамки, за которые никому больше зайти не удастся. Дети, папа - всё: больше никого я к себе не подпущу. Потому что люди очень коварно этим пользуются. В моей жизни был особенный урок, и я не хочу повторения. Но так я вам сейчас и рассказал. Было и было, это мой урок, часть моей биографии.

Послушайте мой совет: никого и никогда не впускайте в свой мир, даже, казалось бы, близких людей. Не доверяйте самого сокровенного, не разрешайте себе наивно подумать, что вы любимы. Увы, моей наивностью и расположением пользовались. Также как и моим айклаудом (сервис для хранения фото, видео и других файлов. - Ред.), моими переписками, какими-то личными документами. И потом это оборачивалось против меня. Я не хочу повторения этой ситуации, не хочу обжигаться. Я оставляю всё это в старом году и иду дальше с открытым забралом и открытым сердцем, но сделав выводы. Можно было их сделать пораньше, лет 15 назад. Но, к сожалению, ошибся очень сильно.

О ДРУЖБЕ С БАСКОВЫМ

- Он уже шесть лет строит дом. Ну ничего, я свой 10 строил. Когда все будет закончено, я приду к нему в гости и посмотрю, чего не хватает. Может, подарю балясины (архитектурные формы в виде столбиков, обычно на лестнице. - Ред.) - например, голых женщин или птиц. Думаю, ближайшие года два он еще будет обживаться. Денег не хватает, и я его понимаю. Вообще, я у Баскова всегда беру взаймы, и он всегда дает.

О СВОЕЙ ОХРАНЕ

- Они давно уже не охранники, а мои помощники, члены семьи. Они, может, когда-то и были грозными, но никогда у них на спине не было написано "Охрана". Это было у них в глазах.

О ФОТО ПОЦЕЛУЯ В ИНСТАГРАМЕ

- Я так хорошо погулял, что выложил пост, а потом удалил. Это была ошибка по Фрейду. Целовал, уже даже не помню, кого... Но я никогда ни о чем не жалею в жизни.