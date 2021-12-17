Россия будет укреплять дружбу и торговлю с Монголией: «Между нашими странами нет разногласий»

17 декабря премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Товарооборот России с Монголией сейчас составляет $1,43 млрд и он полностью восстановился после падения на фоне пандемии. Мы также совместно боремся с коронавирусной инфекцией, Россия поставила в Монголию около 5,5 тыс. тест-систем, 142 тыс. доз российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи в пятницу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

- Правительство России заинтересовано в укреплении сотрудничества с Монголией по всем направлениям. И надёжную основу для этого создаёт Договор о дружественных отношениях и о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, который был подписан в сентябре 2019 года и вступил в силу в сентябре прошлого года, - заявил премьер.

Он также отметил, что наши страны давно связывают дружественные, добрососедские и партнёрские отношения. И Россия, в частности, всегда будет помнить о содействии, которое монгольские друзья оказали нашей стране в годы Великой Отечественной войны.

Сейчас, по словам российского премьера, намечаются хорошие перспективы для наращивания взаимодействия в транспортной инфраструктуре, в сфере высоких технологий, цифровой и зелёной экономике.

- Хотел бы особо отметить важность укрепления взаимодействия Евразийского экономического союза и Монголии. Эта совместная работа откроет новые возможности для увеличения торговых обменов, создаст благоприятные условия для запуска перспективных проектов в самых различных областях и будет, конечно, способствовать продвижению инициативы Президента России Владимира Владимировича Путина о создании Большого евразийского партнёрства, - заявил Михаил Мишустин.

- Монголия является одним из 16 государств - соседей России, и наши отношения являются примером того, какими могут быть отношения стран-соседей не только в нашем регионе, но и во всём мире. Между нашими государствами нет каких-либо политических разногласий, нет территориальных вопросов, и мы дружно сосуществуем и взаимодействуем на протяжении большого периода времени и этим очень гордимся, - сказал в свою очередь Ухнаагийн Хурэлсух

Монгольский лидер ранее уже провел переговоры с Владимиром Путиным. Также у него в программе — встречи со спикерами Совета Федерации и Госдумы.