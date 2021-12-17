«С чемоданами – на выход!»: как Бородина, Ивлеева и Мельникова после развода оставили мужей без шикарной жилплощади в Москве

41-летний Курбан Омаров после развода с 38-летней Ксенией Бородиной стал блогером, решив таким образом монетизировать накопленную рядом с женой популярность в сети. Фото: Борис КУДРЯВОВ

41-летний Курбан Омаров после развода с 38-летней Ксенией Бородиной стал блогером, решив таким образом монетизировать накопленную рядом с женой популярность в сети. До бракоразводного процесса мужчина позиционировал себя как бизнесмен, зарабатывающий в том числе на инвестициях. Все шесть лет этого брака поклонники пары подозревали, что обеспечивала семью Бородина. Ведущая «Дома-2» зарабатывает большую часть своих миллионов (в среднем $770 тысяч в год) вовсе не на ТВ, а на рекламных контрактах и коммерческих публикациях в инстаграме (17,8 миллиона подписчиков).

Последние полгода в прессе обсуждали, что Омаров может потребовать от Бородиной денежную компенсацию за совместное нажитое в браке имущество. Ведь когда Ксения подала на развод (по слухам из-за неверности мужа), то Курбан съехал с чемоданами из загородного особняка на Новорижском шоссе в арендованную квартиру в элитном ЖК. В суде был оформлен развод без раздела имущества и прочих споров. В конце года Бородина, устав от сплетен, пояснила: «Дом изначально был оформлен на мою маму». Чтобы выглядеть женой «состоятельного бизнесмена» Ксения Бородина после свадьбы с Омаровым рассказывала, что это он купил дом для семьи. На самом деле и шикарный особняк в элитном подмосковном поселке за 60 миллионов, и ремонт в нем – все было на деньги Бородиной. Поэтому недвижимость и земля при покупке были оформлены на маму телеведущей. Квартиру в Москве Ксюша успела купить до брака, еще две, для дочерей, сразу оформила как подарок детям.

Экс-муж Бородиной после развода кардинально меняет жизнь. Недавно купил за 20 миллионов квартиру площадью 130 квадратных метров. Жилье в новостройке, с черновой отделкой – так что впереди серьезные траты еще миллионов на пять. Курбан Омаров в ноябре слетал в Турцию на пересадку бороды: у мужчины не росла щетина, поэтому он пересадил волосы на лицо с головы. С новой бородой в декабре сходил на программу «Давай поженимся!», где выбрал в невесты редактора передачи.

Омаров с первой экс-женой встречается, общается – у них общий сын, которого он содержит. Со второй экс-женой Ксенией Бородиной не видится, а от алиментов на их общую дочь шестилетнюю Теону звезда отказалась. Курбан Омаров может беспрепятственно встречаться с дочерью – мужчина забирает ребенка и проводит днем время с Теоной на аттракционах, в кино или детских центрах.

В доме у Ксении Бородиной после развода часто бывает ее мама – помогает со старшей дочерью Марусей (от первого брака) и с Теоной. Бородина после развода согласилась участвовать в «Ледниковом периоде» и все свободное время после развода проводила на тренировках. Часто встречается с подругами в ресторанах и на концертах. Ксения говорит, что теперь счастлива: «Раньше была такая поговорка - Бог терпел и нам велел! Но сейчас многие поднялись с колен, стали сами зарабатывать. Теперь они прекрасно понимают, что если их не уважают и не ценят, если предают во всех смыслах этого слова, то не надо быть терпилой. Встала и пошла!»

30-летняя Анастасия Ивлеева и 27-летний Алексей Узенюк (Элджей) после развода дружат и проводят время вместе. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Экс-муж Ивлеевой эмигрировал

30-летняя Анастасия Ивлеева и 27-летний Алексей Узенюк (Элджей) после развода дружат и проводят время вместе. Через два года брака звезды сообщили, что супружеская любовь переродилась в «братско-сестринскую». Инициатором развода стал Элджей. Блогер и телеведущая Ивлеева объяснилась: «Я помимо того, что жена Алексея, еще и его друг. Понимала, что ему тоже нужно было выйти из зоны комфорта, чтобы заниматься творчеством. Говорят, что художник должен быть голодным. Кого вдохновит и мотивирует уютный дом и налаженный быт?»

Ивлеева зарабатывает больше рэпера Элджея – по данным Forbes, за год доход Насти может достигать $2,7 миллиона. Вот и при покупке их семейного гнездышка в Подмосковье стоимостью около 60 миллионов рублей ее доля вложений была гораздо больше, чем мужа. Элджей съехал из дома, не претендуя на «совместно нажитое». Сначала музыкант арендовал квартиру, недавно улетел на Кипр, где открыл несколько бизнес-проектов и купил дом. Элджей на Кипре строит свою музыкальную студию – там планирует заниматься музыкой. А Ивлеевой и в Москве хорошо – съемки, реклама, проекты на ТВ и в сети. Личную жизнь пока ни Настя, ни Алексей не наладили.

Дарья Мельникова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Экс-муж Мельникову не бросает

29-летняя Дарья Мельникова и 38-летний Артур Смольянинов развелись после восьми лет брака без скандалов. Пара со стороны казалась идеальной: венчаный брак, Смольянинов сам у жены роды дома принимал, с детей пылинки сдувал – сам мог и искупать, и накормить малышей. И вдруг Мельникова инициировала развод. Говорят, что измен не было, но назрел «кризис в отношениях».

Актеры продолжают дружить и общаться ради совместного воспитания двух сыновей. Артур съехал с вещами из просторной купленной на его деньги квартиры в арендованное жилье. Смольянинов часто навещает детей и проводит с ними много времени, полностью содержит сыновей. Мельникова рассказала об отношениях с экс-мужем: «За карьерой друг друга мы, конечно же, следим. До сих пор можем что-либо обсудить, находимся в прекрасных отношениях. Вижу, что Артур делает удивительные вещи на экране, я за него очень рада». Экс-супруги играют в театре, снимаются в кино. Мельникова, как и Бородина, согласилась на участие в «Ледниковом периоде», чтобы окончательно не оставалось свободного времени. Вторые половинки у экс-супругов пока не появились.

33-летний футболист Павел Мамаев после развода с 32-летней домохозяйкой и блогером Аланой Мамаевой не долго грустил в одиночестве. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Экс-муж Мамаев нашел любовь

33-летний футболист Павел Мамаев после развода с 32-летней домохозяйкой и блогером Аланой Мамаевой не долго грустил в одиночестве. Спортсмен живет уже с другим блогером – 36-летней Надеждой Санько. Алана развелась из-за неверности Павла. За восемь лет брака Алана раза три ловила Павла на изменах и один раз ждала из тюрьмы. Вот терпение и лопнуло. В начале футболист обещал не снижать уровень жизни экс-жены, семилетней общей дочери пары и девятилетнего сына Аланы от предыдущего брака. Но летом Мамаева назвала мужа жадным – была недовольна размером материальной помощи.

Сейчас идут суды по разделу имущества и определению размеров алиментов. Павел экс-жену критикует: «Она не упоминает, что я перевел ей 10 миллионов. Я для себя делал со счетов распечатку всех переводов, которые я совершил с момента, как мы приняли решение о разводе. Общая сумма — более 11 миллионов рублей. В любом случае я буду платить алименты. Но кричать на всех фронтах, что нет денег, живя в квартире за полмиллиона долларов…» На этой неделе состоялся очередной суд, завершение процесса будет в следующем году. Алана Мамаева пока личную жизнь не устроила, но проводит много времени с первым экс-мужем чемпионом мира по кикбоксингу Александром Липовым.

31-летняя блогер и телеведущая Ида Галич развелась с 28-летним бизнесменом Аланом Басиевым после двух лет брака. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экс-муж Галич живет скромно

31-летняя блогер и телеведущая Ида Галич развелась с 28-летним бизнесменом Аланом Басиевым после двух лет брака. Галич зарабатывала гораздо больше мужа (по данным Forbes около $1 миллиона). Однако подчеркивала, что это для нее не имело значения: мол, главное любовь и взаимопонимание. Галич объяснила причину развода: «Однажды настает момент, когда понимаешь, что вы либо убьете друг друга через год, либо надо что-то делать. Мы оба это поняли, но инициатором развода был Алан. Не то чтобы он сказал: мол, я хочу с тобой развестись. Он предложил: либо вот так, либо мы разводимся. Я сказала, что «вот так» не могу. Конечно, я до сих пор переживаю. У меня ребенок. Мне хотелось, чтобы он рос в полной семье». Алан уехал из Москвы, но прилетает, чтобы встретиться с годовалым сыном. Ребенок живет с Идой и ее родителями в загородном доме звезды. При разводе муж не претендовал на квартиру Галич в Москве и загородный дом в Подмосковье, хотя недвижимость была куплена в браке. Ида пока не встретила новую любовь.

59-летний Григорий Лепс и 49-летняя Анна Шаплыкова разводятся после 20 лет брака. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пока еще муж Лепс не хочет разводиться

59-летний Григорий Лепс и 49-летняя Анна Шаплыкова разводятся после 20 лет брака. Иск в суд подала жена. Процесс начнется в конце декабря. В окружении звезды надеются, что пара помирится. Но Шаплыкова наняла адвоката и похоже отступать не планирует. Делить имущество со скандалом пока не будут, просто супругов с детьми разводят через суд. В этом браке родилось трое детей: 19-летняя Ева, 14-летняя Николь и 11-летний Иван.

Официальная причина развода – «определенный кризис в отношениях». Сообщается, что бракоразводный процесс пройдет мирно и экс-супруги продолжат вместе воспитывать детей. У Шаплыковой есть шикарная квартира в элитном ЖК Москвы, и у Лепса тоже. Семья продолжает проживать в загородном доме в Подмосковье, а рядом стоит еще один такой же особнячок – там расположена студия и продюсерский центр музыканта. Григорий Викторович продолжит обеспечивать семью. По неофициальной версии развод могла спровоцировать измена супруга. Однако доказательств этому нет, как нет и новой личной жизни у пока еще супругов Шаплыковой и Лепса.

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