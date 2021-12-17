Новые документы об убийстве Кеннеди: Узнав о случившемся, советские дипломаты выпили водки и сказали «Наша цель достигнута»

Президент США Джон Кеннеди был убит в Далласе в ноябре 1963 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Правительство от нас что-то скрывает!» — любят говорить некоторые американцы. И в случае с убийством президента США Джона Кеннеди, с этим сложно поспорить. Трагедия случилась в техасском Далласе 22 ноября 1963 года, еще несколько лет продолжалось расследование, но до сих пор порядка 10% от многотысячного массива страниц так и не обнародовано.

Однако в декабре Национальное управление архивов и документации США предало гласности новую порцию из сотен ранее закрытых материалов по «делу Кеннеди».

Тому предшествовала длительная работа: многие фигуранты дела (например, тайные агенты ЦРУ и ФБР, на чьи донесения ссылались следователи) до сих пор живы. Значит, их фамилии нужно вымарать из текста перед публикацией и еще раз согласовать итоговый вариант с разведсообществом, на что уходит время. И это одна из причин, по которой оставшиеся «файлы Кеннеди» так долго сохраняют гриф секретности.

Даллас, 22 ноября 1963 года. Джон Кеннеди с супругой за несколько минут до выстрелов, оборвавших жизнь президента США. Фото: EAST NEWS

Так что же всплыло в новом массиве документов по давнему делу? Сразу скажем — официальная версию они никак не опровергают: 35-го президента США застрелил террорист-одиночка Ли Харви Освальд. Но персонаж это был чрезвычайно мутный, имел связи с латиноамериканской мафией, а также советскими и кубинскими спецслужбами. Мог ли кто-то из них не только общаться с будущим убийцей, но и толкнуть его на кровавое дело?

Один из только что рассекреченных документов прямо обвиняет Советский Союз в подготовке покушения на Кеннеди. Но выглядит все настолько дико, что больше похоже на шутку.

Итак, 15 октября 1962, до убийства Кеннеди — больше года. Место действия — Австралия. Американскому атташе по военно-морским делам в Канберре поступает анонимный телефонный звонок. Некий человек представляется «польским водителем, служащим в советском посольстве». Говорит по-английски уверенно, без акцента. И рассказывает:

— 5 советских субмарин находятся на пути к Кубе, на борту — 400-500 солдат.

Это смесь правды и фантастики. На Остров Свободы тогда действительно перебрасывали советские военные силы (из-за чего в том же месяце разразился Карибский кризис), но «сотня солдат» на субмарину просто не влезет, в реальности их везли через Атлантику на гражданских надводных судах.

Главное же, по словам информатора, СССР якобы «выделил $100 тысяч на убийство Кеннеди». Элитный автомобиль в США в те годы можно было купить за $3000.

Помогали зловещему плану, по словам информатора, «коммунисты из Англии и Гонконга» (вероятно, намек на участие китайской мафии, имевший «филиалы» и в США).

«Польский водитель советского посольства» приводил и другие правдоподобно выглядящие детали. Дескать, он ездит на машине марки «Бьюик» с номером ССС 0122, а вообще у коммунистических дипломатов «в запасе 50 номерных знаков, которые могут поменять в течение пяти секунд» для маскировки автомобилей в ходе тайных операций.

Читаешь такое — и гордишься: прямо не сотрудники МИД СССР, а Джеймсы Бонды. Только допускают обидные промашки: даже шофер посольства знает о предстоящих делах КГБ в другом полушарии…

Вот и американцы не придали значения анонимному звонку, посчитав его розыгрышем.

Но вечером 23 ноября 1963 года — через сутки после убийства Кеннеди — «польский водитель» вновь набрал номер военно-морского атташе США. И поведал: утром того же дня, узнав о выстрелах в Далласе, советские дипломаты откупорили бутылки Russian Vodka со словами: «Цель достигнута!»

Если вы ждете невероятный финал — то увы. Дальнейшее расследование ЦРУ и австралийских спецслужб установило: никакого «польского водителя на службе в советском посольстве» нет (хотя бы потому, что загранучреждение СССР нанимало на такие должности исключительно собственных граждан). Как не существовало и «Бьюика» с номером ССС 0122. Скорее всего, эти два звонка были, как сейчас говорят, «телефонным пранком».

Но осадок остается. Любой теперь может сказать: «Смотрите, СССР планировал убийство Кеннеди, в рассекреченных документах написано!» И поди докажи, что это феерический бред, подходящий разве что для клюквенного фильма о «злобных русских». А там можно и новые санкции ввести — повод всегда найдется.

ДРУГИЕ ВЕРСИИ

Освальд предупреждал ФБР, что устроит теракт

То, что снайпер в Далласе, тот самый Ли Харви Освальд, действовал в одиночку, не отрицает большинство историков, кроме уж самых маргинальных.

Но важнейшие эпизоды биографии 24-летнего парня по сей день покрыты мраком. Например, в 1959-м он «по идеологическим соображениям» эмигрировал в СССР. Советские чиновники посчитали американца подозрительным и определили ему место жительства в заштатном Минске. Нет свидетельств, что Освальд мог быть завербован КГБ — но нет и никаких доказательств обратного.

Главный подозреваемый по делу об убийстве президента - Ли Харви Освальд. Фото: EAST NEWS

В тихой столице Советской Белоруссии юноше стало скучно, и он в 1962 году… вернулся в США. Не один — с молодой женой, гражданкой СССР Мариной Прусаковой.

Американские спецслужбы, естественно, отнеслись к ней с подозрением, много раз вызывали на допросы в техасское управление ФБР. Девушку это сильно нервировало, как и ее мужа.

Тогда — за три месяца до выстрелов в Далласе — Освальд явился в местный офис ФБР, устроил истерику, требовал «оставить жену в покое», чему имелись многочисленные свидетели. Под конец парень написал записку в адрес офицеров спецслужб: не отступитесь от Марины — устрою теракт.

Любой вменяемый заговорщик никогда не стал бы так палиться и рассказывать о предстоящих планах. Но если предположить, что Освальд был никаким не «агентом СССР и Кубы», а заурядным сумасшедшим — то все вполне логично. Подобные люди обожают «устраивать спецэффекты».

Сама записка могла бы пролить свет на мотивы Освальда — но сотрудники ФБР посчитали ее обычным «письмом сумасшедшего» — и, похоже, просто выбросили. О содержании этого документа известно лишь приблизительно, в показаниях техасских офицеров, данных спустя много времени.

И последний акт драмы. В октябре 1963-го — примерно за семь недель «до» — Освальд посетил Мексику, добравшись туда с родного Юга США на автобусе. Соседям-пассажирам говорил, будто хочет «поехать на Кубу» (после прихода к власти Фиделя, американцы начали блокаду Острова Свободы, прямых рейсов в Гавану не было).

В Мексике будущий террорист обратился в посольство Кубы за транзитной визой, утверждая, что хочет вновь поехать в СССР; но кубинцы резонно направили его к русским — сначала получи их визу, а потом приходи к нам.

Посол СССР говорить с парнем отказался — возможно, заподозрил провокацию. С ним общались советские дипломаты рангом пониже. Освальд производил впечатление психически больного человека. Просил убежища, жаловался, что в Америке его преследуют. Кое-как гостя успокоили, выпроводили, визу не дали. Дальнейшее всем известно.

А теперь — ключевой момент. Из «файлов Кеннеди», включая вновь опубликованные, ясно, что ЦРУ прослушивало советское посольство в Мексике. То есть, если бы наши дипломаты как-либо «помогли» Освальду убить Кеннеди — американцы бы точно об этом знали. Но — нет.

Поэтому, как бы кому-то не хотелось конспирологии, вероятно, все было банально. Психически неуравновешенный парень долго требовал от американского правительства «не третировать его жену». Грозил терактом. И в итоге, как и полагается человеку с навязчивой идей, привел угрозу в исполнение. И обвинять в этом Россию или СССР — абсурд.