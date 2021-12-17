ФСБ опубликовала допрос украинского диверсанта, который готовил убийство ростовской журналистки

Сотрудники Федеральной службы безопасности во взаимодействии МВД России задержали в Ростовской области 42-летнего гражданина России, который признался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Сотрудники Федеральной службы безопасности во взаимодействии МВД России задержали в Ростовской области 42-летнего гражданина России, который признался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Он признался, что обсуждал с главарем запрещенной в России неонацистской украинской организации МКУ (организация запрещена в РФ) детали убийства ростовской журналистки.

- Подписался на канал МКУ в ноябре, списался с лидером МКУ Егором Красновым, который попросил меня выяснить личные данные журналистки, чтобы убить ее. Я эти данные ему предоставил. Данные ему были необходимы, чтобы организовать ее убийство. Я его поддержал, - заявил на допросе задержанный.

В ФСБ России отметили, что МКУ приняло решение провести насильственную акцию в отношении "представителя российских СМИ, специализирующегося на подготовке журналистских материалов по украинской проблематике".

У задержанного в доме нашли изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, средства связи и личные записи с инструкциями по их сборке и применению, а также значительное количество пропагандистских материалов экстремистского характера.

Теперь задержанного ждет суд и срок за терроризм и подготовку убийства.

Примечательно, что пока в России Краснова разыскиваются за организацию 11 убийств в московской и ленинградской областях, он отбывает срок за хранение оружия на Украине. Этот факт не мешает ему руководить преступной организацией под колпаком Службы безопасности Украины.

У задержанного обнаружили самодельные бомбы, оружие и материалы экстремистского содержания

МКУ название украинской неонацистской организации расшифровывается как "Маньяк - культ убийства". Дальше можно было просто посочувствовать украинцам. Но беда в том, что вербует организация своих членов среди российских школьников. Вербует дистанционно с использованием методик, которые используют спецслужбы.

Почти в 40 регионах России уже задержаны более сотни членов этой преступной украинской организации. Их Краснов планировал использовать в один день, который назвал «День культа убийства»: собирался одномоментно вывести на российские улицы более сотни вооруженных школьников, на которых у украинских спецслужб уже был собран компромат.

По сути, украинскими спецслужбами за полгода была завербована целая рота диверсантов. Напомним, что весной в Геленджике и Ярославле были задержаны 14 членов МКУ вооруженных холодным оружием подростков.

В Интернете МКУ пытается создать целую субкультуру со своей религией, сатанинской символикой, играми, музыкой. В сети можно найти психоделический рэп группы "Скаббибалл". Его читает некий Федор Соннов, которого подозревают в связях Егором Красновым. Так вот 18-летний Владислав Росляков, который убил в керченском колледже 20 человек, расстреливал именно под композицию "Скаббибалл" под названием "Ненависть". Это слово у него было также написано на футболке.