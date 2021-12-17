Хорда идет на восток

По всему городу для автомобилистов уже запустили более 65 процентов участков хордовых магистралей.

Четыре новые магистрали скоро охватят всю Москву - Северо-Западная, Северо-Восточная, Юго-Восточная хорды и Южная рокада. Их общая длина - более 360 километров, это можно сравнить с длиной примерно четырех ТТК.

На каждой из них появятся выходы на МКАД. Между скоростными маршрутами устроят съезды-выезды транспорта в местах пересечения. По мнению экспертов, такая система движения на 20% более эффективна, чем привычная для столицы замкнутая кольцевая.

Благодаря проекту комфортнее станут поездки для жителей 73 районов Москвы, в том числе строящихся по программе реновации десятков кварталов. Движение на большинстве уже действующих дорожных участков не будет тормозиться светофорами. Транспортные потоки полностью перезагрузятся. Кроме того, хорды обеспечат дополнительные выезды из города на федеральные трассы.

1. Северо-Западная хорда

83 км дорог, 32 искусственных сооружения,

30 пешеходных переходов.

Трасса соединила четыре округа столицы - Западный, Северо-Западный, Северный и Северо-Восточный. Водители едут от Сколковского до Ярославского шоссе. Благодаря этому разгрузились некоторые центральные улицы, ТТК и МКАД.

2. Южная рокада

63 км дорог, 22 искусственных сооружения

и 18 пешеходных переходов.

Маршрут проходит от развязки Рублевского шоссе с МКАД до улицы Верхние Поля в Капотне. Между собой свяжутся крупные автотрассы города - МКАД, Кутузовский проспект, Мичуринский проспект, проспект Вернадского, Ленинский проспект и другие. Это дублер МКАД и ТТК. Дорога сократит перепробег транспорта, а также создаст выход на автодороги федерального значения М9 «Балтия» и М5 «Урал».

Открытие - до конца 2023 г.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

3. Юго-Восточная хорда

96 км дорог, 55 искусственных сооружений,

12 пешеходных переходов.

Дорога свяжет 22 района - от Нижегородского и Лефортова через Марьино в Бирюлево Западное и Нагатино-Садовники. В них проживает около 2,5 миллиона человек. При этом ускорятся маршруты между шоссе Энтузиастов и Варшавским шоссе. Сюда входят такие крупные магистрали, как ТТК, Рязанский и Волгоградский проспекты, новая вылетная магистраль от ТТК до развязки МКАД с Бесединским шоссе, магистраль Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе.

Открытие - во втором полугодии 2023 г.

4. Северо-Восточная хорда

120 км дорог, 80 искусственных сооружений, 21 пешеходный переход.

Магистраль разгрузит более 70 километров дорог в центре города, на востоке МКАД и ТТК. На северо-востоке столицы перераспределятся все автомобильные потоки. Между собой соединятся федеральная трасса Москва - Санкт-Петербург и строящаяся скоростная автодорога Москва - Нижний Новгород - Казань, а также восточный и северный участки МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе.

Открытие - в четвертом квартале 2022 г.По всему городу для автомобилистов уже запустили более 65 процентов участков хордовых магистралей.

Планы Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

СКАЗАНО

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик ЗАГРУТДИНОВ:

- Действующая и все строящиеся хорды замкнутся в 2023 году. Соединение двух хорд - Северо-Восточной и Северо-Западной - уже дало возможность проехать по бессветофорному пути с запада до Некрасовки. На Северо-Восточной хорде стройка идет сегодня на двух участках - от Дмитровского до Ярославского шоссе и от Лухмановской улицы до Зенинского шоссе. На Юго-Восточной хорде из 10 участков 9 - в строительстве, по одному ведется проектирование. На Южной рокаде 3 участка построены, на 5 ведется строительство.