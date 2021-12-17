Псаки: США обсуждают предложения России о гарантиях взаимной безопасности

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки Фото: REUTERS

МИД РФ опубликовал проекты двух договоров о взаимных гарантиях безопасности. Один документ Москва предлагает обсудить и подписать с США, второй - с НАТО

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки подтвердила, что в Вашингтоне уже ознакомились с проектами. Более того, американская сторона проявила невероятную оперативность, начав обсуждение предложений Москвы. «Мы обсуждаем их с нашими европейскими союзниками и партнерами», - сказала Псаки, отметив, что Вашингтон намерен вести переговоры о безопасности в Европе с участием своих европейских партнеров.

Проект договора России с НАТО, среди прочего, предлагает исключить дальнейшее расширение этой организации, а также не допустить вступление в НАТО Украины. Кроме того, НАТО должно гарантировать свой отказ от ведения любой военной деятельности в Восточной Европе, Центральной Азии и Закавказье, т.е. вблизи российских границ. Участникам договора также предлагается отказаться от развертывания ракет там, откуда они могут поражать территорию друг друга, и закрепить намерение сторон никогда не рассматривать друг друга в качестве противников, мирно решая любые возможные споры.

Проект российско-американского договора содержит предложения об отказе сторон использовать территорию третьих стран от подготовки или осуществления нападения друг на друга, а также от присутствия боевых кораблей и тяжелых бомбардировщиков там, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны. Вашингтон также должен отказаться от создания военных баз на постсоветском пространстве. США предлагается стать гарантом того, что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток за счет республик бывшего СССР.