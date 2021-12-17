Новое в дачной амнистии: Дома можно оформлять до 2031 года, советские постройки без документов зарегистрируют по счетам за коммуналку

Ныне действующий упрощенный порядок оформления садовых и жилых домов продлевается сразу аж до 1 марта 2031 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Государственная Дума в третьем чтении приняла законопроект о продлении и расширении дачной амнистии. В Росреестре, при участии которого подготовлен документ, новшества называют «дачной амнистией 2.0». Разбираемся, что поменяется.

1. Ныне действующий упрощенный порядок оформления садовых и жилых домов продлевается сразу аж до 1 марта 2031 года.

До этого срока для регистрации права собственности на такие дома нужны только техплан и декларация, которая заполняется самим владельцем.

2. Под амнистию попадут также дома в частном секторе, построенные еще в советские времена или в 90-е годы. С ними проблема примерно та же, что со «старыми» гаражами, для которых с сентября 2021 года объявили «гаражную амнистию». Люди зачастую живут в таких домах десятилетиями, но не могут оформить, поскольку нет нужных документов. Теперь подтвердить свои права на дом и бесплатно зарегистрировать в свою собственность землю под ним можно будет по более простой схеме. Сгодится любой из длинного списка документов, косвенно свидетельствующих о владении домом. Например, оплаченные счета за коммунальные услуги.

Главные условия:

- дом должен быть построен до 14 мая 1998 года (до вступления в силу нынешнего Градостроительного кодекса РФ),

-располагаться в границах населенного пункта на землях, которые на сегодня находятся в государственной или муниципальной собственности.

3. Можно будет оформить в наследство участки, предоставленные на праве постоянного (бессрочного) пользования — было такое раньше. Сейчас их передать по наследству, если старшее поколение землю не приватизировало, невозможно. Пусть семья возделывает огородный участок уже три десятка лет — наследникам он не достанется, им придется выкупать эту землю у местных властей на общих основаниях. Законопроектом предлагается считать такие участки собственными по умолчанию и разрешить их наследовать.

4. Еще одно послабление касается вовсе не частных или садовых домов, а многоэтажек. Под ними, как известно, тоже есть земля. И если она должным образом оформлена, собственники квартир имеют больше прав по распоряжению своей придомовой территорией. Упрощение такое: для выделения участка под многоквартирным домом не надо будет дорогостоящего проекта межевания, достаточно схемы расположения участка.