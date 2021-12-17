Глава Первого канала исключил замену Александра Градского в шоу «Голос»: Его вокалисты готовятся к четвертьфиналу самостоятельно

Градский незаменим и в символическом, и в буквальном смысле. Фото Максима ЛИ

Что будет с «Голосом» без Градского? Это метафизическое и в общем-то риторическое обращение повисло в воздухе 28 ноября, когда не стало Александра Борисовича.

«КП» старалась ответить на этот вопрос несколько раз, даже с учетом того, что никакого ответа нет.

И вот — пришло время прямых эфиров шоу «Голос-10», которые впервые пройдут без одного из наставников. Градского не будет и заменить его некому. Это подтвердил и глава Первого канала.

— Вместо Градского никто, — ответил на вопрос РИА Новости Константин Эрнст. — Мы никогда не рассматривали ни одну кандидатуру на замену Градского.

Таким образом подтвердилась основная версия, которую озвучивал ранее Юрий Аксюта в шоу «Пусть говорят»: Градский незаменим и в символическом, и в буквальном смысле. Вместо него мы не увидим никого. А вот как будет проходить голосование за выбывающих участников, где голос наставника имеет решающее значение — интересно.

Ведь в предстоящем четвертьфинале, как мы помним, зрители подключаются к решению судеб артистов: участники в прямом эфире сражаются в тройках с другими участниками своей команды. Каждый исполняет свою песню. В каждом звене наставник распределяет 100% голосов между тремя участниками в пропорции 20\30\50. Зрители при помощи SMS голосуют за того или иного участника. Проценты от зрительского голосования суммируются с процентами от наставника, и участник с наибольшим числом голосов проходит в полуфинал.

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