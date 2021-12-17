Интересы людей должны стоять на первом месте: АСИ успешно развивает Национальную социальную инициативу

Фото: Татьяна Мастерова, АСИ

В июле 2020 года президент России Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) развитие в стране новой Национальной социальной инициативы (НСИ). Цель проекта – улучшить жизнь россиян, сделать комфортнее и доступнее государственные слуги. На наблюдательном совете АСИ в этом году президент отметил, что интересы человека должны стоять на первом месте во всех госпрограммах и проектах. Сегодня АСИ развивает Национальную социальную инициативу же больше чем в 50 регионах, помогая на местах улучшать работу больниц, учреждений соцзащиты, школ и МФЦ.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОБЛЕМЫ?

«Причинять» добро бессмысленно. Люди на местах гораздо лучше, чем приезжие эксперты, знают, что им не хватает для счастья. Поэтому первое, с чего начало АСИ при воплощении в жизнь НСИ – пообщалось с населением, которое ежедневно обращается за социальной поддержкой. Эксперты Агентства узнали о проблемах, с которыми сталкиваются люди при записи детей в детский сад, получении пособия и поиске работы. Сотрудники МФЦ и других социальных организаций рассказали о препятствиях в своей деятельности. Все это помогло понять сложности, с которыми люди сталкиваются каждый день.

Чтобы возникающие трудности можно было просто и быстро устранить, АСИ составило список из больше чем 80 различных жизненных ситуаций. Для решения этих проблем Агентство предлагает госслужащим объединяться с неравнодушными бизнесменами и предпринимателями, которые хотят вместе улучшить качество услуг для простых граждан, семей с детьми, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями. Дальше в дело вступают специальные штабы, которые создаются при губернаторах. Вместе с местными властями, волонтерами, студентами, учителями, медиками, соцработниками эксперты штаба обсуждают жизненные ситуации и вместе ищут пути их решения.

ОПЫТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ТИРАЖИРУЮТ

Яркий пример такого объединения – программа медико-социальной помощи новорожденным с синдромом Дауна и их семьям, запущенная в Свердловской области. Ее разработали в региональном Минздраве вместе с социальными некоммерческими организациями. Каждый год в России рождается 2,5 тыс. детей с синдромом Дауна, и в 85% случаев матери отказываются от них в роддоме. Благодаря программе, которая комплексно поддерживает семью с особенным ребенком даже после выписки из роддома, в Свердловской области больше нет отказов от младенцев с синдромом Дауна. Более того, родители забрали 11 детей, которых они изначально оставили в роддоме.

Глава АСИ Светлана Чупшева уверена, что такая программа должна заработать по всей стране, причем и для других заболеваний. Сейчас эту практику взяли на вооружение пять регионов.

«Если мама знает, какие шаги ей предстоят после рождения ребенка с синдромом Дауна, она будет чувствовать себя спокойнее, будет меньше стресс, а значит – меньше вероятность, что она решится оставить своего ребенка», - отметила Светлана Чупшева.

Другой пример сотрудничества государства и бизнеса – экспериментальный проект по доставке на дом рецептурных лекарств, который запущен в Москве, Подмосковье и Белгородской области. С помощью сервиса «Электронный рецепт» можно отслеживать назначения врача и заказывать необходимые препараты, не посещая аптеки. К проекту присоединились поликлиники, фармацевты и страховщики, по всей стране программу запустят в 2023 году.

Власти и предприниматели могут вместе помогать многодетным семьям с получением жилья, уверены в АСИ. Россияне смогут искать недвижимость, оформлять ипотеку и регистрировать права на квартиру или дом на частной цифровой платформе, а государство подключится в трудной ситуации, например, когда родитель, воспитывающий детей в одиночку, нуждается в социальной и финансовой поддержке.

С ВНИМАНИЕМ К МЕЛЬЧАЙШИМ ДЕТАЛЯМ

АСИ предлагает создать правила работы, единые для всех государственных и частных поставщиков, а также позволить бизнесменам использовать федеральные и региональные базы данных и сервисы. Все это поможет сделать госуслуги, получение льгот и другую социальную помощь доступнее и удобнее. Для примера – гражданин заходит на платформу, чтобы подать заявку на социальные выплаты или материнский капитал и тут же находит необходимую ему недвижимость, оформляет кредит и регистрирует собственность.

Поддержкой населения занимается и Фонд поддержки социальных проектов, созданный АСИ в 2017 году по поручению Владимира Путина. Недавно соучредителем Фонда стало Правительство Москвы, которое вложило в него дополнительные средства, открывая новые возможности для поддержки важных проектов в здравоохранении, образовании, социальной сфере.

Объединяя частников и госслужащих, АСИ использует их лучшие достижения для того, чтобы жизнь россиян стала комфортнее, проще и легче. АСИ старается обращать внимание на самые мельчайшие детали, ставить во главу угла ежедневные, бытовые потребности людей. А сотрудничество с неравнодушными людьми позволяет развивать регионы, повышать уровень комфорта городской среды, обслуживания в МФЦ, поликлиниках, отделах соцзащиты.