«Буду представлять его в кресле»: Участники команды Градского вспомнили последние наставления от мэтра, полученные по видеосвязи

Татьяна Качурина. Фото: Максим ЛИ

17 декабря мы увидим первый в истории выпуск шоу «Голос» без наставника. 28 ноября не стало Александра Градского, но дело его живо — идет активная подготовка к прямому эфиру, в котором начнется отбор первых финалистов проекта в полуфинал. К голосованию подключатся и зрители, им дадут возможность отправлять СМС за любимчиков. И в преддверии четвертьфинала участники команды Александра Градского вспомнили, как проходили последние беседы с наставником, который теперь незримо будет их опекать.

— Я буду петь песню, которую мне дал Александр Борисович, — призналась Татьяна Качурина. — У меня была возможность получить его наставления по видеосвязи по повожу исполнения композиции. Ничего не загадываю. Колоссальных надежд не питаю. Моя задача выступить так, чтобы он мной гордился.

Участники в прямом эфире будут сражаться в тройках с другими участниками своей команды. Каждый исполнит свою песню. В каждом звене наставник должен распределить 100% голосов между тремя участниками в пропорции 20\30\50. Зрители при помощи SMS голосуют за того или иного участника. Проценты от зрительского голосования суммируются с процентами от наставника, и участник с наибольшим числом голосов проходит в полуфинал.

Карина Купер. Фото: Максим ЛИ

— Когда мы обсуждали с Александром Борисовичем номер, я предложила песню, и он согласился, — сказала Карина Купер. — Я мечтала изначально спеть эту песню. Он очень уцепился за эту песню, и выбрал именно ее. Я решила, что это знак. Внутри команды мы держимся друг за друга и думаем о творчестве, а не победе в конкурсе. Сейчас важно заниматься музыкой и нести дальше волю Александра Борисовича. И делать это в честь и память о нем.

Пока неизвестно, кто будет распределять проценты голосов вместо Александра Градского. Но глава Первого канала Константин Эрнст безальтернативно объяснил, что замены мэтру быть не может. Его кресло останется пустым.

Алишер Каримов. Фото: Максим ЛИ

— Наш последний разговор был 23 ноября, когда он позвонил, — вспомнил Алишер Каримов. — Я был в Казахстане. И около 40 минут мы разговаривали. Думали о репертуаре. Он хотел одну, а я предложил другую впервые за весь проект. И он сказал: «Ой да, точно, да, как это будет прекрасно, ее никогда не пели на «Голосе». Давай ее». Я буду петь и думать о нем. Сложно будет [без него], потому что он глазами, руками, эмоцией обычно показывал, где взять повыше, где прибрать ноту. Так что буду представлять его.

«Голос», Первый, пятница, 21.30

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