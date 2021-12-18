Душ три раза в неделю и никаких самолетов: Как человечеству придется жить, чтобы спасти планету

Зеленые идеи шагают по планете. Фото: Shutterstock

Зеленые идеи шагают по планете. Недаром же президент США Джо Байден сделал экологию важной частью своей предвыборной программы (и победил с ней), а, например, в Германии почти треть министров в новом правительстве - представители партии «Зеленых».

Если почитать предложения, с которыми выступают современные борцы за будущее планеты, по спине пойдет холодок. Ведь дело давно уже не в сортировке мусора и энергосберегающих лампочках. Ради спасения человечества нужно намного больше - притвориться, что людей на самом деле нет.

Все просто. Главный источник проблем - парниковые газы, которые постепенно разогревают планету. Первый злодей из них - СО2, углекислый газ. Только вот он выделяется фактически при любом нашем действии. Для каждого человека можно рассчитать так называемый углеродный след: сколько газов получилось, пока ему выращивали и готовили еду, шили одежду, собирали бытовую технику. Пора, рассуждают продвинутые экологи, делать следующий шаг - сокращать этот самый след. И для спасения планеты меньше производить еды, одежды и других товаров...

СВЕРЧКИ ВМЕСТО МЯСА

Начнут с самого доступного для большинства людей удовольствия - еды. Уже начали. В докладе ООН об изменения климата призывают «переходить на растительную пищу и отказываться от мяса». А в интернете есть калькуляторы, готовые подсказать, сколько парниковых газов вы добавляете в атмосферу, нарезая колбасу.

Вот расчеты для обычной коровы. Ежедневно буренка съедает около 12 - 13 кг корма и производит в качестве отходов 7 кг эквивалента углекислого газа. На нашей планете живут около 1,5 млрд быков и коров, получается, они выбрасывают в атмосферу даже больше парниковых газов, чем весь людской автотранспорт.

«Производство мяса - это способ превратить большое количество пищи в гораздо меньшее ее количество, - пишет в своей книге «Мясо, молоко и климат» один из гуру воинствующей экологии финн Ристо Исомяки. - Если большинство из нас станет вегетарианцами или хотя бы сократит потребление мяса, мы легко сможем обеспечить (...) питание для всех людей на нашей планете, даже если наше количество достигнет 11 млрд или больше».

Как считают эксперты, вопрос о резком сокращении потребления мяса уже решен в верхах.

- Тут не нужны какие-то строгие запреты. Достаточно будет ввести налог на говядину: считается, что именно быки и коровы больше всего вредят атмосфере, - говорит публицист, основатель телеграм-канала «Толкователь» Павел Пряников. - При хоть сколько-нибудь ощутимой ставке такого налога мясо станет запредельно дорогим для большинства.

Для простого народа уже готовят замену говядине: в мае этого года Европейское агентство по безопасности продуктов питания внесло насекомых в перечень пищевых продуктов. А швейцарский стартап Essento активно разводит мух и сверчков для их использования при приготовлении еды и даже создал первые бургеры из «белкового концентрата».

Как считают эксперты, вопрос о резком сокращении потребления мяса уже решен в верхах. Фото: Shutterstock

РОСКОШЬ, А НЕ СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Уже почти два года вся планета живет в условиях прикрытых из-за пандемии границ, значительная часть международных авиарейсов просто отменена. У зеленых именины сердца - ведь именно самолеты раздражают их чуть ли не больше всего. Очень уж много мы сжигаем керосина, чтобы заставить подняться в воздух наши железные птицы.

Логично предположить, что, когда экологи придут к власти, о перелетах большинству придется забыть.

Все это происходит уже на наших глазах. Например, французы запретили перелеты, которые можно заменить поездкой на поезде продолжительностью не более 2,5 часа. В Австрии, Нидерландах и Швейцарии ввели «зеленые налоги» на все вылетающие рейсы.

- Дешевых билетов не будет, путешествия на далекие расстояния останутся доступными только для высшего класса, или для тех, кому они необходимы по работе, - подчеркивает Пряников. - Видимо, власти будут пытаться пересадить всех на железнодорожный транспорт, так как он считается более экологичным.

Да и автомобили постепенно выживают из «осознанных стран». Например, в этом году в Париже начали действовать новые правила, из-за которых скорость движения авто на большей территории столицы не превышает 30 км/ч, а к концу этого десятилетия власти вообще хотят запретят двигатели внутреннего сгорания (ДВС) на своих улицах. Вообще же, согласно экологическому плану, о котором Еврокомиссия объявила в этом году, Старый Свет должен полностью перейти на автомобили без выбросов углекислого газа к 2035 году.

Хотя тут зеленая идея кусает саму себя за хвост. Полбеды, что дико подскочили цены на литий, который идет на аккумуляторы для электрокаров, - как прогнозирует британская Global Data, в ближайшие три года металл подорожает еще в 1,5 раза. Так и сама его добыча - дело весьма грязное, в том смысле, что высвобождает много вредных примесей. Правда, происходит это в странах третьего мира, так что европейцы могут спокойно разъезжать на «Теслах» подальше от всех этих проблем.

- Личный автотранспорт будет становится символом роскоши, доступным только для богатых, а для среднего класса и еще менее состоятельных слоев населения останется общественный транспорт и многочисленные каршеринги, - предсказывает Павел Пряников.

Логично предположить, что, когда экологи придут к власти, о перелетах большинству придется забыть. Фото: Shutterstock

НАЗАД В БУДУЩЕЕ

В целом жизнь при зеленой экономике будет намного менее комфортной. Ведь выработка электричества тоже оставляет углеродный след, да еще какой. А на что мы его тратим? По данным Организации экономического сотрудничества и развития, треть всей электроэнергии идет на зарядку смартфонов и прочих гаджетов.

То есть резерва для увеличения мощностей у нас нет, так что, скорее всего, придется забыть о дальнейшем развитии нейросетей, искусственного интеллекта, «умных домов» и прочих «примет» будущего из фильмов без оглядки на экологию.

Уже сейчас есть предложения вводить квоты не на выбросы парниковых газов, а на производство и потребление энергии, причем предлагается вернуться по сути к показателям середины прошлого века. Например, по расчетам доктора технических наук Владимира Тетельмина, для предотвращения эколого-демографической катастрофы и перехода цивилизации к устойчивому развитию предлагается «снижение душевого энергопотребления до относительно безопасного уровня 18 МВт·ч/год, который существовал в социуме в 1970 году».

Есть и более радикальные предложения. Британская The Spectator пишет: «Если вы серьезно относитесь к сокращению своего воздействия на климат, вы не можете сделать ничего более действенного, чем решить не заводить детей. Факты ясны и жестоки. Несколько лет назад в одном академическом исследовании было сформулировано следующее: если вы живете без автомобилей, вы экономите 2,4 тонны эквивалента CO2 (тCO2-экв.) в год. Если вы избегаете перелетов на самолете, это позволяет сэкономить 1,6 тCO2-экв. Растительная диета экономит 0,8 тCO2-экв. в год. Но отсутствие ребенка, по крайней мере в развитом мире, позволяет сократить выбросы на 59 тонн (тCO2-экв.) в год. Таким образом, наличие ребенка наносит планете гораздо больше вреда, чем все трансатлантические перелеты и стейки».

Тут, как говорится, без комментариев.

МНЕНИЕ

Георгий БОВТ, политолог, журналист

- То, что нам придется сокращать потребление, - неизбежно. Конечно, ни один здравомыслящий политик не будет с высоких трибун озвучивать мысль, что надо меньше мыться и есть, но дороговизна товаров, ресурсов и услуг сама подтолкнет население к экономии. Например, если стоимость киловатт-часа электричества вырастет в 2,5 раза, вы поневоле задумаетесь, как расходовать энергию.

Да и само создание новых зеленых технологий очень затратно. В мировом масштабе это исчисляется десятками триллионов долларов. Прежде всего пострадают те сферы, которые связаны с традиционными источниками энергии, - автотранспорт, авиация, сельское хозяйство и другие. Многие отрасли уже занялись поиском своего места под солнцем в новом мире, например, крупнейшие автоконцерны заявили, что к 2030 году постараются полностью избавиться от традиционных двигателей внутреннего сгорания, заменив их на гибриды или электродвигатели.

НАГЛЯДНО

Как мы будем жить при зеленом укладе

При таком образе жизни «углеродный след» каждого человека будет 2,9 тонн CO2 в год — это норма, установленная Парижским соглашением. Это главный документ, предусматривающий снижение выброса парниковых газов в атмосферу.