Тарифы раздора: врачи и пациенты просят Минздрав не снижать расценки на инновационное лечение

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30 ноября Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России обнародовал проект тарифов ОМС на следующий год. Актуализация модели КСГ на 2022 год – ФГБУ "ЦЭККМП" Минздрава России | Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи. В частности, изменения касаются генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП) и селективных иммунодепрессантов (СИ) – расходы на лечение с использованием многих из них существенно урезаются. И это ставит под угрозу саму возможность применения инновационной терапии у больных с тяжелыми иммунновоспалительными заболеваниями.

Документ вызвал бурную реакцию в пациентском сообществе, от имени которого в различные органы власти уже направлены письма с просьбой не принимать опасный проект. Вступились за своих пациентов и медики – от рядовых врачей до главных специалистов Минздрава. 13 декабря на онлайн-площадке «Российской газеты» прошел круглый стол на тему «Изменения в программе государственных гарантий 2022: гарантии или барьеры?».

Жизнеспасающее лечение

Генно-инженерные биопрепараты и селективные иммунодепрессанты – это самый современный класс лекарств для лечения системных аутоиммунных заболеваний. Они целенаправленно воздействуют на определённые компоненты иммунной системы, нормализуя ее работу. И в отличие от гораздо менее эффективных иммунодепрессантов прошлого века, работают, как точные ракетные удары, а не ковровая бомбардировка.

Таргетная терапия дала надежду больным, живущим с бронхиальной астмой, ревматоидным артритом, системной красной волчанкой, анкилозирующим спондилитом, системной склеродермией и другими тяжелыми хроническими недугами. В большинстве случаев эти болезни дебютируют в детском или молодом возрасте и без лечения, подавляющего избыточную работу иммунитета, приводят к тяжёлой инвалидности и смерти от осложнений (например, сердечно-сосудистой, лёгочной или почечной недостаточности).

«Раньше ювенильный артрит был приговором, каждый второй пациент за 10 лет становился инвалидом, - рассказала руководитель благотворительных программ МБОО «Возрождение» Жанна Гарибян. – Появление биопрепаратов изменило ситуацию. И сегодня, благодаря такому лечению, 6 тысяч тяжело больных детей ходят в школу, сами себя обслуживают, занимаются творчеством».

Всего, по данным, которые привела на круглом столе вице-президент Российской ревматологической ассоциация «Надежда» Полина Пчельникова, иммуновоспалительными заболеваниями страдает около 3,5 миллиона россиян. И только 2,6% таких больных получают современную терапию (для сравнения, в Европе — 40%). При этом, летальность, например, системного васкулита, составляет 40% за 5 лет. В отсутствии лечения 70% людей с ревматоидным артритом становится инвалидами, а продолжительность их жизни снижается на 10 лет.

По данным директора Института социальной экономики Руслана Древаля, реально в ГИБП в нашей стране нуждается не менее 15% пациентов. «Увеличение доступности таких препаратов на 400% приведет к увеличению затрат бюджета здравоохранения всего на 9%, но эти люди, молодые, будут создавать семьи и увеличивать ВВП», - заключил он.

Обеспечивать больных дорогостоящими препаратами должны региональные власти, но у них в большинстве случаев на это нет денег. Немного проще получить лекарство людям, имеющим статус инвалида – за них отвечает уже федеральный бюджет. Но как только, благодаря эффективному лечению пациенту становится легче, инвалидность с него снимается.

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До сих пор выходом в такой ситуации было лечение в стационаре – дневном или круглосуточном. И именно такого лечения касаются предлагаемые сейчас изменения. В проекте модели клинико-статистических групп (КСГ), которые фиксируют тарифы на оплату стационарной медпомощи, схемы терапии с использованием этих препаратов «разгруппировываются», в результате чего почти все они становятся убыточными.

Как посчитали в пациентских организациях, 61% ГИБП и СИ указанные в тексте проекта для круглосуточного стационара и 77% лекарств для дневного стационара не покрываются тарифами, если считать затраты только на покупку этих самых лекарств. А с учетом всех расходов больницы на лечение пациента в рамках одной госпитализации (покупка лекарств, зарплаты сотрудникам больницы, медицинские обследования и т.д.) не покрываются тарифом 90% лекарств. И медикам придется назначать пациентом не то, в что им показано, а то, что не разорит больницу, считает Пчельникова. Кроме того, ряд препаратов в проекте прописан только в схемах терапии для взрослых больных, а значит, становится недоступным для детей.

«Особенно расстраивает, что к самым дешевым категориям отнесены дети»

По словам руководителя НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН, главного внештатного детского специалиста по профилактической медицине Минздрава РФ, академика РАН Лейлы Намазовой-Барановой, в условиях пандемии, когда на медицину обрушились колоссальные нагрузки, надо перестраивать модель финансирования, но при этом нельзя ущемлять права пациентов, особенно детей. «Проект программы несет огромные риски, он лишит помощи огромное количество детей, которых определили в самую дешевую категорию пациентов. За последние годы мы достигли рывка — обеспечивали пациентов дорогими, но жизненно необходимыми препаратами, что позволило достичь результатов. Но эти результаты конечны, и если прекратить терапию — пациенты неминуемо уйдут в инвалидность». По мнению эксперта, необходимо отложить принятие проекта как минимум на год и провести пилотный проект по новым схемам финансирования.

А словам Полины Пчельниковой, предлагаемые изменения – не что иное, как экономическое регулирование назначения терапии. И реакция людей на происходящее очень эмоциональная: «Люди говорят: «Это конец, катастрофа, это смертельный приговор моему ребенку, лучше бы сразу пристрелили», - рассказала Пчельникова. – Врачи задаются вопросом: как они будут смотреть в глаза своим пациентам».

«Это просто преступно перед пациентами»

С принятием новой модели медучреждения окажутся перед дилеммой: выполнять свои обязательства перед пациентами или выбирать более профицитные схемы терапии, чтобы оставаться на плаву, заявила на круглом столе заместитель директора по клинической работе, главный врач ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА РФ, профессор Наталья Ильина. По ее словам, у больниц не будет средств на компенсацию других обязательных статей расходов. «У нас федеральная клиника, принимающая самых тяжелых пациентов со всей страны. Им требуются затратные обследования, лечение сопутствующих заболеваний. А эти тарифы не покрывают стоимость даже самих препаратов. В итоге нам придется переходить на лечение, применявшееся 50 лет назад – на циотостатики и гормоны. Но это просто преступно перед пациентами», - считает Ильина.

Новая модель КСГ может перечеркнуть все предшествующие шаги государства в этом направлении, считает сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв. «Никто не захочет опустошать бюджеты своей клиники и уходить в дефицит. Но хронические заболевания нельзя сегодня полечить, а потом сделать перерыв на годик-другой, - это значит перечеркнуть все предыдущие траты и усилия врачей», - заявил Жулев.

Как отметила главный внештатный специалист по клинической фармакологии Дальневосточного федерального округа, профессор ДФУ, член-корреспондент РАМН Екатерина Елисеева, лекарства прошлого века – это не взаимозаменяемые, а совершенно иные препараты. По ее словам ГИБП позволили существенно поднять продолжительность и качество жизни. А также уйти от рисков гормонозависимости и осложнений цитотоксических препаратов. «Какую бы группу пациентов мы не выбрали – смена терапии приведет не только к нивелированию достигнутых результатов, но и к достаточно серьезным осложнениям, - считает эксперт. – А, кроме того, помимо фармакоэкономических и клинических аспектов, у этой проблемы есть и юридический аспект: назначение лечения в разрез с клиническими рекомендациями повлечет за собой обращение пациентов в надзорные органы».

О том, что у людей не останется другого выхода, как подавать иски в суд на медучреждения из-за невыполнения клинических рекомендаций, говорили и представители пациентского сообщества.

«Это просто разгруппировка»

Участвовавшие в круглом столе представители Минздрава и Федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ пытались оправдаться. По словам заместителя председателя ФФОМС Светланы Кравчук, нельзя говорить, что программа госгарантий сокращается, просто произошла разгруппировка КСГ. «При формировании программы госгарантий из нее не был исключен ни один препарат, который использовался ранее», - рассказала зампред ФФОМС. По словам помощника министра здравоохранения РФ Виталия Флека, из проекта не была исключена ни одна из схем инновационной терапии.

Но вопрос пациентов не про это. Во-первых, присутствующие сегодня в программе госгарантий препараты, конечно, никто из нее не убирал. Их просто сделали недоступными не по наличию в разгруппировке, а по ценовому признаку. И во-вторых, предлагаемая разгруппировка не предполагает расширение терапевтический опций за счет новых препаратов. Как отметила Полина Пчельникова, ряд лекарственных препаратов, применяемых для лечения иммунно-воспалительных заболеваний в соответствии с инструкцией, просто отсутствуют в разгруппировке. «Мы проанализировали данные по сайту Госзакупок и насчитали более 70 МНН данной группы лекарственных препаратов. А в разгруппировке - 31 МНН. Куда делись остальные лекарственные препараты? До разгруппировки больницы по данной КСГ могли применять любой вновь зарегистрированный и включенный в ЖНВП лекарственный препарат, у которого в инструкции были соответствующие показания. А предлагаемый подход существенно удлинит период времени для внедрения инновационной терапии», - говорит Пчельникова.

По словам Юрия Жулева, Всероссийский союз пациентов никогда не допускает излишнего ажиотажа там, где для этого нет оснований. «В Минздрав уже обратилась Ассоциация педиатров, главные внештатные специалисты по аутоиммунным заболеваниям. Учитывая накал страстей, мы предлагаем подумать о корректировке проекта. Или отложить его до полной уверенности, что он не приведет к ограничению столь важной помощи», - заявил Жулев.

Виталий Флек на мероприятии уверил, что проект КСГ – не окончательный документ, и министерство готово слушать предложения по его корректировке. Услышат ли на самом деле минздрав и правительство голоса пациентов, мы узнаем в скором времени.